Квест
до 1 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
4 мая в 09:00
23 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
4 мая в 09:00
22 700 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 марта 2025Очень хорошая экскурсия!
- ЕЕкатерина28 марта 2025Спасибо, за прекрасно проведенное время. Квест-прогулка была увлекательна как взрослому, так и детям. Благодаря квесту, ребята внимательнее изучали и знакомились с новыми достопримечательностями города Выборга.
- ККсения28 марта 2025Путешествовала одна, очень понравилось! Не спеша ходила по маленьким улочкам! Волшебно, увлекательно, незабываемо!
- ААнастасия9 января 2025Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).
- ИИрина6 января 2025Красивый город с богатой историей и интересной разноплановой архитектурой.
- ИИрина16 августа 2024Спасибо нашему гиду Элеоноре. Было очень познавательно, интересно и душевно. Рекомендую.
- ЕЕлена1 мая 2023Поездка оправдала все наши ожидания. Экскурсовод Элеонора Шебунина - опытный водитель, интересный рассказчик, приятный собеседник. Успели посетить Ораниенбаум, дворец, парк, город Ломоносов, Кронштадт, набережную. Большая ей благодарность!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Форт Ино»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в апреле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Форт Ино" можно забронировать 4 экскурсии от 1490 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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