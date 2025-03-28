Е Екатерина Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Спасибо, за прекрасно проведенное время. Квест-прогулка была увлекательна как взрослому, так и детям. Благодаря квесту, ребята внимательнее изучали и знакомились с новыми достопримечательностями города Выборга.

К Ксения Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Путешествовала одна, очень понравилось! Не спеша ходила по маленьким улочкам! Волшебно, увлекательно, незабываемо!

А Анастасия Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).

И Ирина Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто Красивый город с богатой историей и интересной разноплановой архитектурой.

И Ирина Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт Спасибо нашему гиду Элеоноре. Было очень познавательно, интересно и душевно. Рекомендую.