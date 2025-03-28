Форт Ино – экскурсии в Выборге

Найдено 4 экскурсии в категории «Форт Ино» в Выборге, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Пешая
2 часа
25 отзывов
Квест
до 1 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за экскурсию
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за экскурсию
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
4 мая в 09:00
23 500 ₽ за экскурсию
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
На машине
На автобусе
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
4 мая в 09:00
22 700 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Форт Ино»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
  2. Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
  3. Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
  4. Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в апреле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Форт Ино" можно забронировать 4 экскурсии от 1490 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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