Экскурсии выходного дня в Выборге

Найдено 36 экскурсий в категории «На выходные» в Выборге, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
969 отзывов
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400 за человека
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
315 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Голос Выборга
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
7 отзывов
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990 за билет
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Суббота и воскресенье в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 350 за человека
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Истории старой финской усадьбы «Kakkola»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Истории старой финской усадьбы «Kakkola»
Начало: Посёлок Соколинское, улица Центральная, 19
Расписание: Ср-Пт: 12:00 – 18:00. Сб-Вс: 12:00 – 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Вкусный Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Экскурсия по парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия по парку Монрепо
Начало: У главных ворот парка Монрепо
Расписание: В любой день и время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: В любое время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 20 чел.
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
4 000 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
    Экскурсия очень понравилась, гид великолепный. Рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
    Безмерно благодарны нашему гиду Ставцеву Андрею Владимировичу за чудесно проведенное время на экскурсии, интересные факты об истории, культуре и бытовой
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    жизни Выборга! Лучшего проводника по Выборгу не найти точно! Дай Бог здоровья и успехов во всех начинанияз по созранению культорного наследия наших предков этому замечательному человеку!

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    Посетили вчера Выборг и погуляли в компании Елены. Она рассказала нам множество интересных фактов о городе и горожанах, поделилась историческим
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    справками и дала чудесные рекомендации по кафе и ресторанам. Мы с подругой остались очень довольны. Елена оказалась эмпатичным, очень тактичным и приятным человеком в общении. Немного не уложились в отведённое 3 часа, но это было не страшно. Мы замечательно провели время.

  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Выборгу
    Надежда Николаевна провела потрясающую экскурсию. Впервые побывав в Выборге, мы влюбились в этот город. Экскурсовод с любовью донесла до нас
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    разностороннюю информацию о богатой истории города, о его жителям, уникальных строениях. Обязательно вернёмся. Экскурсовода рекомендуем и желаем ей многая и благая лета.

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    22 мая были с группой детей на обзорной экскурсии по Выборгу. Наш экскурсовод Лидия большая молодец. За ранее обговорили организационные
    читать дальше

    моменты, слушали интересные факты о городе и отвечали на вопросы за памятные сувениры. Очень рекомендую. Проведете время с пользой и получите удовольствие от прогулки.

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Голос Выборга
    Очень понравилась экскурсия. Необычно. Осмотр всех основных достопримечательностей Выборга в прекрасном звуковом оформлении. Рекомендую. Были на экскурсии 16.05.2024
  • Л
    Любовь
    20 мая 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Много интересных исторических данных
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Как же нам повезло с гидом! У Ивана Васильевича просто энциклопедические знания, красивая русская речь! Просто редкость в наше время. Подстраивается под ваши пожелания. Очень, очень рекомендуем! Впечатления самые наилучшие!
  • А
    Андрей
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Выборгу
    Замечательная экскурсия. Полное ощущение погруженности в повествование Константина. Огромная благодарность Константину за экскурсию. Очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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