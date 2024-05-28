По популярности

🚶 Пешая Групповая 3 часа 969 отзывов Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории Расписание: по расписанию от 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 315 отзывов Обзорная экскурсия по Выборгу Начало: Круглая башня на Рыночной площади Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок Начало: Круглая башня на Рыночной площади Расписание: Ежедневно, по договоренности 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом Начало: У касс парка Монрепо Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1 Расписание: По субботам в 12:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1 Расписание: Ежедневно, в любое время 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 2 отзыва Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10 Расписание: В любое удобное время 790 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 45 отзывов По Выборгу на микроавтобусе Начало: По договоренности Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Исторический квест в Выборге Начало: Вокзал города Выборг Расписание: Ежедневно, в любое удобное время 1 302 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте 21 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов «В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности 1 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто Начало: По согласованию с гидом Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее. 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 5 отзывов Голос Выборга Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Начало: Вокзал Выборг Расписание: с 09-00 каждый день 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 1 отзыв Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен... Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час. 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Экскурсия по вечернему Выборгу Начало: Рыночная площадь Расписание: Ежедневно, в вечернее время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Весь Выборг за один день с персональным гидом Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 7 отзывов Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19) Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00 от 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала Расписание: Суббота и воскресенье в 9:00 5 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Выборг - отличный для путешествия выбор Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни) 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо Начало: Главные ворота парка Монрепо Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Выборг из окна автомобиля Начало: Рыночная площадь, Выборг 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Истории старой финской усадьбы «Kakkola» Начало: Посёлок Соколинское, улица Центральная, 19 Расписание: Ср-Пт: 12:00 – 18:00. Сб-Вс: 12:00 – 20:00 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Выборгу Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Автомобильная экскурсия по Каменному городу Начало: Выборг, по запросу Расписание: Любое время, любой день. 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Вкусный Выборг Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Романтика старины в средневековом Выборге Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал) Расписание: По договоренности 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия по парку Монрепо Начало: У главных ворот парка Монрепо Расписание: В любой день и время по желанию гостя 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг» Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1 Расписание: В любое время по желанию гостя 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа Квест «Сокровища рыцарского ордена» Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону Расписание: После подтверждения гидом от 12 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Иммерсивная прогулка по Выборгу Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг Расписание: По договоренности 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте 21 500 ₽ за всё до 4 чел.