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интересные и важные места Выборга. Время прошло незаметно, 3 часа интересной беседы, будто с давним знакомым. Очень интересно и познавательно построена экскурсия, в непринуждённой беседе с вопросами и юмором информация запоминается лучше. Сейчас мы путешествуем в Калининградской области и периодически всплывают темы, которые затрагивала Наталья в своей экскурсии. Причём вспоминают и дети, а это очень ценно! Пересмотрели несколько фильмов и узнали места съёмок города. Прекрасный тихий городок с насыщенной историей, хочется вернуться. Спасибо, Наталья!