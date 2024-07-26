Однодневные – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Выборге, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Пешая
182 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Пешая
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000 за всё до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    Мы путешествовали семьёй, решили познакомиться с Выборгом при помощи обзорной экскурсии. Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свой город, показала нам самые
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    интересные и важные места Выборга. Время прошло незаметно, 3 часа интересной беседы, будто с давним знакомым. Очень интересно и познавательно построена экскурсия, в непринуждённой беседе с вопросами и юмором информация запоминается лучше. Сейчас мы путешествуем в Калининградской области и периодически всплывают темы, которые затрагивала Наталья в своей экскурсии. Причём вспоминают и дети, а это очень ценно! Пересмотрели несколько фильмов и узнали места съёмок города. Прекрасный тихий городок с насыщенной историей, хочется вернуться. Спасибо, Наталья!

  • Н
    Нина
    23 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    Посмотрели главные достопримечательности,послушали историю города,было интересно, спасибо!
  • Е
    Елена
    4 июля 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ольга. На персональном авто нам показали этот замечательный город. Сделали всё для нашего удобства, чтобы
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    ноги не устали и при этом мы увидели все возможные достопримечательности. Встретили на вокзале) У Ольги глубочайшие знания истории города, в целом очень доброжелательный и позитивный человек. Интересно было и мне и маме)

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо Лоле за прекрасный день в Выборге.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Экскурсия очень насыщенная, увидели много достопримечательностей. Экскурсовод Юрий Исакович профессионал своего дела. Очень много нового узнали о Выборге.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
  2. Весь Выборг за один день с персональным гидом
  3. Романтика старины в средневековом Выборге
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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