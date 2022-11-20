2 часа 🚶 Пешая Индивидуальная до 10 чел. Gidy 5 2 отзыва Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой по согласованию с гидом от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

2 часа 🚶 Пешая Индивидуальная до 10 чел. Гильдия 4.9 109 отзывов Обзорная экскурсия по Выборгу Индивидуальная пешеходная экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Выборга Круглая башня на Рыночной площади 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

2 часа 🚶 Пешая Индивидуальная до 6 чел. Артем Нет отзывов Выборг - средневековое сердце России Погулять по историческому центру и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии на Ратушной площади 2500 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

3 часа 🚶 Пешая Групповая до 20 чел. 4.7 175 отзывов Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок Во время экскурсии вы увидите главные символы Выборга от 350 ₽ за 1 человека

2 часа 🚶 Пешая Индивидуальная до 5 чел. Андрей 4.7 100 отзывов История Выборга. Обзорная экскурсия Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города от Красной площади на пр. Ленина 2 860 ₽ за всё до 5 чел.

2 часа 🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная до 7 чел. Гильдия 4.7 30 отзывов Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании знающего гида По согласованию с гидом от 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

3 часа 🚶 Пешая Индивидуальная до 15 чел. ВизитВыборг 5 2 отзыва «Выборг: путешествие сквозь века» - большая обзорная экскурсия В 2020 году нашему Выборгу исполнилось 727 лет Выборг, Красная площадь 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

3 часа 🚶 Пешая Индивидуальная до 15 чел. Гильдия 4.9 51 отзыв Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок Вас ждёт прогулка по средневековому Выборгу Круглая башня на Рыночной площади 4 800 ₽ за всё до 15 чел.

3 часа 🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная до 25 чел. Элеонора 5 1 отзыв РОМАНТИКА СТАРИНЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ВЫБОРГЕ На этой экскурсия вы не просто познакомитесь со средневековым Выборгом Выборг, Рыночная Площадь (или Ж/Д вокзал) 5 900 ₽ за всё до 25 чел.

2 часа 🚶 Пешая Индивидуальная до 10 чел. ВизитВыборг 5 3 отзыва Экскурсия по парку Монрепо Обзорная историческая экскурсия, с возможностью насладиться великолепными У главных ворот парка Монрепо 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

3 часа 🚶 Пешая Квест Станислав 4.1 7 отзывов Исторический квест в Выборге Узнать самое важное о городе и получить памятный подарок у вокзала 2600 780 ₽ за 1 человека