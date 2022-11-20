Обзорная экскурсия по Выборгу

Обзорная экскурсия для тех, кто хочет увидеть «визитные карточки» Выборга и узнать любопытные исторические факты о нем

Обзорная экскурсия для тех, кто хочет увидеть «визитные карточки» Выборга и узнать любопытные исторические факты о нем.
Обзорная экскурсия по Выборгу
Обзорная экскурсия по Выборгу
Обзорная экскурсия по Выборгу
Обзорная экскурсия по Выборгу
Обзорная экскурсия по Выборгу
Обзорная экскурсия по Выборгу

Что вас ожидает 🤩

  • Ансамбль Выборгских площадей
  • Парк-эспланада
  • Круглая башня
  • Домик на скале
  • Башня ратуши
  • Часовая башня
  • Руины Доминиканского монастыря
  • Костел Св. Гиацинта
  • Знаменитая крепостная улица и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Вас ждет осмотр более пятидесяти объектов, в числе которых ансамбль Выборгских площадей, парк-эспланада, Круглая башня, домик на скале, башня Ратуши, Часовая башня, руины Доминиканского монастыря, Костел Св. Гиацинта, знаменитая крепостная улица и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
Завершение: Проспект Ленина, 22, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • По всем вопросам обращайтесь по номеру: +79052105555
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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