Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Вас ждет осмотр более пятидесяти объектов, в числе которых ансамбль Выборгских площадей, парк-эспланада, Круглая башня, домик на скале, башня Ратуши, Часовая башня, руины Доминиканского монастыря, Костел Св. Гиацинта, знаменитая крепостная улица и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
Завершение: Проспект Ленина, 22, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
По всем вопросам обращайтесь по номеру: +79052105555
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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