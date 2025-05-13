Первый взгляд на Выборг

Прогулка по Выборгу: средневековые башни, купеческие дома и знакомые кинолокации. Вдохновитесь историей и атмосферой старинного города
За два часа экскурсии «Первый взгляд на Выборг» вы познакомитесь с основными достопримечательностями старинного города.

Прогулка начинается у железнодорожного вокзала и ведет через узкие улочки, средневековые башни и дома купцов 16
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века. На Ратушной площади откроется вид на Замковый остров, где когда-то шведы основали город.

Также вы сможете посетить уютную Лавку Рыжей Лапки, чтобы попробовать знаменитый выборгский крендель с чаем или кофе. Это отличная возможность узнать больше о городе и его истории

4.75
1200 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнайте историю Выборга
  • 🎥 Посетите места из фильмов
  • 🗺️ Прогуляйтесь по старинным улочкам
  • ☕ Попробуйте выборгский крендель
  • 🏞️ Полюбуйтесь видом на Замок
Первый взгляд на Выборг
Первый взгляд на Выборг
Первый взгляд на Выборг
Ближайшие даты:
15
мая16
мая17
мая18
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мая20
мая21
мая
Время начала: 11:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Средневековые башни
  • Дома купцов 16 века
  • Руины Кафедрального собора
  • Ратушная площадь

Описание экскурсии

Главные места и дух города

Встретившись прямо у железнодорожного вокзала, мы «заплутаем» среди узких каменных улочек. По пути вы заметите всё разнообразие строений и разберётесь в их особенностях. Маршрут охватит средневековые башни, дома купцов 16 века, руины Кафедрального собора, а еще места, которые покажутся вам знакомыми — Выборг играл роль старой Европы в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах» и многих других фильмах.

Шагая по истории Выборга, в конце экскурсии подойдём к истокам города. На Ратушной площади с видом на Замковый остров вы представите времена, когда шведы основали Выборг, построив замок в Финском заливе. После вы сможете посетить его самостоятельно.

А еще вы заглянете в уютную Лавку Рыжей Лапки, чтобы отдохнуть и попробовать крендель, вкусный символ города, с чаем или кофе.

Организационные детали

  • Просим обратить внимание, что экскурсии отправляются точно по графику. Максимальное время ожидания опаздывающих — 5 минут. Далее присоединиться к группе будет нельзя. Рассчитывайте, пожалуйста, ваш маршрут для своевременного прибытия к началу экскурсии.
  • Это обзорная прогулка по городу без посещения Выборгского замка
  • Личные покупки, чай, кофе и Выборгский крендель в Лавке Рыжей Лапки не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Выбирайте подходящую погоде одежду и удобную обувь

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет450 ₽
Дети до 6 лет1 ₽
Пенсионеры400 ₽
Школьники400 ₽
Студенты400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 1200 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Ольга
13 мая 2025
Всё прошло отлично и увлекательно
Как говорится с порога всё про город и узнали
Марина экскурсовод👍
Кто боится много ходить не бойтесь - вы даже не заметите перемещений и не забудьте купить песочный крендель 💛
Всё прошло отлично и увлекательноВсё прошло отлично и увлекательноВсё прошло отлично и увлекательноВсё прошло отлично и увлекательноВсё прошло отлично и увлекательноВсё прошло отлично и увлекательно
И
12 мая 2025
Отличный гид Ирина, видно что любит свое дело и город, экскурсия длилась на 30 минут дольше. Однознасно рекоменлую
Е
12 мая 2025
Нам не повезло с погодой, было холодно и дождливо. Я даже думала отказаться от экскурсии.
Но с Никитой все прошло на одном дыхании. Было очень интересно и увлекательно, ходили бы ещё с ним и ходили.
Спасибо огромное!
А
12 мая 2025
Прекрасная экскурсия, очень интересный материал и замечательный экскурсовод.
А
12 мая 2025
В прошлом году были на экскурсии 3,5 часа, было очень интересно, в этот раз поехали с ребенком хотели ему показать Выборг, экскурсия день и ночь по сравнению с той, не
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было интересных фактов, все про монастыри, католиков, показывали разрушенные и неинтересные здания. Даже не рассказали историю рыжей лапки, ради которой приехал ребенок 🙈. Видно что вся группа, не слушала и никого не увлекли, молодежь вообще все время в стороне стояла, я их прекрасно понимаю. Из этой экскурсии мне ничего не запомнилось интересное и не удивило. Не советую.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Анна!
Наша экскурсия "Первый взгляд на Выборг" предполагает первое знакомство и прикосновение к истории и наиболее значимым местам Выборга:
Первая
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часть, примерно один час - в основном финский период выборгской истории
Вторая часть (еще примерно час) - шведский период и средневековье.
Начинается экскурсия у железнодорожного вокзала Выборга, после первой части делается небольшая санитарная остановка в Лавке Рыжей Лапки. Окончание экскурсии - на площади Старой Ратуши, где с видом на Выборгский замок вам рассказывают о его истории.
Нам жаль, что два с половиной часа рассказа нашего увлеченного Выборгом экскурсовода Вас не вдохновили, возможно, это произошло по причине того, что информация, которую Вам давал экскурсовод, была Вам уже известна.
В любом случае, приезжайте в Выборг вновь!

Я
11 мая 2025
Выборг покорил моё сердце! Ни разу не пожалела,что взяла экскурсию!
Выборг покорил моё сердце! Ни разу не пожалела,что взяла экскурсию!Выборг покорил моё сердце! Ни разу не пожалела,что взяла экскурсию!Выборг покорил моё сердце! Ни разу не пожалела,что взяла экскурсию!Выборг покорил моё сердце! Ни разу не пожалела,что взяла экскурсию!Выборг покорил моё сердце! Ни разу не пожалела,что взяла экскурсию!Выборг покорил моё сердце! Ни разу не пожалела,что взяла экскурсию!
Игорь
11 мая 2025
Седовласый хромающий дядька с хвостом прекрасно и современным языком подаёт материал, школьная сухая зубрежка отсутствует полностью. Благодаря ему история Выборга становится простой, понятной, а главное очень интересной! История повторяется! О
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явной коррупционной составляющей в архитектурной среде Выборга, об обходе санкций с помощью немецких купцов, о придворных интригах, средневековом рекете, все это он расскажет так, что вы сразу увидите нашу с вами современность. Видно, что экскурсовод очень знающий и данное направление лишь малая часть, которую он мог бы осветить. С удовольствием сходил бы с ним на другие направления.

В
11 мая 2025
Обязательно одевайтесь теплее! Погода была хорошей на майских, но ветер сносит с ног!
П
10 мая 2025
Ирина классно экскурсоводит
С
10 мая 2025
Всем привет! Отличная организация. Все четко, структурно, логично и очень увлекательно. Рекомендуем)))
Т
9 мая 2025
Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек, любящий свой город, сумел очаровать Выборгом и нас. Два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Интересно, легко и весьма познавательно. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек,Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек,Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек,Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек,Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек,Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек,Была на экскурсии 30 апреля. Сразу хочу подчеркуть, что нашей группе повезло с экскурсоводом Ириной. Человек,
К
9 мая 2025
Экскурсоводом была Татьяна. Несмотря на ветреную и холодную погода экскурсия прошла на одном дыхании. Много нового узнали о многовековой истории города. Нам включали музыку тех лет, и мы, даже под неё танцевали. Нам очень понравилось. Однозначно рекомендую экскурсию. Надеемся на новую встречу с Выборгом.
О
4 мая 2025
Не знаю кто пишет восторженные отзывы про эту экскурсию. Она не пешеходная, а стоячая 🤣
Сбор группы в шумном месте у жд вокзала, потом отходите к авто вокзалу и стоите еще
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пол часа, слушая какие то не самые интересные факты об истории Выборга.
Потом переходите на набережную и стоите еще пол часа.
Потом бежите к старому городу и останавливаетесь у парочки не самых живописных домов (может конечно с гидом не повезло).
В общем, за час никакой информации, скукота. Когда по парку повели к нужному кафе «перекусить и купить сувениров», терпение закончилось. Пошли гулять сами и не пожалели.
Вывод: бесполезная трата не самых больших, но денег)

Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Ольга!
Благодарим Вас за Ваше мнение.
1. Отзывы пишут такие же гости, как и Вы, посетившие данную экскурсию - возможности
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написать свой отзыв у гостей, не побывавших на ней, просто не существует
2. Да, сбор у железнодорожного вокзала - в любом городе место шумное. Сделано это для гостей, приезжающих из Петербурга на Ласточках, и наши сборные экскурсии "Первый взгляд на Выборг" приурочены к их прибытию.
Делается это для удобства встречи и поиска.
3."Полчаса у автовокзала": история Выборга, история дома Пиетинена, здание автовокзала, построено в 1932-м году архитектором В. Кейняненом и в 1937 год реконструировано одним из самых архитекторов Уно Ульбергом. Это один из первых автовокзалов, построенных в Финляндии (и вообще в Скандинавии).
4."Потом переходите на набережную и стоите еще пол часа" - один из самых красивых видов на бухту Салка-Лахти и Выборгский замок с повествование опять же об истории города и места
5."Потом бежите к старому городу и останавливаетесь у парочки не самых живописных домов (может конечно с гидом не повезло)" - понятие живописности очень отличается у разных людей, и мы стараемся показать, наравне со зданиями архитектурного стиля модерн, может и не самые великолепные постройки, но самые значимые и интересные.
6. 10-15 минутная санитарная остановка обозначена во всех наших описаниях экскурсии и не обязывает ни одного гостя приобретать что-либо против его воли.
7."Никакой информации" - вы же писали выше, что экскурсовод Вас утомлял своими рассказами?
8. В любом случае, продолжительность маршрута и тайминг у экскурсии всегда, вот уже восемь лет, один и тот же, соответственно, один и тот же темп - то есть все около 40 000 гостей, посетивших ее, прошли один и тот же маршрут за примерно одно и то же время и написали нам значительное количество хороших отзывов.
Мы рады, что, несмотря не Ваши неоправдавшееся надежды на экскурсию, город Вам все же понравился.

Мария
3 мая 2025
Спасибо за интересную прогулку гиду Наталье!
Е
3 мая 2025
Все понравилось, замечательная экскурсия

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