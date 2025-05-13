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написать свой отзыв у гостей, не побывавших на ней, просто не существует

2. Да, сбор у железнодорожного вокзала - в любом городе место шумное. Сделано это для гостей, приезжающих из Петербурга на Ласточках, и наши сборные экскурсии "Первый взгляд на Выборг" приурочены к их прибытию.

Делается это для удобства встречи и поиска.

3."Полчаса у автовокзала": история Выборга, история дома Пиетинена, здание автовокзала, построено в 1932-м году архитектором В. Кейняненом и в 1937 год реконструировано одним из самых архитекторов Уно Ульбергом. Это один из первых автовокзалов, построенных в Финляндии (и вообще в Скандинавии).

4."Потом переходите на набережную и стоите еще пол часа" - один из самых красивых видов на бухту Салка-Лахти и Выборгский замок с повествование опять же об истории города и места

5."Потом бежите к старому городу и останавливаетесь у парочки не самых живописных домов (может конечно с гидом не повезло)" - понятие живописности очень отличается у разных людей, и мы стараемся показать, наравне со зданиями архитектурного стиля модерн, может и не самые великолепные постройки, но самые значимые и интересные.

6. 10-15 минутная санитарная остановка обозначена во всех наших описаниях экскурсии и не обязывает ни одного гостя приобретать что-либо против его воли.

7."Никакой информации" - вы же писали выше, что экскурсовод Вас утомлял своими рассказами?

8. В любом случае, продолжительность маршрута и тайминг у экскурсии всегда, вот уже восемь лет, один и тот же, соответственно, один и тот же темп - то есть все около 40 000 гостей, посетивших ее, прошли один и тот же маршрут за примерно одно и то же время и написали нам значительное количество хороших отзывов.

Мы рады, что, несмотря не Ваши неоправдавшееся надежды на экскурсию, город Вам все же понравился.