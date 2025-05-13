Прогулка начинается у железнодорожного вокзала и ведет через узкие улочки, средневековые башни и дома купцов 16
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнайте историю Выборга
- 🎥 Посетите места из фильмов
- 🗺️ Прогуляйтесь по старинным улочкам
- ☕ Попробуйте выборгский крендель
- 🏞️ Полюбуйтесь видом на Замок
Что можно увидеть
- Выборгский замок
- Средневековые башни
- Дома купцов 16 века
- Руины Кафедрального собора
- Ратушная площадь
Описание экскурсии
Главные места и дух города
Встретившись прямо у железнодорожного вокзала, мы «заплутаем» среди узких каменных улочек. По пути вы заметите всё разнообразие строений и разберётесь в их особенностях. Маршрут охватит средневековые башни, дома купцов 16 века, руины Кафедрального собора, а еще места, которые покажутся вам знакомыми — Выборг играл роль старой Европы в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах» и многих других фильмах.
Шагая по истории Выборга, в конце экскурсии подойдём к истокам города. На Ратушной площади с видом на Замковый остров вы представите времена, когда шведы основали Выборг, построив замок в Финском заливе. После вы сможете посетить его самостоятельно.
А еще вы заглянете в уютную Лавку Рыжей Лапки, чтобы отдохнуть и попробовать крендель, вкусный символ города, с чаем или кофе.
Организационные детали
- Просим обратить внимание, что экскурсии отправляются точно по графику. Максимальное время ожидания опаздывающих — 5 минут. Далее присоединиться к группе будет нельзя. Рассчитывайте, пожалуйста, ваш маршрут для своевременного прибытия к началу экскурсии.
- Это обзорная прогулка по городу без посещения Выборгского замка
- Личные покупки, чай, кофе и Выборгский крендель в Лавке Рыжей Лапки не включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Выбирайте подходящую погоде одежду и удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|450 ₽
|Дети до 6 лет
|1 ₽
|Пенсионеры
|400 ₽
|Школьники
|400 ₽
|Студенты
|400 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Как говорится с порога всё про город и узнали
Марина экскурсовод👍
Кто боится много ходить не бойтесь - вы даже не заметите перемещений и не забудьте купить песочный крендель 💛
Но с Никитой все прошло на одном дыхании. Было очень интересно и увлекательно, ходили бы ещё с ним и ходили.
Спасибо огромное!
Наша экскурсия "Первый взгляд на Выборг" предполагает первое знакомство и прикосновение к истории и наиболее значимым местам Выборга:
Первая
Сбор группы в шумном месте у жд вокзала, потом отходите к авто вокзалу и стоите еще
Благодарим Вас за Ваше мнение.
1. Отзывы пишут такие же гости, как и Вы, посетившие данную экскурсию - возможности