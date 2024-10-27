Ратушная площадь – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ратушная площадь» в Выборге, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Замок и улочки средневекового Выборга
Пешая
39 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
9 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
650 за человека
Экскурсия по вечернему Выборгу
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
7 ноя в 17:00
9 ноя в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 октября 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    Здравствуйте. Группа - школьники 11 класса из Санкт - Петербурга посетили экскурсию «Старый замок и улочки средневекового города». Замечательный экскурсовод
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    Козлова Ольга Ивановна рассказала историю города и замка. Ольга Ивановна учитывала возраст ребят, было настолько увлекательно, что 3 часа пролетели незаметно. Маршрут был продуман. Следует отметить сайт: очень удобно пользоваться, бронировать. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Ратушная площадь»

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  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Ратушная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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