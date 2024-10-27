2 часа
Групповая
до 15 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
9 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
650₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
7 ноя в 17:00
9 ноя в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 октября 2024Здравствуйте. Группа - школьники 11 класса из Санкт - Петербурга посетили экскурсию «Старый замок и улочки средневекового города». Замечательный экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Ратушная площадь»
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