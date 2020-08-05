13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многоликий Выборг Выборг — небольшой городок с захватывающей историей и удивительно живописными видами. Вы насладитесь его панорамой со скалы, оцените первый жилой каменный дом страны и увидите местные «визитные карточки»: Круглую башню, Ратушу, Рыночную площадь и средневековую башню Святого Олафа. Кроме того, я покажу памятник Петру I, здание архива 30-х годов и Панцерлакс — единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости.
Выборгские крепости Выборг славится на всю страну выдающимися каменными образцами фортификационного искусства XIII-XX веков. Вы услышите о взятии города войсками Петра I в 1710 году и увидите крепость Корон-Санкт-Анна того времени. Заедете на Певческое поле, где в наши дни проходят летние театральные и музыкальные мероприятия, и рассмотрите старинные Восточно-Выборгские укрепления. В завершение проедете по мосту Дружбы через Сайменский канал и полюбуетесь чудесным видом на залив.
Организационные детали
Экскурсия автомобильная. По пути мы сделаем 5-6 небольших остановок в самых красивых местах.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир, я коренной житель Выборга. С радостью покажу вам его самые важные и красивые исторические места и расскажу о них интересные факты. Надеюсь на скорую встречу!
Добрый день! Очень замечательная экскурсия!👍 Мы познакомились с Выборгом очень тесно, увидели его красоту, узнали историю. Владимир учитывает возраст туристов, их интересы, с удовольствием отвечает на вопросы очень развернуто, настоящий джентельмен😊 Нам повезло на 100%. Спасибо огромное🖐
Дмитрий
3 августа 2020
Большое спасибо Владимиру за замечательную экскурсию по городу! 3 часа пролетели на одном дыхании. Владимир показал места в городе и за его пределами, в которые без него никогда бы не добрались и не узнали. Владимир по настоящему любит родной город и передает свои чувства участникам экскурсии. СПАСИБО! Дмитрий, Ирина, Борис и Глеб. (Если вы прочитали этот отзыв, то останавливайтесь на этой экскурсии, не ищите другие варианты. Не пожалеете!).
Натали
3 августа 2020
Экскурсию проводил Владимир. Хочется отметить, что он быстро подстроился под наши интересы. Рассказывал и показывал те достопримечательности, которые мы еще не успели посмотреть. Информация и факты, которыми он с нами делился, поражали детальностью и неизвестностью. Это была по настоящему индивидуальная экскурсия!!! Большое спасибо, Владимир.
Юлия
2 августа 2020
Нам понравилось) Все было отлично организовано - от встречи на вокзале и на протяжении всей автомобильной экскурсии. Очень удобный формат - гуляя пешком, вряд ли увидишь столько красивых мест за несколько часов. Владимир искренне любит свой город, поэтому его рассказ о Выборге был живой и интересный. Экскурсию рекомендуем. И в Выборг точно вернёмся еще)
Глеб
31 июля 2020
Экскурсия очень понравилась. Владимир рассказал много интересного, посетили много объектов на автомобиле. Отношение гида не формальное. Экскурсия насыщенная, познавательная.
Яна
31 июля 2020
Искали экскурсию на автомобиле, и нашли) Большое спасибо Владимиру за чудесную поездку, за красивые места, за интересные истории, после экскурсии гуляли по городу и чувствовали себя уверенно, зная улочки закоулочки. Желаем Вам успехов, спасибо большое!
Лариса
29 июля 2020
Чудесная экскурсия! В Выборге были 2 дня. В первый день прошлись пешком по центру. А на второй день была запланирована эта экскурсия. И пошел дождь. А мы в тепле и сухости смотрим на город, слушаем интересный рассказ. Естественно, выходили из машины, смотрели различные интересные места, достопримечательности, да и просто красивые виды. Большое спасибо Владимиру.
Семён
27 июля 2020
Экскурсия прошла на отлично!Владимир очень приятный и дружелюбный человек. Встретил нас у вокзала и сразу отправились в путь ) Было много остановок у интересных мест, которые на пешей экскурсии вряд ли увидишь. Без проблем фотографировал нас и давал время осмотреться. Берите экскурсию у Владимира и не пожалеете. Пешком столько никогда не обойти, сколько мы проехали. Еще раз спасибо. Вы - супер гид =)
Раиль
25 июля 2020
Замечательнейшая экскурсия! Мы все втроём, включая 13 летнего ребёнка были в восторге, не заметили как пролетела время! Три часа, несмотря на моросящий косой дождь, получали максимум информации просвещения и удовольствия! Спасибо Владимиру, за его труд и любовь к Выборгу
Елена
24 июля 2020
Здравствуйте. Хотим оставить благодарственный отзыв, за прекрасно поданный материал, и увлекательно составленный маршрут по городу. Владимир, прекрасно владеет информацией, отзывчив и пунктуален. Рады знакомству. С уважением, семья Панасюк.
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
В два часа этой прогулки мы включили всё, что нужно для первого взгляда на Выборг. Открывая хроники и интересные сюжеты города, вы изучите главные места центра, полюбуетесь видом на Замок и вспомните советские киноленты, а также заглянете в лавку мастеров.
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Восемь веков истории, десятки архитектурных памятников и несколько легенд Средневековья — всё это волшебным образом уместится в насыщенной прогулке по древнему Выборгу! Вы пройдете по следам шведских полководцев и русских монархов, услышите предания башни святого Олафа и отведаете легендарный выборгский крендель.
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
С огромной любовью к нашему Выборгу, которому уже больше 7 веков, приглашаю вас погрузиться в глубину его времени. Вы узнаете, как крепость стала городом, пройдете по старым площадям и рассмотрите замок на острове. Вспомните шведов и Петра I, заглянете в уютную лавку мастеров и проникнетесь сказочным Выборгом.
Рассмотреть главные достопримечательности города и ощутить романтику Средневековья
В разные времена Выборг находился в составе Финляндии, Швеции и России. Вы раскроете, как он выглядел 400 лет назад и как менялся его облик с течением веков. Оцените архитектуру в стиле «северный модерн», погуляете по извилистым старинным улочкам и услышите городские легенды о тайных подземных ходах и «длинной бороде».
Чтобы оказаться в настоящем европейском городке, не обязательно выезжать заграницу. Достаточно съездить в расположенный недалеко от Санкт-Петербурга Выборг. Узкие улицы старого города напоминают исторический центр Стокгольма; величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира; а летом залитый солнцем Крепостной мост со своим обилием яхт и катеров похож на французское побережье Канн (и в Выборге, кстати, тоже есть кинофестиваль).
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Выборг скрывает множество тайн. Еще в XV веке был составлен, но затем утрачен манускрипт, проливающий свет на появление города. Решая головоломки, загадки и ребусы, вы пройдете путем первоооткрывателей и восстановите утраченный текст. Это не будет легко, это будет даже страшно — страшно интересно! Если вы готовы, вперед навстречу приключениям!