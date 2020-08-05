13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многоликий Выборг

Выборг — небольшой городок с захватывающей историей и удивительно живописными видами. Вы насладитесь его панорамой со скалы, оцените первый жилой каменный дом страны и увидите местные «визитные карточки»: Круглую башню, Ратушу, Рыночную площадь и средневековую башню Святого Олафа. Кроме того, я покажу памятник Петру I, здание архива 30-х годов и Панцерлакс — единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости.

Выборгские крепости

Выборг славится на всю страну выдающимися каменными образцами фортификационного искусства XIII-XX веков. Вы услышите о взятии города войсками Петра I в 1710 году и увидите крепость Корон-Санкт-Анна того времени. Заедете на Певческое поле, где в наши дни проходят летние театральные и музыкальные мероприятия, и рассмотрите старинные Восточно-Выборгские укрепления. В завершение проедете по мосту Дружбы через Сайменский канал и полюбуетесь чудесным видом на залив.