41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Ожившее прошлое в Выборгском замке

Прогулка стартует неподалеку от мостика, который соединяет Крепостной мост с Замковым комплексом. Магия истории начнется в верхнем дворе замка. На горизонте появятся корабли под шведским флагом — и вы перенесетесь к истокам Выборга. Шведские рыцари высадятся на маленький остров, вытеснят коренных жителей и построят башню-донжон, обнесут возвышенность стеной и нарекут эту крепость Святым городом… а вы «подсмотрите» за этим.

Знаковые места уютных улочек

Вы прогуляетесь по местам, которые помнят шведских королей, и по улицам, где ходил Петр I и проезжала Екатерина II. Разберетесь, сколько лет выборгской брусчатке, и пройдете по ней вслед за Берингом. Поразмышляете над особенностями местной архитектуры и увидите улицу, которую финская поэтесса назвала самой красивой в Скандинавии. И конечно, маршрут охватит главные достопримечательности: каскад площадей, Трамвай-памятник, костел Гиацинта, парк Эспланада, скульптуру «Лось», улицы Черного и Серого Братства.

Кроме того, по пути вы заглянете в Лавку Рыжей Лапки с сувенирами выборгских мастеров.