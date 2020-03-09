41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
С огромной любовью к нашему Выборгу, которому уже больше 7 веков, приглашаю вас погрузиться в глубину его времени.

Вы узнаете, как крепость стала городом, пройдете по старым площадям и рассмотрите замок на острове.

Вспомните шведов и Петра I, заглянете в уютную лавку мастеров и проникнетесь сказочным Выборгом.
455 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча на Замковом острове
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У этой экскурсии41 отзыв
4.71
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга

Что вас ожидает

Ожившее прошлое в Выборгском замке
Прогулка стартует неподалеку от мостика, который соединяет Крепостной мост с Замковым комплексом. Магия истории начнется в верхнем дворе замка. На горизонте появятся корабли под шведским флагом — и вы перенесетесь к истокам Выборга. Шведские рыцари высадятся на маленький остров, вытеснят коренных жителей и построят башню-донжон, обнесут возвышенность стеной и нарекут эту крепость Святым городом… а вы «подсмотрите» за этим.

Знаковые места уютных улочек
Вы прогуляетесь по местам, которые помнят шведских королей, и по улицам, где ходил Петр I и проезжала Екатерина II. Разберетесь, сколько лет выборгской брусчатке, и пройдете по ней вслед за Берингом. Поразмышляете над особенностями местной архитектуры и увидите улицу, которую финская поэтесса назвала самой красивой в Скандинавии. И конечно, маршрут охватит главные достопримечательности: каскад площадей, Трамвай-памятник, костел Гиацинта, парк Эспланада, скульптуру «Лось», улицы Черного и Серого Братства.

Кроме того, по пути вы заглянете в Лавку Рыжей Лапки с сувенирами выборгских мастеров.

Организационные детали

  • Чай, кофе и Выборгский крендель в Лавке Рыжей Лапки не включены в стоимость
  • Это обзорная прогулка по территории замка и городу без посещения музеев и выставок
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Обратите внимание: экскурсию можно провести в индивидуальном формате для 1-15 человек (стоимость — 2000 руб. за экскурсию)
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Замковом острове.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Меня зовут Елена — ваш персональный помощник по выбору любых экскурсионных программ в Выборге. Работаю с командой профессиональных акредитованных гидов. Мы любим Выборг и с радостью покажем все самое интересное в нашем прекрасном городе — в любом формате: традиционные запоминающиеся экскурсии, квесты, интерактивные программы «Дегустация Выборгского кренделя», «Квартал фрау Мяу и герра Мурра» — с нами вы не будете скучать!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Спасибо экскурсоводу Ирине Колесовой. Рекомендую
23 февраля 2020
Не повезло с погодой.С остальным - повезло!
14 января 2020
Отличная экскурсия. Можно еще добавить подьем на смотровую
10 января 2020
Экскурсоводом был у нашей группы Денис: необычайно зажигательный, увлекающий и задорный человек. Экскурсия очень понравилась, бодро прошагали по центру города, маршрут не длинный. Мы все были вовлечены в беседу, Денис задавал вопросы (и детям тоже), время пролетело незаметно. Немного удивило, что время экскурсии составило всего 1 час (вместо 2 заявленных)
9 января 2020
Были на экскурсии 4-го января, экскуровод Анжелла, наш состав от 8 до 50 лет, кто то уже был в Выборге, кто-то нет, но экскурсия понравилось всем, никто не скучал.
Анжелла рассказывает очень увлеченно, с интересными подробностями, но при этом не перегружает датами и именами, всё в меру, много неизвестных (нам) подробностей про историю города и его жизнь из разных эпох.
Большое спасибо за отлично проведенное время.
7 января 2020
Экскурсию проводил Денис. Очень знающий и хорошо доносящий в доступной и интересной для слушателей форме информацию по теме экскурсии.
7 января 2020
Нам провела экскурсию Лола, все 2 часа пролетели незаметно, удачно продумано с передышкой в кафе, где согрелись, т.к. погода была не прогулочная. Город в удручающем состоянии, но к экскурсии это не относится. Спасибо.
15 декабря 2019
Благодарим экскурсовода Анжелу за знакомство с таким прекрасным городом - Выборгом! Архитектура, Истрия, атмосфера - всё здесь пропитано разными эпохами, которые перелил город, разными народами, которые его населяли и разными государствами, которые им правили! Стоит один раз увидеть, чем несколько раз читать!, До встречи летом, мы обязательно вернёмся!!!
10 декабря 2019
Посетили экскурсию «Замок и улочки средневекового Выборга» с гидом Константином. Холодная дождливая погода создала трудности, но гид честно провел экскурсию в полном объеме, за что ему большое спасибо. Константин постарался, чтобы его родной город полюбили и мы. Подача материала интересная, с фантазией, с переодеванием гида в средневековый костюм. Всем рекомендуем!
13 ноября 2019
экскурсия понравилась. сделали для себя много открытий))) Ольга Ивановна (если правильно запомнила имя экскурсовода) много знает, к тому же она хороший, внимательный рассказчик, показала нам очень красивый город со сложной историей. Приедем еще обязательно и еще закажем экскурсию, одного дня мало, приедем еще по снегу, а потом летом)))
Ещё 31 отзыв

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