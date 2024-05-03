Открытая финская гостиная

Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Выборг — это не только величественные фасады, но и тепло домашнего очага. Я — один из владельцев уникального дома с финским интерьером, и я приглашаю вас в гости. Вы пройдёте
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по комнатам, разглядите и потрогаете антикварные предметы быта.

Я расскажу, что было на этом месте во времена Средневековья, как строили деревянные дома в 19 и 20 веках и почему в обоях был мышьяк.

5
1 отзыв
Открытая финская гостиная
Открытая финская гостиная
Открытая финская гостиная
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посидите на антикварных диванах, креслах и стульях. Сделаете атмосферные фото в обстановке прошлой эпохи. Почувствуете тепло дома на чаепитии со сладостями за круглым столом. А ещё увидите:

  • Три финские изразцовые печи, одну из которых я предложу протопить
  • Многоцветные расписные потолки 1860-х годов, напоминающие помпейские орнаменты
  • Подлинные шведские и русские рукописи начала 19 века
  • Старинные обои, в том числе и некогда ядовитые зелёные с мышьяком
  • Остатки газовой осветительной фурнитуры

Организационные детали

  • При входе в дом есть высокая лестница из 12 ступеней с перилами
  • В стоимость включено: сопровождение гида, чаепитие со сладостями
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Сторожевой Башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
3 мая 2024
Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к реставрации. От коллекции 25 видов исторических аутентичных обоев захватывает дух! Очень рекомендую посетить гостям Выборга как наинтереснейший образец маленького музея, в котором живут люди!

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