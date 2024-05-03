Глеб — ваш гид в Выборге

Меня зовут Глеб, я родился в Ленинграде. Выборг я полюбил ещё в детстве — это был первый город, кроме родного, где я побывал. Меня всегда увлекали архитектура и история. Я один из собственников выборгского дома, в котором провожу экскурсии, поэтому имею уникальную возможность его изучать. Делиться интересными историческими находками с гостями я считаю своей миссией!