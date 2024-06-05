1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
18 июня в 14:00
19 июня в 14:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Монрепо сквозь времена и судьбы: путешествие по парку Выборга
Приглашаем на уникальное путешествие по парку Монрепо в Выборге, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Возле кассы парка Монрепо
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг в век Петра I
Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора
Начало: Петровская Площадь
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 690₽ за всё до 20 чел.
скидка
25%
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Взглянуть на историю и архитектуру русско-финского приграничного города
Начало: На Привокзальной площади
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Северный модерн в Выборге: путешествие по фольклорным мотивам
Знакомство с уникальным стилем северного модерна через архитектурные шедевры Выборга. Путешествие в мир финского романтизма ждет вас
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Поразиться наследию города и понять, что он славен не только Средневековьем, кренделями и Монрепо
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открытая финская гостиная
Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Начало: на улице Сторожевой Башни
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ННаталья4 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия по Выборгу, которую провёл Андрей. Я увидела и полюбила этот древний город, узнала много интересных исторических
- ННадежда3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по парку Монрепо. Ольга замечательный рассказчик, Было очень интересно. Огромное спачибо.
- ННаталья3 июня 2024Огромное спасибо гиду Наталье из команды организатора экскурсии Надежды. Экскурсия очень интересная, живописная… гид учитывала особенности нашей группы, за что ей отдельное спасибо. РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ
- ВВиктория3 июня 2024Надежда - потрясающий рассказчик с отличным чувством юмора. Экскурсия необычная, интересная. Мы получили огромное удовольствие и массу новых знаний. Всем рекомендуем!
- ККсения3 июня 2024Надежда Александровна - замечательный и интересный рассказчик, экскурсовод! Учитывая возраст детей и +29, подбирали маршрут - интересно, легко, продуманно! Спасибо огромное за нашу прогулку, знакомство с удивительным местом, взрослые и дети - в восторге, очень рекомендую
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
- ООльга2 июня 2024Хотим выразить благодарность Надежде за проведенную экскурсию. Несмотря на жару, было увлекательно и, конечно, познавательно бродить по старому городу. Узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «История и архитектура»
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