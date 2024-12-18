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дала полезные советы. Выборг встретил нас снегопадом. Признаться, я немного переживала - как по такой погоде доберёмся на машине. Переживала зря. Алёна прекрасный водитель. И потрясающий гид. Она очень внимательна, готова помочь советом (где пообедать, куда ещё стоит сходить) и рассказывает ярко, самобытно, интересно. Видно, что человек влюблён в своё дело. Понравилось, что она не просто знакомила нас с историей самого места и крепости, но и задавала нам вопросы. Из этих мест, оказывается, велась активная контрабандная торговля: поставляли спирт в Финляндию. Больше спойлерить не буду, скажу только, что съездить туда непременно нужно. С друзьями решили непременно приехать в Тронгзунд летом. Погода нам не помешала - настолько было интересно. Кажется, я нашла своего гида.))) Спасибо Алёне за незабываемые впечатления и, надеюсь, ещё увидимся на другой, не менее увлекательной экскурсии.