Крепость Тронгзунд, расположенная всего в 30 минутах от Выборга, хранит в себе множество тайн и историй.
Здесь, среди шхерных островов, вы сможете пройти по каменным валам, исследовать батареи и бастионы времён
Здесь, среди шхерных островов, вы сможете пройти по каменным валам, исследовать батареи и бастионы времён
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺 Уникальная историческая атмосфера
- 🏰 Исследование древних укреплений
- 👀 Захватывающие виды на залив
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🌲 Прогулка по природным тропам
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Крепость Тронгзунд
- Башня Святого Олафа
Описание экскурсии
«Игольное ушко» Выборгского залива охраняет старинная крепость Тронгзунд, в переводе со шведского — «узкий пролив». Здесь шхерные острова практически смыкаются, оставляя всего лишь 180 метров свободной воды. Пройти мимо не может сегодня ни один корабль, следующий в Выборг! Мы же исследуем территорию крепости со всех сторон, чтобы вы успели:
- Пройти по каменным валам
- Заглянуть в мощный комплекс батарей и бастионов времён Российской империи
- Побывать на смотровой вышке
- Полюбоваться водной гладью и башней Святого Олафа на горизонте
- Рассмотреть один из самых маленьких городов России
А ещё вы узнаете:
- Как менялся Тронгзунд — Уурас — Высоцк
- Как царь Пётр Выборг брал
- Почему в Тронгзунде жили очень весёлые люди
- Как на камнях растут деревья
Организационные детали
- Поездка из Выборга и обратно проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander, есть детский бустер
- Экскурсия предполагает прогулку по крепостным сооружениям и природным тропам — возьмите удобную одежду и обувь
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
18 дек 2024
Поездка замечательная. Алена-чудесный экскурсовод. За одну поездку узнали столько информации, которую вряд ли где-то сам сможешь найти. Места очень красивые и необычные, вокруг история. Хотим вернуться туда летом, чтобы увидеть эту красоту в летнем пейзаже. Экскурсия с Алёной вдохновляет на новые вылазки, вокруг Выборга столько замечательных мест.
М
Мария
26 ноя 2024
Всем здравствуйте.
23.11 побывала с друзьями на удивительной экскурсии в крепости Тронгзунд. О существовании такой экскурсии я даже и не подозревала, узнала от друзей. Крепость, конечно, не такая древняя, как, скажем,
23.11 побывала с друзьями на удивительной экскурсии в крепости Тронгзунд. О существовании такой экскурсии я даже и не подозревала, узнала от друзей. Крепость, конечно, не такая древняя, как, скажем,
Oleg
24 ноя 2024
В субботу ездили с экскурсоводом Алёной Кузнецовой в Тронгзунд, туда где стоит старинная кирпичная крепость, которая правда не принимала участия в боевых действиях. Интересно было узнать, что там бывали одновременно
А
Алёна
24 ноя 2024
Экскурсия была прекрасна! Изначально она зацепила тем, что про крепость Тронгзунд я не знала. Друзья тоже. И мы решили заполнить пробел. Ещё до встречи гид Алёна ответила на наши вопросы,
Анжела
24 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия с Алёной Кузнецовой по тем местам, где я еще ни разу не была. Хочу особо отметить подачу материала: и познавательно, и весело, и местами интерактивно. Ни минуты
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