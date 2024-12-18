Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд

Погрузитесь в атмосферу древности, посетив крепость Тронгзунд. Всего 30 минут от Выборга и вы узнаете секреты, скрытые в каменных стенах
Крепость Тронгзунд, расположенная всего в 30 минутах от Выборга, хранит в себе множество тайн и историй.

Здесь, среди шхерных островов, вы сможете пройти по каменным валам, исследовать батареи и бастионы времён
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Российской империи, а также полюбоваться видами на башню Святого Олафа.

Участники экскурсии узнают о том, как крепость меняла своё название и предназначение, о событиях времён Петра Великого и о жизни весёлых обитателей Тронгзунда.

Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander, что делает её комфортной и доступной для семей с детьми

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺 Уникальная историческая атмосфера
  • 🏰 Исследование древних укреплений
  • 👀 Захватывающие виды на залив
  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 🌲 Прогулка по природным тропам
Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Крепость Тронгзунд
  • Башня Святого Олафа

Описание экскурсии

«Игольное ушко» Выборгского залива охраняет старинная крепость Тронгзунд, в переводе со шведского — «узкий пролив». Здесь шхерные острова практически смыкаются, оставляя всего лишь 180 метров свободной воды. Пройти мимо не может сегодня ни один корабль, следующий в Выборг! Мы же исследуем территорию крепости со всех сторон, чтобы вы успели:

  • Пройти по каменным валам
  • Заглянуть в мощный комплекс батарей и бастионов времён Российской империи
  • Побывать на смотровой вышке
  • Полюбоваться водной гладью и башней Святого Олафа на горизонте
  • Рассмотреть один из самых маленьких городов России

А ещё вы узнаете:

  • Как менялся Тронгзунд — Уурас — Высоцк
  • Как царь Пётр Выборг брал
  • Почему в Тронгзунде жили очень весёлые люди
  • Как на камнях растут деревья

Организационные детали

  • Поездка из Выборга и обратно проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander, есть детский бустер
  • Экскурсия предполагает прогулку по крепостным сооружениям и природным тропам — возьмите удобную одежду и обувь

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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И
18 дек 2024
Поездка замечательная. Алена-чудесный экскурсовод. За одну поездку узнали столько информации, которую вряд ли где-то сам сможешь найти. Места очень красивые и необычные, вокруг история. Хотим вернуться туда летом, чтобы увидеть эту красоту в летнем пейзаже. Экскурсия с Алёной вдохновляет на новые вылазки, вокруг Выборга столько замечательных мест.
М
26 ноя 2024
Всем здравствуйте.
23.11 побывала с друзьями на удивительной экскурсии в крепости Тронгзунд. О существовании такой экскурсии я даже и не подозревала, узнала от друзей. Крепость, конечно, не такая древняя, как, скажем,
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в Иван-городе, но всё же 19 век. Огромное спасибо нашему гиду Алёне, познакомившей нас с этим прекрасным местом и его историей. Алёна так искрометно рассказывала нам и о крепости, и об окрестностях, что время пролетело мгновенно! Была очень снежная погода, но время пролетело быстро и уезжать не хотелось. Мы решили побывала и на других экскурсиях Алёны! А в Тронгзунд непременно вернемся летом - думаю, виды будут великолепные.
Ещё раз спасибо Алёне, однозначно рекомендую!

Oleg
24 ноя 2024
В субботу ездили с экскурсоводом Алёной Кузнецовой в Тронгзунд, туда где стоит старинная кирпичная крепость, которая правда не принимала участия в боевых действиях. Интересно было узнать, что там бывали одновременно
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и таможеники и контрабандисты. Шли по прогулочной тропе, побывали на смотровой площадке. Красивые виды оттуда, даже на горизонте видна башня святого Олафа. День прошел весьма познавательно, получил много новой информации. С гидом было очень комфортно. Порекомендовал бы съездить друзьям, но возможно уже в теплое время года.

А
24 ноя 2024
Экскурсия была прекрасна! Изначально она зацепила тем, что про крепость Тронгзунд я не знала. Друзья тоже. И мы решили заполнить пробел. Ещё до встречи гид Алёна ответила на наши вопросы,
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дала полезные советы. Выборг встретил нас снегопадом. Признаться, я немного переживала - как по такой погоде доберёмся на машине. Переживала зря. Алёна прекрасный водитель. И потрясающий гид. Она очень внимательна, готова помочь советом (где пообедать, куда ещё стоит сходить) и рассказывает ярко, самобытно, интересно. Видно, что человек влюблён в своё дело. Понравилось, что она не просто знакомила нас с историей самого места и крепости, но и задавала нам вопросы. Из этих мест, оказывается, велась активная контрабандная торговля: поставляли спирт в Финляндию. Больше спойлерить не буду, скажу только, что съездить туда непременно нужно. С друзьями решили непременно приехать в Тронгзунд летом. Погода нам не помешала - настолько было интересно. Кажется, я нашла своего гида.))) Спасибо Алёне за незабываемые впечатления и, надеюсь, ещё увидимся на другой, не менее увлекательной экскурсии.

Анжела
24 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия с Алёной Кузнецовой по тем местам, где я еще ни разу не была. Хочу особо отметить подачу материала: и познавательно, и весело, и местами интерактивно. Ни минуты
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не было скучно. Алена с самого начала захватила всё наше внимание и не отпускала до самого конца экскурсии. А оригинальный костюм - особая "фишка", выделяющая её в ряду других экскурсоводов. Можно было задавать любые вопросы по теме, ответ не заставлял себя ждать. Обязательно приму участие и в других мероприятиях с Аленой. Спасибо ей огромное!

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