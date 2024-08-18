Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Выборгу! Вы сможете увидеть единственный шведский замок в России, расположенный на острове, прикоснуться к средневековым домам и сказочным зданиям в стиле северный модерн.
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Выборгский средневековый замок.
- Старейший жилой каменный дом страны.
- Круглую башню, где находились тюрьма и склады муки.
- Дом Бюргера в готическом стиле.
- Здания в стиле северный модерн, украшенные сказочными животными и растениями.
Вы узнаете:
- Какие народы жили и трудились в Выборге в разные эпохи.
- Как менялся архитектурный облик города в течение 700 лет.
- Что такое «выборгский язык» и кто на нём говорит.
- Почему Выборг называют городом семи медведей.
- Что такое «Бараньи лбы».
Организационные детали
- Круглую башню и дом Бюргера мы осматриваем изнутри, вход бесплатный.
- По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата составит 2500 руб.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана с медведем
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 113 туристов
Меня зовут Александра, я родилась и живу в Выборге. Люблю и постоянно узнаю свой город. По образованию я учитель культурологии, преподаю детям в художественной школе историю искусств. Также я лицензированный гид и с радостью показываю Выборг путешественникам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 авг 2024
Нам очень понравилось пройти по Выборгу с Александрой. Наша группа имела 4 детей в возрасте от 5 до 9 лет, и мы крайне благодарны за внимание и к взрослым, и к детям. Масса интересных деталей, чутко, добро, спасибо!
А
Алина
18 авг 2024
Очень понравилось гулять по Выборг с Александрой! Погрузилась в старый Выборг и историческими и культурными подробностями жизни города и его обитателей. Понравились истории происхождения старинных красивых зданий, чем жили люди той эпохи!
С
Сергей
16 авг 2024
Александре большое спасибо!
А
Анастасия
8 авг 2024
Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений) Огромная благодарность Александре за её труд!
Ю
Юлия
7 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Последовательный маршрут охватывает весь Старый город, и после прогулки складывается полная картина истории его жизни - зарождения, развития, сменяющих друг друга эпох процветания и упадка. После такого
Екатерина
5 авг 2024
Спасибо! Очень интересно!
Дмитрий
1 авг 2024
Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️
Светлана
31 июл 2024
Большое спасибо Александре за живой увлекательный рассказ о Выборге!
А
Александра
30 июл 2024
Выбрали эту экскурсию и не пожалели!
Мы с семьей по уши влюбились в Выборг!!
С историей города, главными достопримечательностями и всеми секретами нас познакомила Александра. Прогулка прошла просто замечательно! Александра по совместительству
Мы с семьей по уши влюбились в Выборг!!
С историей города, главными достопримечательностями и всеми секретами нас познакомила Александра. Прогулка прошла просто замечательно! Александра по совместительству
Алиса
30 июл 2024
Одна из самых запоминающихся и увлекательных экскурсий за долгое время!
Нам посоветовали Александру в качестве гида знакомые, оставшиеся в восторге от прогулки с ней при посещении Выборга.
Мы впервые были в Выборге,
Нам посоветовали Александру в качестве гида знакомые, оставшиеся в восторге от прогулки с ней при посещении Выборга.
Мы впервые были в Выборге,
М
Марина
26 июл 2024
Здравствуйте, вы влюбитесь в Выборг - это 100%!! Александра передаст вам это чувство, потому что сама любит его всей душой!! Благодарим Александру за увлекательный рассказ об истории Выборга и незабываемую прогулку по живописным улочкам города. Мы узнали уникальные факты о выдающихся архитекторах города, узнали как город застраивался, сравнили архитектурные стили, научились понимать изысканность и строгость северного модерна!
Спасибо!!
Спасибо!!
А
Алёна
24 июл 2024
Добрый день! Выражаю слова искренней благодарности Александре!
Очень интересно рассказывала, заинтересовывала детей, была в постоянном диалоге со всеми участниками!
Отвечала на все интересующие вопросы!
Спасибо ☺️
Очень интересно рассказывала, заинтересовывала детей, была в постоянном диалоге со всеми участниками!
Отвечала на все интересующие вопросы!
Спасибо ☺️
В
Виталина
22 июл 2024
Экскурсия понравилась. К сожалению, мы не рассчитали свои силы и забронировали экскурсию на вечер, из-за чего были уже очень уставшими после долгих прогулок по Выборгу днем. Александра вошла в положение,
Входит в следующие категории Выборга
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