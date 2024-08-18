Влюбиться в Выборг за 2 часа

Погрузитесь в атмосферу старинного Выборга, прогуляйтесь по его улочкам и узнайте много интересного о его истории и архитектуре. Это незабываемое путешествие
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Выборгу! Вы сможете увидеть единственный шведский замок в России, расположенный на острове, прикоснуться к средневековым домам и сказочным зданиям в стиле северный модерн.
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Также вы посетите дом Бюргера и Круглую башню, где когда-то находилась тюрьма.

Экскурсовод поделится с вами историей и легендами города, расскажет о его архитектурных и культурных особенностях.

В ходе экскурсии вы узнаете, какие народы жили и трудились в Выборге в разные эпохи, как менялся архитектурный облик города в течение 700 лет, что такое "выборгский язык" и кто на нём говорит, почему Выборг называют городом семи медведей и что такое "Бараньи лбы"

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите единственный шведский замок в России
  • 🏠 Посетите старейший жилой каменный дом страны
  • 🗝 Узнаете интересные исторические факты и легенды
  • 🌟 Полюбуетесь зданиями в стиле северный модерн
  • 🚶‍♂️ Прогуляетесь по старинным улочкам Выборга
    • Влюбиться в Выборг за 2 часа
    Влюбиться в Выборг за 2 часа
    Влюбиться в Выборг за 2 часа

    Что можно увидеть

  • Выборгский средневековый замок
  • Старейший жилой каменный дом
  • Круглая башня
  • Дом Бюргера
  • Здания в стиле северный модерн

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    Вы увидите:

    • Выборгский средневековый замок.
    • Старейший жилой каменный дом страны.
    • Круглую башню, где находились тюрьма и склады муки.
    • Дом Бюргера в готическом стиле.
    • Здания в стиле северный модерн, украшенные сказочными животными и растениями.

    Вы узнаете:

    • Какие народы жили и трудились в Выборге в разные эпохи.
    • Как менялся архитектурный облик города в течение 700 лет.
    • Что такое «выборгский язык» и кто на нём говорит.
    • Почему Выборг называют городом семи медведей.
    • Что такое «Бараньи лбы».

    Организационные детали

    • Круглую башню и дом Бюргера мы осматриваем изнутри, вход бесплатный.
    • По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата составит 2500 руб.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У фонтана с медведем
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 13 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    13
    4
    3
    2
    1
    О
    18 авг 2024
    Нам очень понравилось пройти по Выборгу с Александрой. Наша группа имела 4 детей в возрасте от 5 до 9 лет, и мы крайне благодарны за внимание и к взрослым, и к детям. Масса интересных деталей, чутко, добро, спасибо!
    А
    18 авг 2024
    Очень понравилось гулять по Выборг с Александрой! Погрузилась в старый Выборг и историческими и культурными подробностями жизни города и его обитателей. Понравились истории происхождения старинных красивых зданий, чем жили люди той эпохи!
    С
    16 авг 2024
    Александре большое спасибо!
    Александре большое спасибо!Александре большое спасибо!Александре большое спасибо!Александре большое спасибо!Александре большое спасибо!Александре большое спасибо!Александре большое спасибо!Александре большое спасибо!
    А
    8 авг 2024
    Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений) Огромная благодарность Александре за её труд!
    Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений)Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений)Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений)Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений)Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений)Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений)Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений)
    Ю
    7 авг 2024
    Экскурсия очень понравилась! Последовательный маршрут охватывает весь Старый город, и после прогулки складывается полная картина истории его жизни - зарождения, развития, сменяющих друг друга эпох процветания и упадка. После такого
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    приключения в Выборг нельзя не влюбиться! Экскурсовод Александра рассказывает прекрасно: интересно, увлечённо, с юмором. И всегда готова ответить на вопросы про каждый дом и каждый камень. Ходили даже больше заявленного времени. Ребёнок немного подустал, но взрослые в полном восторге. Однозначно рекомендуем!

    Екатерина
    5 авг 2024
    Спасибо! Очень интересно!
    Спасибо! Очень интересно!Спасибо! Очень интересно!
    Дмитрий
    1 авг 2024
    Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️
    Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️
    Светлана
    31 июл 2024
    Большое спасибо Александре за живой увлекательный рассказ о Выборге!
    А
    30 июл 2024
    Выбрали эту экскурсию и не пожалели!
    Мы с семьей по уши влюбились в Выборг!!
    С историей города, главными достопримечательностями и всеми секретами нас познакомила Александра. Прогулка прошла просто замечательно! Александра по совместительству
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    преподаватель истории искусств(во время экскурсии мы встретили ее ученика), возможно, еще и поэтому информация была не поверхностная, структурированная, позволяла погрузиться в историю и детально представлять, что было в городе 100, 300 и даже 500 лет назад. Приятно было слушать грамотную речь профессионала и находиться в компании внимательной Александры.
    Большое спасибо нашему гиду за прекрасный день!

    Алиса
    30 июл 2024
    Одна из самых запоминающихся и увлекательных экскурсий за долгое время!
    Нам посоветовали Александру в качестве гида знакомые, оставшиеся в восторге от прогулки с ней при посещении Выборга.
    Мы впервые были в Выборге,
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    конечно, в следующий раз приедем и останемся на подольше, впечатления просто прекрасные как от самого города, так и от его истории. Два с половиной часа пролетели на одном дыхании! Спасибо Александре за такое душевное, интересное, вдохновляющее знакомство с городом❤️

    Одна из самых запоминающихся и увлекательных экскурсий за долгое время!Одна из самых запоминающихся и увлекательных экскурсий за долгое время!Одна из самых запоминающихся и увлекательных экскурсий за долгое время!
    М
    26 июл 2024
    Здравствуйте, вы влюбитесь в Выборг - это 100%!! Александра передаст вам это чувство, потому что сама любит его всей душой!! Благодарим Александру за увлекательный рассказ об истории Выборга и незабываемую прогулку по живописным улочкам города. Мы узнали уникальные факты о выдающихся архитекторах города, узнали как город застраивался, сравнили архитектурные стили, научились понимать изысканность и строгость северного модерна!
    Спасибо!!
    А
    24 июл 2024
    Добрый день! Выражаю слова искренней благодарности Александре!
    Очень интересно рассказывала, заинтересовывала детей, была в постоянном диалоге со всеми участниками!
    Отвечала на все интересующие вопросы!
    Спасибо ☺️
    В
    22 июл 2024
    Экскурсия понравилась. К сожалению, мы не рассчитали свои силы и забронировали экскурсию на вечер, из-за чего были уже очень уставшими после долгих прогулок по Выборгу днем. Александра вошла в положение,
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    подстроилась под нашу ситуацию и сократила экскурсию, выбрав интересные места, в которых мы ещё не были. Благодарны ей за прогулку. Если бы не наша усталость к концу дня, с удовольствием бы осмотрели с ней все локации. Экскурсовода рекомендуем.

    Входит в следующие категории Выборга

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