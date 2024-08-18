О Ольга Нам очень понравилось пройти по Выборгу с Александрой. Наша группа имела 4 детей в возрасте от 5 до 9 лет, и мы крайне благодарны за внимание и к взрослым, и к детям. Масса интересных деталей, чутко, добро, спасибо!

А Алина Очень понравилось гулять по Выборг с Александрой! Погрузилась в старый Выборг и историческими и культурными подробностями жизни города и его обитателей. Понравились истории происхождения старинных красивых зданий, чем жили люди той эпохи!

С Сергей Александре большое спасибо!

А Анастасия Александра прекрасный гид! Мы чудесно провели время, познакомились с городом, получили массу положительных эмоций и впечатлений) Огромная благодарность Александре за её труд!

Ю Юлия читать дальше приключения в Выборг нельзя не влюбиться! Экскурсовод Александра рассказывает прекрасно: интересно, увлечённо, с юмором. И всегда готова ответить на вопросы про каждый дом и каждый камень. Ходили даже больше заявленного времени. Ребёнок немного подустал, но взрослые в полном восторге. Однозначно рекомендуем! Экскурсия очень понравилась! Последовательный маршрут охватывает весь Старый город, и после прогулки складывается полная картина истории его жизни - зарождения, развития, сменяющих друг друга эпох процветания и упадка. После такого

Екатерина Спасибо! Очень интересно!

Дмитрий Спасибо Александра, мы действительно влюбились в Выборг за два часа❤️❤️

Светлана Большое спасибо Александре за живой увлекательный рассказ о Выборге!

А Александра

Мы с семьей по уши влюбились в Выборг!!

С историей города, главными достопримечательностями и всеми секретами нас познакомила Александра. Прогулка прошла просто замечательно! Александра по совместительству читать дальше преподаватель истории искусств(во время экскурсии мы встретили ее ученика), возможно, еще и поэтому информация была не поверхностная, структурированная, позволяла погрузиться в историю и детально представлять, что было в городе 100, 300 и даже 500 лет назад. Приятно было слушать грамотную речь профессионала и находиться в компании внимательной Александры.

Большое спасибо нашему гиду за прекрасный день! Выбрали эту экскурсию и не пожалели!Мы с семьей по уши влюбились в Выборг!!С историей города, главными достопримечательностями и всеми секретами нас познакомила Александра. Прогулка прошла просто замечательно! Александра по совместительству

Алиса

Нам посоветовали Александру в качестве гида знакомые, оставшиеся в восторге от прогулки с ней при посещении Выборга.

Мы впервые были в Выборге, читать дальше конечно, в следующий раз приедем и останемся на подольше, впечатления просто прекрасные как от самого города, так и от его истории. Два с половиной часа пролетели на одном дыхании! Спасибо Александре за такое душевное, интересное, вдохновляющее знакомство с городом❤️ Одна из самых запоминающихся и увлекательных экскурсий за долгое время!Нам посоветовали Александру в качестве гида знакомые, оставшиеся в восторге от прогулки с ней при посещении Выборга.Мы впервые были в Выборге,

М Марина Здравствуйте, вы влюбитесь в Выборг - это 100%!! Александра передаст вам это чувство, потому что сама любит его всей душой!! Благодарим Александру за увлекательный рассказ об истории Выборга и незабываемую прогулку по живописным улочкам города. Мы узнали уникальные факты о выдающихся архитекторах города, узнали как город застраивался, сравнили архитектурные стили, научились понимать изысканность и строгость северного модерна!

Спасибо!!

А Алёна Добрый день! Выражаю слова искренней благодарности Александре!

Очень интересно рассказывала, заинтересовывала детей, была в постоянном диалоге со всеми участниками!

Отвечала на все интересующие вопросы!

Спасибо ☺️