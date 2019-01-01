Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

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Монрепо — чудо старинного Выборга

Познакомиться с историей и символами единственного скального пейзажного парка России

Надежда
Надежда – Гид из Выборга
Вы увидите одну из главных достопримечательностей 🏛️ города и узнаете, как на месте шведского скотного двора сотворили шедевр садово-паркового искусства эпохи Просвещения.

Я проведу по самым впечатляющим уголкам Монрепо, расскажу о владельцах имения, видных архитекторах и садовниках, а также о китайских, древнеримских и карело-финских мотивах в композициях парка.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга

Что вас ожидает

Зарождение и золотой век парка
Вы узнаете, как на месте шведских угодий в 16 веке родилось загородное имение, какой вклад в облик будущего парка вносили разные владельцы и каким был период расцвета Монрепо, когда его хозяином стал Людвиг Генрих Николаи — немецкий поэт, наставник и воспитатель будущего императора Павла I. Я расскажу об именитых архитекторах Пьетро Гонзаге, Огюсте Монферране, Эрихе Гёте, проектировавших павильоны. И погружу во времена, когда здесь создавали ландшафтные композиции и парковые «затеи» немецкие и английские садовники, а в оранжерее выращивали вишни, гиацинты и даже ананасы.

Прогулка по самым интересным уголкам Монрепо
Вы услышите историю 📖, которую может «рассказать» о прошлом России гранитный лев на центральной аллее. Увидите усадебный дом в стиле классицизм и памятник деревянного зодчества — флигель. С Левкадийской скалы откроете чарующие панорамы окрестностей, осмотрите знаменитую Чайную беседку на берегу залива и другие уединенные места парка. Также я расскажу, как воплотили идею китайских, древнеримских и карело-финских мотивов в разных уголках музея-заповедника. И прочитаю строки из поэмы «Имение Монрепо в Финляндии».

Экскурсия проводится в расширенном варианте: как по восточной части парка, так и по западной, и заканчивается в лесопарковой зоне, именуемой «Край света».

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в парк 🌳 приобретаются посетителями самостоятельно: стоимость взрослого билета — 100 руб., пенсионеры и дети от 16 до 18 лет — 50 руб., дети до 16 лет и льготные категории — бесплатно
  • Внимание! Реставрационные работы в парке Монрепо планируется завершить в ноябре 2021 года, на конец 2020 г. реставрационные работы завершены на 80%, идет восстановление Библиотечного флигеля и Главного усадебного дома.
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга
Монрепо — чудо старинного Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Дорогие друзья! Я приветствую всех, кто хочет поближе познакомиться с Выборгом, городом древних крепостей, скальных пейзажей и увлекательной истории. Меня зовут Надежда, я биолог, филолог, историк-исследователь, автор книг и научных статей о невероятно красивом парке Монрепо. В моем портфеле экскурсовода обзорные и тематические экскурсии по Выборгу и, конечно же, по Монрепо с интенсивным погружением в мир поэзии и живой природы.
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