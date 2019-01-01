Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Что вас ожидает

Зарождение и золотой век парка

Вы узнаете, как на месте шведских угодий в 16 веке родилось загородное имение, какой вклад в облик будущего парка вносили разные владельцы и каким был период расцвета Монрепо, когда его хозяином стал Людвиг Генрих Николаи — немецкий поэт, наставник и воспитатель будущего императора Павла I. Я расскажу об именитых архитекторах Пьетро Гонзаге, Огюсте Монферране, Эрихе Гёте, проектировавших павильоны. И погружу во времена, когда здесь создавали ландшафтные композиции и парковые «затеи» немецкие и английские садовники, а в оранжерее выращивали вишни, гиацинты и даже ананасы.

Прогулка по самым интересным уголкам Монрепо

Вы услышите историю 📖, которую может «рассказать» о прошлом России гранитный лев на центральной аллее. Увидите усадебный дом в стиле классицизм и памятник деревянного зодчества — флигель. С Левкадийской скалы откроете чарующие панорамы окрестностей, осмотрите знаменитую Чайную беседку на берегу залива и другие уединенные места парка. Также я расскажу, как воплотили идею китайских, древнеримских и карело-финских мотивов в разных уголках музея-заповедника. И прочитаю строки из поэмы «Имение Монрепо в Финляндии».

Экскурсия проводится в расширенном варианте: как по восточной части парка, так и по западной, и заканчивается в лесопарковой зоне, именуемой «Край света».

Организационные детали