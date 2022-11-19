Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»

Я познакомлю Вас, как минимум, с десятком веков истории Выборга

Я познакомлю Вас, как минимум, с десятком веков истории Выборга! Мы изучим весь центр города, посмотрим на сохранившиеся объекты храмовой, жилой и фортификационной построек.
Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»
Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»
Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»
Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»
Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»
Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»
Ближайшие даты:
20
ноя
27
ноя
4
дек
10
дек
11
дек
18
дек

Что вас ожидает 🤩

  • Выборгский замок
  • Исторический центр города Выборга
  • Часовая башня
  • Башня Ратуши
  • Круглая башня
  • Рыцарский дом
  • Кафедральный собор
  • Жилая архитектура XVIII-XX вв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Вы увидите башни, стены, мощёные улочки и, конечно, побываете на Замковом острове, у стен замка, где я расскажу вам о метаморфозах самого впечатляющего памятника Средневековья на территории нашей страны. Обещаю Вам, что экскурсия будет насыщена историями об известных персоналиях и событиях.

Краткая программа:

  • 11:00 – встреча у ж\д вокзала, прогулка по набережной;
  • 11:15-13:15 – изучение исторического центра города Выборга;
  • 13:15-14:00 – посещение Замкового острова.

По субботам и воскресеньям в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Железнодорожная, 10, Выборг
Завершение: Замковый остров, 1, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Рекомендую ознакомиться с актуальным прогнозом погоды и выбрать соответствующую одежду
  • Также предусмотрите удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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