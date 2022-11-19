Подробнее об экскурсии

Краткая программа:

11:00 – встреча у ж\д вокзала, прогулка по набережной;

11:15-13:15 – изучение исторического центра города Выборга;

13:15-14:00 – посещение Замкового острова.

Вы увидите башни, стены, мощёные улочки и, конечно, побываете на Замковом острове, у стен замка, где я расскажу вам о метаморфозах самого впечатляющего памятника Средневековья на территории нашей страны. Обещаю Вам, что экскурсия будет насыщена историями об известных персоналиях и событиях.