Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее об экскурсии
Вы увидите башни, стены, мощёные улочки и, конечно, побываете на Замковом острове, у стен замка, где я расскажу вам о метаморфозах самого впечатляющего памятника Средневековья на территории нашей страны. Обещаю Вам, что экскурсия будет насыщена историями об известных персоналиях и событиях.
Краткая программа:
11:00 – встреча у ж\д вокзала, прогулка по набережной;
11:15-13:15 – изучение исторического центра города Выборга;
13:15-14:00 – посещение Замкового острова.
По субботам и воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Железнодорожная, 10, Выборг
Завершение: Замковый остров, 1, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Рекомендую ознакомиться с актуальным прогнозом погоды и выбрать соответствующую одежду
Также предусмотрите удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга