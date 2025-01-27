Выборг: средневековый город и крепость

Экскурсия по Выборгу на автомобиле - это уникальная возможность познакомиться с богатой историей города.
Участники увидят единственный в России средневековый замок с башней святого Олафа, прогуляются по площади Старой Ратуши и посетят развалины Старого кафедрального собора. Узнаете, как Выборг переходил из рук в руки и как на его территории уживались разные народы. Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
Участники увидят единственный в России средневековый замок с башней святого Олафа, прогуляются по площади Старой Ратуши и посетят развалины Старого кафедрального собора. Узнаете, как Выборг переходил из рук в руки и как на его территории уживались разные народы. Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный средневековый замок
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📜 Исторические факты и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Охват всех ключевых достопримечательностей
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Замок с башней святого Олафа
- Площадь Старой Ратуши
- Старый кафедральный собор
- Часовая башня
- Памятники Петру I, Торгельсу Кнутссону, выборгскому трамваю
- Башня Ратуши
- Круглая башня
- Дом горожанина
- Усадьба Бюргера
- Собор Святого Гиацинта
- Дом купеческой гильдии
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замок с башней святого Олафа — единственный полностью сохранившийся средневековый замок на территории России
- Площадь Старой Ратуши — самая старинная и главная в городе
- Старый кафедральный собор (точнее его развалины), давший в разное время приют католикам, лютеранам и православным
- Часовую башню, часы которой отсчитывают время уже почти два века
- Памятники Петру I, Торгельсу Кнутссону, выборгскому трамваю
- Башню Ратуши и Круглую башню — обе средневековые и единственные из сохранившихся
А также Дом горожанина, усадьбу Бюргера, собор Святого Гиацинта, Дом купеческой гильдии и многое другое.
Вы узнаете:
- Как и почему Выборг получил своё оригинальное название
- Как долго Выборг был шведским, российским, финским, советским, снова финским, опять советским и, наконец, российским городом
- Как уживались на небольшой территории представители нескольких национальностей
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Geely Atlas
- Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваш гид в Выборге
Всем доброго здравия! Меня зовут Ярослав. Прожил в Выборге всю свою жизнь. Пять лет назад увлёкся сферой туризма, начал читать книги по истории и архитектуре города. В 2022 поступил иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
27 янв 2025
Выражаем благодарность Ярославу за интересную экскурсию.
Очень приятный человек. Любит свой город. За время, проведенное с ним, узнали много интересного об истории города. Ярослав показал все значимые места Выборга, слушать его было очень интересно и увлекательно. Несмотря на плохую погоду,мы остались довольны экскурсией и увлеченным историей города рассказчиком. БОЛЬШОЕ СПАСИБО вам,Ярослав! Все отлично!
РЕКОМЕНДУЕМ.
Очень приятный человек. Любит свой город. За время, проведенное с ним, узнали много интересного об истории города. Ярослав показал все значимые места Выборга, слушать его было очень интересно и увлекательно. Несмотря на плохую погоду,мы остались довольны экскурсией и увлеченным историей города рассказчиком. БОЛЬШОЕ СПАСИБО вам,Ярослав! Все отлично!
РЕКОМЕНДУЕМ.
Елена
13 ноя 2024
Всем привет!
Для знакомства с городом, из 11 доступных вариантов, подходящих для нас, выбрали предложение от Ярослава. Правда, немного смущало, что он на Трипстере пока новичок и нет ни одного отзыва.
Для знакомства с городом, из 11 доступных вариантов, подходящих для нас, выбрали предложение от Ярослава. Правда, немного смущало, что он на Трипстере пока новичок и нет ни одного отзыва.
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