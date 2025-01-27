Выборг: средневековый город и крепость

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Внутренний голос подсказал, что о встрече мы не пожалеем. Нам понравились добродушие и приветливая улыбка на фотографии на его странице. А также общение в переписке до оформления заказа.



А теперь…

Наша компания из 4-х человек с радостью выражает благодарность Ярославу за совместно проведенное время. Спасибо за познавательную экскурсию по Выборгу.

Ярослав с самого начала расположил к себе историческими знаниями, любовью к своему городу. Его увлекательные рассказы интересно слушать и узнавать много нового. Общаться было легко и приятно.

Часть времени передвигались на автомобиле. Отметим чистоту в машине, комфортное вождение. Достаточно часто выходили из автотранспорта, чтобы приблизиться к знаковым достопримечатель-ностям, пройтись по мощёным улицам старого Выборга, вдохнуть воздух, которым живёт город.



Надеемся и Ярославу с нами было легко и комфортно.

Рекомендуем) Удачи! Доброго здоровья!