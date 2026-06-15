Меня вдохновляет неповторимый облик города, где так легко представить монахов, рыцарей, бюргеров. О том, как жил Выборг в ту эпоху, поговорим не только на примере его башен и крепостей: вы также услышите об интересных археологических находках и старинных родовых кланах. А в дополнение я расскажу о культурной жизни начала 20 века и традиции дачных сезонов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Средневековье

На прогулке по единственному шведскому городу на русской земле мы, конечно, не обойдём вниманием главные достопримечательности, которые обязательно посещают на обзорных экскурсиях. Я расскажу о Круглой и Часовой башнях, четырёх домах-крепостях 16 века и костеле Св. Гиацинта.

Также вы услышите любопытные факты, связанные с археологическими открытиями, — речь пойдёт и о раскопках в Выборге. Кроме того, поговорим об известных династиях Выборга и памятниках Северного модерна. Например, иллюстрацией к истории рода, ведущего свое существование с Ганзейского периода, станет дом Хакмана, или «Гранитный дворец».

При желании в путешествие можем включить интерактивное шоу «Выборгский двор» на Прогонной улице. Вы сможете получить сертификат «Не ведьма», поучаствовать в мастер-классе по фехтованию, дать заковать себя в колодки и ощутить прочие «прелести» Средневековья.

Организационные детали

Дополнительные расходы — кофе-чай, сувениры, а также опциональное посещение других мероприятий, например:

— шоу рыцарских турниров в Анненских укреплениях

— библиотеки на Пионерской с экскурсией по бывшему банку Северных стран

— шоу «Выборгский двор» — 5000 ₽ (+ 30 мин)