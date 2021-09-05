Что вас ожидает

Добро пожаловать в Средневековье

На прогулке по единственному шведскому городу на русской земле мы, конечно, не обойдем вниманием главные достопримечательности, которые обязательно посещают на обзорных экскурсиях. Я расскажу о Круглой и Часовой башнях, четырех домах-крепостях 16 века и костеле Св. Гиацинта.

Также вы услышите любопытные факты, связанные с археологическими открытиями, — речь пойдет и о раскопках в Выборге, и о новостях и находках в городе, которые публикует шведско-российский журнал «Нью Хеттер». Кроме того, поговорим об известных династиях Выборга и памятниках Северного модерна. Например, иллюстрацией к истории рода, ведущего свое существование с Ганзейского периода, станет дом Хакмана, или «Гранитный дворец».

Художественная жизнь Выборга

Мы обязательно пройдем к бастиону Панцерлакс, сохранившейся части Рогатой крепости, где вы познакомитесь с работой Уно Ульберга: бывшим зданием Художественного музея и школы искусств. Сейчас здесь расположился выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», а рядом, как и прежде, — художественная школа. Кроме того, вы узнаете о культурной жизни в начале прошлого столетия и периоде дачных сезонов, когда в город съезжались музыканты, художники и артисты из Петербурга и Финляндии. Сегодня об этом напоминает фестиваль «В сторону Выборга».

Организационные детали

Дополнительные расходы — кофе-чай, сувениры, а также опциональное посещение других мероприятий, например, шоу рыцарских турниров в Анненских укреплениях.