Выборг, или средневековая Скандинавия в России

Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода и увидеть Старую Европу в миниатюре

4.4
5 отзывов
Меня вдохновляет неповторимый облик города, где так легко представить монахов, рыцарей, бюргеров.

О том, как жил Выборг в ту эпоху, поговорим не только на примере его башен и крепостей: вы также услышите об интересных археологических находках и старинных родовых кланах.

А в дополнение я расскажу о культурной жизни начала 20 века и традиции дачных сезонов.
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Выборг, или средневековая Скандинавия в России

Что вас ожидает

Добро пожаловать в Средневековье

На прогулке по единственному шведскому городу на русской земле мы, конечно, не обойдем вниманием главные достопримечательности, которые обязательно посещают на обзорных экскурсиях. Я расскажу о Круглой и Часовой башнях, четырех домах-крепостях 16 века и костеле Св. Гиацинта.

Также вы услышите любопытные факты, связанные с археологическими открытиями, — речь пойдет и о раскопках в Выборге, и о новостях и находках в городе, которые публикует шведско-российский журнал «Нью Хеттер». Кроме того, поговорим об известных династиях Выборга и памятниках Северного модерна. Например, иллюстрацией к истории рода, ведущего свое существование с Ганзейского периода, станет дом Хакмана, или «Гранитный дворец».

Художественная жизнь Выборга

Мы обязательно пройдем к бастиону Панцерлакс, сохранившейся части Рогатой крепости, где вы познакомитесь с работой Уно Ульберга: бывшим зданием Художественного музея и школы искусств. Сейчас здесь расположился выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», а рядом, как и прежде, — художественная школа. Кроме того, вы узнаете о культурной жизни в начале прошлого столетия и периоде дачных сезонов, когда в город съезжались музыканты, художники и артисты из Петербурга и Финляндии. Сегодня об этом напоминает фестиваль «В сторону Выборга».

Организационные детали

Дополнительные расходы — кофе-чай, сувениры, а также опциональное посещение других мероприятий, например, шоу рыцарских турниров в Анненских укреплениях.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Я журналист, в городе живу с конца 80-х годов. По роду своей деятельности часто писала и о домах-памятниках, и о реставрации в городе, на разные краеведческие темы. Не сосчитать, сколько километров «нагуляла», подсказывая туристам, куда пойти, где поесть и т. д. Мне всегда хотелось поделиться очарованием Выборга, его неповторимостью. Я решила гулять с пользой не только для себя, но и для других). А еще я писала о культурных событиях в Выборге, так что я могу быть вашим гидом по фестивалям и выставкам.
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5 реальных отзывов от туристов

И
5 сен 2021
Очень хорошая экскурсия, логичная, с правильно выстроенным маршрутом, не перегруженная и в то же время глубокая.
А
25 авг 2021
Экскурсия очень интересная и душевная, но детям младшего школьного возраста будет трудновато … идеально для более старших, и тех кто действительно любит слушать и узнавать об истории и легендах
Е
18 авг 2021
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Очень было познавательно, маршрут проходил непринужденно, Светлана всегда предлагала выбор. Особенно запомнилась лавка Бюргера, где можно отведать крендель по старинному рецепту и испить волшебного безалкогольного Глёга и всё это без отрыва от экскурсии🤗
Всем рекомендую оказаться на экскурсии у Светланы!
А
27 июля 2021
Гид говорит тихо, дикция плохая. Рассказ ведёт не интересно даже для взрослых. Куча дат, имён, фамилий, но ничего интересного не узнали о городе. Опыт экскурсий есть, есть любимые гиды, есть те, кого мы бы порекомендовали. Светлану однозначно бы рекомендовать не стали. Вежливая, красивая женщина, но не на своём месте
Светлана
Ответ гида:
Здравствуйте, Алена. Ориентироваться и на взрослых, и на детей сложно, практически нереально. У каждого свой взгляд на то, что интересно, а что нет. Я рассказывала и о людях (фамилии), и о городе (даты), включила легенды. Многие считают это достаточно интересным. По поводу дикции учту ваше замечание, хотя никто из путешественников не говорил, что плохо слышит.
В
21 июля 2021
Благодаря Светлане мои мозаичные впечатления и знания и Выборге сложились в живописную картинку))

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