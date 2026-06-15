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Выборг, или Средневековая Скандинавия в России

Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода
Меня вдохновляет неповторимый облик города, где так легко представить монахов, рыцарей, бюргеров.

О том, как жил Выборг в ту эпоху, поговорим не только на примере его башен и крепостей: вы также услышите об интересных археологических находках и старинных родовых кланах. А в дополнение я расскажу о культурной жизни начала 20 века и традиции дачных сезонов.
4.8
101 отзыв
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Средневековье

На прогулке по единственному шведскому городу на русской земле мы, конечно, не обойдём вниманием главные достопримечательности, которые обязательно посещают на обзорных экскурсиях. Я расскажу о Круглой и Часовой башнях, четырёх домах-крепостях 16 века и костеле Св. Гиацинта.

Также вы услышите любопытные факты, связанные с археологическими открытиями, — речь пойдёт и о раскопках в Выборге. Кроме того, поговорим об известных династиях Выборга и памятниках Северного модерна. Например, иллюстрацией к истории рода, ведущего свое существование с Ганзейского периода, станет дом Хакмана, или «Гранитный дворец».

При желании в путешествие можем включить интерактивное шоу «Выборгский двор» на Прогонной улице. Вы сможете получить сертификат «Не ведьма», поучаствовать в мастер-классе по фехтованию, дать заковать себя в колодки и ощутить прочие «прелести» Средневековья.

Организационные детали

Дополнительные расходы — кофе-чай, сувениры, а также опциональное посещение других мероприятий, например:
— шоу рыцарских турниров в Анненских укреплениях
— библиотеки на Пионерской с экскурсией по бывшему банку Северных стран
— шоу «Выборгский двор» — 5000 ₽ (+ 30 мин)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1673 туристов
Я журналист, в городе живу с конца 80-х годов. По роду своей деятельности часто писала и о домах-памятниках, и о реставрации в городе, на разные краеведческие темы. Не сосчитать, сколько
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километров «нагуляла», подсказывая путешественникам, куда пойти, где поесть и т. д. Мне всегда хотелось поделиться очарованием Выборга, его неповторимостью. Я решила гулять с пользой не только для себя, но и для других. А ещё писала о культурных событиях в Выборге, так что могу быть вашим гидом по фестивалям и выставкам. В последнее время город активно реставрируют, открываются новые знаковые места.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
8
3
5
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1
И
Всё понравилось! Не первый раз в Выборге, поэтому заранее попросили Светлану сделать упор на северный модерн и побывали и там,"где не ступала нога туриста". Остались довольны и маршрутом и интересным рассказом. Светлана, спасибо!
Всё понравилось! Не первый раз в Выборге, поэтому заранее попросили Светлану сделать упор на северный модерн
Всё понравилось! Не первый раз в Выборге, поэтому заранее попросили Светлану сделать упор на северный модерн
Всё понравилось! Не первый раз в Выборге, поэтому заранее попросили Светлану сделать упор на северный модерн
Всё понравилось! Не первый раз в Выборге, поэтому заранее попросили Светлану сделать упор на северный модерн
Всё понравилось! Не первый раз в Выборге, поэтому заранее попросили Светлану сделать упор на северный модерн
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Инна, вам спасибо! Сама получила удовольствие в вашей компании!
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Ольга
Провели день в Выборге. Погрузились в 16 в. Светлана провела по интересным местам, рассказала интересные факты. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень приятное послевкусие осталось от этого милого города благодаря правильной подаче материала и интересным локациям. Однозначно рекомендую👍
Провели день в Выборге. Погрузились в 16 в. Светлана провела по интересным местам, рассказала интересные факты.
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Ю
было ценно, что до начала экскурсии Светлана сверилась с нами, что именно нам было бы интересно увидеть, нужно ли нам называть имена королей и архитекторов, нужны ли рекомендации по сувенирам и местам престь. все наши ответы она учла и получилась по-настрящему кастомизированная под нас прогулка по городу. время пролетело незаметно.
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Алена
Очень интересная экскурсия. Первое знакомство с Выборгом благодаря Светлане состоялось гостеприимно, мягко и интересно. Удобный маршрут, все основные достопримечательности осмотрели.
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Юлиана
Огромная благодарность за интересную экскурсию по Выборгу!
Огромная благодарность за интересную экскурсию по Выборгу!
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Неля
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности. Прошлись по основным из исторических мест, в башне Олафа не были - только напротив
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нее, туда можно самим зайти, но про наместника было рассказано.
Конечно по классике посоветовали места, где можно пообедать, купить сувениры и что ещё посмотреть.
А также заходили в места, которые в путеводителях не встречаются Ответила на наши вопросы))
Спасибо

Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.+2
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Было достаточно понятно и интересно. Светлана рассказала об основных достопримечательностях, истории города и народах этой местности.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо! Было приятно получить хороший отзыв!
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