Рыночная площадь – экскурсии в Выборге

Найдено 35 экскурсий в категории «Рыночная площадь» в Выборге, цены от 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
420 отзывов
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
483 отзыва
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
372 отзыва
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250 за всё до 7 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Загадки старинного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест
Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Начало: На Рыночной площади напротив здания Центрального Р...
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
5 370 за всё до 5 чел.
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100 за всё до 6 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 15 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850 за всё до 15 чел.
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900 за всё до 6 чел.
Выборг сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000 за всё до 25 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Голос Выборга
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Выборг - погружение в эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Вкусный Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: В любое время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 20 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
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    то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем)

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Мне очень понравилась экскурсия по Выборгу, которую провёл Андрей. Я увидела и полюбила этот древний город, узнала много интересных исторических
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    и архитектурных фактов с даты его основания и до настоящего времени. Я благодарна за эту экскурсию и надеюсь вернуться, чтобы полюбоваться городом ещё раз и охватить то, что осталось неохваченным из - за нехватки моего времени.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    18 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
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    в город. Спасибо Жанне за глубокое знание материала и любовь к своему делу. Спасибо за интересные факты и истории, за позитивный настрой и живое общение,за интересные подробности о Выборге. РЕКОМЕНДУЮ эту экскурсию при первом посещении города Выборг.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Выборг - средневековое сердце России
    Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
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    и с гидом. Артём переживал, что быстро говорит, но это не мешает восприятию и увеличивает объем информации. Всё прошло отлично. Маршрут очень хорош. Два часа пролетели незаметно (хотя некоторые члены группы заранее переживали, что придётся много ходить). Более того, мы потом погуляли, в том числе по замку, покатались на катере и только девятичасовой электричкой поехали восвояси. Парк Монрепо немного "зацепили" катаясь на катере. Но и Артём сказал, и я так считаю, что на него надо выделить целый день. Спасибо, Артём!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Рыночная площадь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. По Выборгу на автомобиле
  2. Большая обзорная прогулка по Выборгу
  3. По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
  4. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
  5. Выборг - средневековое сердце России
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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