1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест
Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Начало: На Рыночной площади напротив здания Центрального Р...
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
5 370₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Квест
2 часа
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: В любое время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ЖЖанна5 июня 20243,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
- ЖЖанна5 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
- ЕЕвгения5 июня 2024Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ММария4 июня 2024Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ННаталья4 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия по Выборгу, которую провёл Андрей. Я увидела и полюбила этот древний город, узнала много интересных исторических
- ЕЕлена4 июня 202418 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
- ЕЕлена2 июня 2024Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
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