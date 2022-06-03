Под парусом вы пройдете вдоль бухт и шхер Выборгского залива, который славится изобилием бухт, шхер и островов. Впечатлитесь красотой северных зеленых лесов; разглядите памятники парка Монрепо и услышите историю барона Николаи, с ним связанную. А на обратном пути рассмотрите живописные выборгские форштадты и Смоляной мыс с памятником Петру I.

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Что вас ожидает

Острова залива

Вы проплывете по водам Выборгского залива по фарватеру Сайменского канала направитесь в сторону парка Монрепо. По пути увидите красивые мосты и многочисленные острова залива:

Соседский с остатками старинных шведских усадеб;

Верхолаз со старинной сторожевой башней;

Остров 33 сосны, он же остров Любви: в старые времена ловкие карельские юноши отправлялись сюда, чтобы заполучить себе в жены красивую девушку;

Остров Смерти (Людвигштайн) место упокоения рода Николаи, шедевр ландшафтного искусства;

Остров Былинный и другие.

Детище барона Людвига Николаи

С борта вам откроется вид на парк Монрепо. С воды залива со звучным названием Суоменведенпохья (Конец финских вод) прекрасно просматриваются достопримечательности парка: «Храм Нептуна», «Чайная беседка», остров Палатки, обелиск братьям Броглио, памятник Вяйнемёйнену.

Смоляной мыс

На обратном пути яхта пройдет мимо выборгских форштадтов и Смоляного мыса. Украшен он памятником Петру I: именно здесь несколько веков назад император в подзорную трубу рассматривал укрепления Выборгского Замка.

Организационные детали