Прогулка на яхте по Выборгскому заливу

По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов

Под парусом вы пройдете вдоль бухт и шхер Выборгского залива, который славится изобилием бухт, шхер и островов.

Впечатлитесь красотой северных зеленых лесов; разглядите памятники парка Монрепо и услышите историю барона Николаи, с ним связанную. А на обратном пути рассмотрите живописные выборгские форштадты и Смоляной мыс с памятником Петру I.
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Острова залива

Вы проплывете по водам Выборгского залива по фарватеру Сайменского канала направитесь в сторону парка Монрепо. По пути увидите красивые мосты и многочисленные острова залива:

  • Соседский с остатками старинных шведских усадеб;
  • Верхолаз со старинной сторожевой башней;
  • Остров 33 сосны, он же остров Любви: в старые времена ловкие карельские юноши отправлялись сюда, чтобы заполучить себе в жены красивую девушку;
  • Остров Смерти (Людвигштайн) место упокоения рода Николаи, шедевр ландшафтного искусства;
  • Остров Былинный и другие.

Детище барона Людвига Николаи

С борта вам откроется вид на парк Монрепо. С воды залива со звучным названием Суоменведенпохья (Конец финских вод) прекрасно просматриваются достопримечательности парка: «Храм Нептуна», «Чайная беседка», остров Палатки, обелиск братьям Броглио, памятник Вяйнемёйнену.

Смоляной мыс

На обратном пути яхта пройдет мимо выборгских форштадтов и Смоляного мыса. Украшен он памятником Петру I: именно здесь несколько веков назад император в подзорную трубу рассматривал укрепления Выборгского Замка.

Организационные детали

  • Прогулка не предполагает сопровождения гидом, но капитан яхты будет рад кратко рассказать о тех локациях, что встретятся на пути
  • На яхте имеются пледы и дождевики. Но в любом случае, пожалуйста, одевайтесь по погоде и учтите ее переменчивость: Выборг — северный город, а на воде даже летом прохладнее, чем на суше.
  • При неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена (в последнем случае мы вернём вам предоплату)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
причал яхт-клуба у Крепостного моста
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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