Вы проплывете по водам Выборгского залива по фарватеру Сайменского канала направитесь в сторону парка Монрепо. По пути увидите красивые мосты и многочисленные острова залива:
С борта вам откроется вид на парк Монрепо. С воды залива со звучным названием Суоменведенпохья (Конец финских вод) прекрасно просматриваются достопримечательности парка: «Храм Нептуна», «Чайная беседка», остров Палатки, обелиск братьям Броглио, памятник Вяйнемёйнену.
На обратном пути яхта пройдет мимо выборгских форштадтов и Смоляного мыса. Украшен он памятником Петру I: именно здесь несколько веков назад император в подзорную трубу рассматривал укрепления Выборгского Замка.