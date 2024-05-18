Дмитрий — ваш гид в Выборге

Провёл экскурсии для 76 туристов

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в Выборге более 40 лет. За это время очень хорошо изучил историю родного города и с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Являюсь капитаном катера более 25 лет и отлично знаю акваторию Выборгского залива. Также имею диплом гида-экскурсовода, профессионально занимаюсь экскурсиями на катере уже более 5 лет. Со мной будет интересно и познавательно!