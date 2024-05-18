По шхерам Выборгского залива - на катере

Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Прогулка на катере по шхерам Выборгского залива - это уникальная возможность насладиться красотой южной Карелии и узнать множество интересных фактов о местных островах.

В ходе экскурсии вы увидите необитаемые острова, загадочную
читать дальше

башню «Тура» и природные объекты с интригующими названиями.

Путешествие на комфортабельном катере с панорамным остеклением и отоплением позволит вам полностью погрузиться в атмосферу этих мест и сохранить бодрость духа на долгое время

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚤 Комфортабельный катер с панорамным остеклением
  2. 🏝️ Посещение нескольких необитаемых островов
  3. 🏰 Увлекательные истории и предания
  4. 🌲 Природные объекты южной Карелии
  5. 🌅 Живописные виды шхер Выборгского залива

Что можно увидеть

  • Башня «Тура»
  • Остров «Верхолаз»
  • Природные объекты «Бараньи лбы»
  • Рукотворный остров Патери
  • Тёщин остров
По шхерам Выборгского залива - на катере
По шхерам Выборгского залива - на катере
По шхерам Выборгского залива - на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Во время поездки на комфортабельном скоростном катере вы увидите:

  • несколько необитаемых островов
  • загадочную башню «Тура» на острове «Верхолаз»
  • природные объекты с интригующим названием «Бараньи лбы»
  • рукотворный остров Патери
  • Тёщин остров

Проплывая мимо скалистых островов, многовековых сосен и мшистых валунов, вы сможете в полной мере:

  • проникнуться атмосферой южной Карелии
  • насладиться видами шхер Выборгского залива
  • перезагрузиться и сохранить бодрость духа на долгое время

Организационные детали

  • Экскурсия может быть отменена по погодным условиям, или маршрут может быть изменён
  • К вашим услугам современный скоростной комфортабельный катер Silver Star Eagle Cabin 650. На катере есть уютная кабина с панорамным остеклением и отоплением, а также места на открытой палубе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В квартале Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
18 мая 2024
Отличная живописная экскурсия!
Отличная живописная экскурсия!Отличная живописная экскурсия!
Ю
16 мая 2024
Спасибо Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Виды с воды на острова очень красивые. Было интересно и познавательно, буду рекомендовать друзьям и знакомым
А
1 мая 2024
Очень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, о местной природе. Нам повезло увидеть белую цаплю. Средневековая сигнальная башня очень выразительно смотрится на высоком скалистом берегу. Познавательно и красиво, особенно при вечернем солнце!
Очень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, оОчень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, оОчень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, оОчень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, о
Д
27 апр 2024
Безумно понравилась экскурсия! Дмитрий рассказывает очень увлекательно, виды безумно впечатлили.

Рекомендую всем любителям красивых видов и невероятной природы.
Безумно понравилась экскурсия! Дмитрий рассказывает очень увлекательно, виды безумно впечатлили.Безумно понравилась экскурсия! Дмитрий рассказывает очень увлекательно, виды безумно впечатлили.Безумно понравилась экскурсия! Дмитрий рассказывает очень увлекательно, виды безумно впечатлили.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеРомантическиеРечные прогулкиНа катере

Похожие экскурсии из Выборга

По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Мини-группа
1 час
10 отзывов
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900 за человека
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
74 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Выборге
ХорошоТам