Прогулка на катере по шхерам Выборгского залива - это уникальная возможность насладиться красотой южной Карелии и узнать множество интересных фактов о местных островах.
В ходе экскурсии вы увидите необитаемые острова, загадочную
В ходе экскурсии вы увидите необитаемые острова, загадочную
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Комфортабельный катер с панорамным остеклением
- 🏝️ Посещение нескольких необитаемых островов
- 🏰 Увлекательные истории и предания
- 🌲 Природные объекты южной Карелии
- 🌅 Живописные виды шхер Выборгского залива
Что можно увидеть
- Башня «Тура»
- Остров «Верхолаз»
- Природные объекты «Бараньи лбы»
- Рукотворный остров Патери
- Тёщин остров
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время поездки на комфортабельном скоростном катере вы увидите:
- несколько необитаемых островов
- загадочную башню «Тура» на острове «Верхолаз»
- природные объекты с интригующим названием «Бараньи лбы»
- рукотворный остров Патери
- Тёщин остров
Проплывая мимо скалистых островов, многовековых сосен и мшистых валунов, вы сможете в полной мере:
- проникнуться атмосферой южной Карелии
- насладиться видами шхер Выборгского залива
- перезагрузиться и сохранить бодрость духа на долгое время
Организационные детали
- Экскурсия может быть отменена по погодным условиям, или маршрут может быть изменён
- К вашим услугам современный скоростной комфортабельный катер Silver Star Eagle Cabin 650. На катере есть уютная кабина с панорамным остеклением и отоплением, а также места на открытой палубе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В квартале Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 76 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в Выборге более 40 лет. За это время очень хорошо изучил историю родного города и с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Являюсь капитаном катера более 25 лет и отлично знаю акваторию Выборгского залива. Также имею диплом гида-экскурсовода, профессионально занимаюсь экскурсиями на катере уже более 5 лет. Со мной будет интересно и познавательно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
18 мая 2024
Отличная живописная экскурсия!
Ю
Юлия
16 мая 2024
Спасибо Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Виды с воды на острова очень красивые. Было интересно и познавательно, буду рекомендовать друзьям и знакомым
А
Анастасия
1 мая 2024
Очень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, о местной природе. Нам повезло увидеть белую цаплю. Средневековая сигнальная башня очень выразительно смотрится на высоком скалистом берегу. Познавательно и красиво, особенно при вечернем солнце!
Д
Дарья
27 апр 2024
Безумно понравилась экскурсия! Дмитрий рассказывает очень увлекательно, виды безумно впечатлили.
Рекомендую всем любителям красивых видов и невероятной природы.
Рекомендую всем любителям красивых видов и невероятной природы.
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