🚤 На катере Индивидуальная 1 час 73 отзыва Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы Начало: На набережной адмирала Апраксина 6 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры Начало: в парке Монрепо 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Монрепо - чудо старинного Выборга Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас Начало: У кассы Монрепо 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Монрепо сквозь времена и судьбы: путешествие по парку Выборга Приглашаем на уникальное путешествие по парку Монрепо в Выборге, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Возле кассы парка Монрепо 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками Начало: Возле главных ворот парка Монрепо 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Ветер Саймы: прогулка на катере Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное Начало: Северная Гавань Выборга 9 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов В Монрепо - за вдохновением Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида Начало: У главного входа в Монрепо 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 2 часа 6 отзывов Прогулка на яхте по Выборгскому заливу По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом Начало: У касс парка Монрепо Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 7 отзывов Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19) Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00 от 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо Начало: Главные ворота парка Монрепо Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия по парку Монрепо Начало: У главных ворот парка Монрепо Расписание: В любой день и время по желанию гостя 6 000 ₽ за всё до 10 чел.