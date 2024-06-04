Парк Монрепо – экскурсии в Выборге

Найдено 13 экскурсий в категории «Парк Монрепо» в Выборге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500 за всё до 10 чел.
Монрепо сквозь времена и судьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Монрепо сквозь времена и судьбы: путешествие по парку Выборга
Приглашаем на уникальное путешествие по парку Монрепо в Выборге, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Возле кассы парка Монрепо
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Поэзия и музыка Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100 за всё до 5 чел.
В Монрепо - за вдохновением
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
16 июня в 15:30
30 июня в 15:30
3 600 за человека
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
7 отзывов
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990 за билет
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия по парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия по парку Монрепо
Начало: У главных ворот парка Монрепо
Расписание: В любой день и время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
В Монрепо - со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    19 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
    читать дальше

    любовью к своему делу. Очень советую при первом посещении парка брать экскурсию. Сам парк шикарный, природа впечатляет. Но без интересной и содержательно экскурсии впечатление будет не полным. Таисия хорошо владеет информацией, услышали много фактов и интересных историй. Спасибо Таисии за позитивный настрой и живое общение. РЕКОМЕНДУЮ экскурсию.

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Монрепо сквозь времена и судьбы
    Очень понравилась экскурсия по парку Монрепо. Ольга замечательный рассказчик, Было очень интересно. Огромное спачибо.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Огромное спасибо гиду Наталье из команды организатора экскурсии Надежды. Экскурсия очень интересная, живописная… гид учитывала особенности нашей группы, за что ей отдельное спасибо. РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Надежда Александровна - замечательный и интересный рассказчик, экскурсовод! Учитывая возраст детей и +29, подбирали маршрут - интересно, легко, продуманно! Спасибо огромное за нашу прогулку, знакомство с удивительным местом, взрослые и дети - в восторге, очень рекомендую
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Это было превосходно! Я счастлива, что у меня и моих друзей был такой проводник, который открыл нам суть и предназначение этого удивительного места! Полное погружение, благодаря таланту и мастерству Лолиты! Низкий поклон и творческих успехов❤️
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Прекрасная прогулка по парку Монрепо с гидом Лола. Интересно, атмосферно, увлекательно. Масса приятный впечатлений от рассказа и великолепия парка, окружающей природы, ландшафта.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
    Экскурсия очень понравилась, гид великолепный. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Замечательная индивидуальная водная экскурсия. Чудный водитель-экскурсовод Юзеф,с чувством юмора,любит свое дело и Выборг. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Парк Монрепо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. Прогулка по скальному парку Монрепо
  3. Монрепо - чудо старинного Выборга
  4. Монрепо сквозь времена и судьбы
  5. Поэзия и музыка Монрепо
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Парк Монрепо" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 990 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 379 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Парк Монрепо», 379 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам