1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Монрепо сквозь времена и судьбы: путешествие по парку Выборга
Приглашаем на уникальное путешествие по парку Монрепо в Выборге, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Возле кассы парка Монрепо
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
16 июня в 15:30
30 июня в 15:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
3 часа
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по парку Монрепо
Начало: У главных ворот парка Монрепо
Расписание: В любой день и время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 202419 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
- ННадежда3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по парку Монрепо. Ольга замечательный рассказчик, Было очень интересно. Огромное спачибо.
- ННаталья3 июня 2024Огромное спасибо гиду Наталье из команды организатора экскурсии Надежды. Экскурсия очень интересная, живописная… гид учитывала особенности нашей группы, за что ей отдельное спасибо. РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ККсения3 июня 2024Надежда Александровна - замечательный и интересный рассказчик, экскурсовод! Учитывая возраст детей и +29, подбирали маршрут - интересно, легко, продуманно! Спасибо огромное за нашу прогулку, знакомство с удивительным местом, взрослые и дети - в восторге, очень рекомендую
- ААлёна2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
- ДДарья28 мая 2024Это было превосходно! Я счастлива, что у меня и моих друзей был такой проводник, который открыл нам суть и предназначение этого удивительного места! Полное погружение, благодаря таланту и мастерству Лолиты! Низкий поклон и творческих успехов❤️
- ИИрина28 мая 2024Прекрасная прогулка по парку Монрепо с гидом Лола. Интересно, атмосферно, увлекательно. Масса приятный впечатлений от рассказа и великолепия парка, окружающей природы, ландшафта.
- ООльга28 мая 2024Экскурсия очень понравилась, гид великолепный. Рекомендуем.
- ТТатьяна26 мая 2024Замечательная индивидуальная водная экскурсия. Чудный водитель-экскурсовод Юзеф,с чувством юмора,любит свое дело и Выборг. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Парк Монрепо»
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