Д Дина Замечательная водная прогулка. Доехали до Монрепо, полюбовались его берегами с водной глади, остановились у основных достопримечательных точек. Юсеф - замечательный гид и водитель. Все рассказал, показал, выдал теплые пледы. На борту его катера чувствуешь себя уверенно. Наша экскурсия попала на День города, в связи с чем место отплытия изменилось. Юсеф заблаговременно об этом проинформировал, так что все прошло по плану.

М Марина Очень интересно, ëмко. Катер, прогулка на на катере - всегда хорошо! Но когда продумано и содержание информации и количество остановок и их продолжительность - мероприятие становиться великолепным! Спасибо!

Елена читать дальше не про каждый камень и каждое дерево в парке. Очень понравилась прогулка, много фотографировали и приедем ещё раз, чтобы заснять такую красоту весной или летом. Спасибо капитану и большой привет от нас. Добрый день. Ноябрь выдался тёплыми и мы позволили себе прокатиться на катере до Монрепо и Сайменскому каналу. Наш капитан был-Юсеф. Энергичный, живой, с хорошим чувством юмора мужчина рассказывал чуть ли

П Подгорная Отличная экскурсия, на "пятерку". Приятное общение, хорошее настроение. Час пролетел незаметно.

С Светлана Экскурсия очень понравилась! Юсеф-отличный экскурсовод! Видно, что увлечённый: интересные факты, исторические фото Монрепо выше всяких похвал! Он же капитан! Катер современный и то, что есть возможность сделать его закрытым - очень здорово для осенней погоды!!!!! Мы не замерзли!!!! Успехов Вам, капитан!!!! 👍👋

И Ирина Просто потрясающая поездка и впечатления! В катере тепло, хотя мы были в ноябре. Юсеф отличный капитан и прекрасный рассказчик. Также подсказал нам, где сделать фотографии. А парк Монрепо с воды особенно прекрасен.

А Александр Прекрасная экскурсия. Капитану Юсефу и он же экскурсовод большое спасибо!!! Нам очень повезло и на экскурсии были только мы с супругой!

Катер комфортный и с подогревом!

Поэтому в осеннюю погоду самое то. Однозначно рекомендую!!!!!

Юлия Прекрасное путешествие в приятной компании капитана Юсефа, невзирая на дождливую получили огромное удовольствие от путешествия! Большое спасибо! Однозначно рекомендую 👍

Оксана Отличный гид, отличная лодка.

Валерия

Мы были в Выборге уже в прохладное время, и Юсеф предлагал всем пледы и закрывал катер, чтобы не дуло и не было читать дальше брызг от воды. Тем, кто хотел посидеть на передней части судна, Юсеф подкладывал подготовленные подстилки, чтобы не было холодно и сыро.

В процессе прогулки Юсеф рассказывал интересные исторические факты и показывал старые фотографии мест, мимо которых проходили. Вид на большие камни, обросшие мхом, о которые бьется вода очень завораживает.

Мы подплывали к берегам парка Монрепо и успели рассмотреть и сфотографировать все детали.

Юсеф разворачивал судно, чтобы каждый успел сделать красивые фото и сам предлагал сфотографировать нас.

Маршрут невероятно красивый, было очень интересно пройти по старому шлюзу и потом на большой скорости вернуться через порт к причалу.



Спасибо большое Юсефу за чудесные воспоминания о городе и прогулке! Одна из самых красивых прогулок, на которой я была!Мы были в Выборге уже в прохладное время, и Юсеф предлагал всем пледы и закрывал катер, чтобы не дуло и не было

А Анна Поездка прошла на 5+. Дети в восторге,мы тоже!

Е Елена читать дальше можно было сесть в открытой части катера, чтоб снять видео и фото, Юсеф снижал скорость и любезно предлагал пледы. С нами плавали пожилые люди, ко всем Юсеф был очень внимательным. Понравилось все, и комфорт и сама экскурсия и великолепные виды, парк Монрепо с воды- прекрасен! Рекомендую 👍 Очень понравилась экскурсия. При выборе экскурсии были сомнения по поводу комфорта на воде в осеннее время, но все оказалось проще - катер небольшой, уютный, отапливается. Когда проходили самые красивые места,

Д Дембицкая Очень интересно! Всем советую!

Л Лариса Замечательный водитель очень комфортабельного катера Юсеф оказался внимательным и эрудированным экскурсоводом. Кроме того, маршрут позволяет увидеть красоту парка Монрепо с непривычного ракурса, подчеркивающего его уникальность!