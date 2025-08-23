Выборг — компактный средневековый город в окружении воды.
Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только.
Описание водной прогулки
- От набережнoй в цeнтрe Выборга мы пройдём вокруг ocтрoва Tвеpдыш
- Затем через живoпиcные мeстечки Bыбoргcкогo заливa отправимся в буxту Защитнaя
- Далее наш путь будет проходить вдoль пoбepeжья паркa Mонрепо. Мы подплывём к острову Людвигштайн («Остров мёртвых»), где вы увидите одну из достопримечательностей — знаменитую капеллу Людвигсбург 1830 года
- Проследуем в морскую часть Сайменского канала через старинный шлюз Лавола, ныне не действующий. И дойдём до первого действующего шлюза с российской стороны, после чего повернём обратно на Выборг
Организационные детали
Прогулка проходит на 8-местном скоростном катере в компании гида-капитана.
ежедневно в 12:00 и 16:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной адмирала Апраксина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 3424 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юсеф. В первую очередь я, конечно, судоводитель с большим стажем. Я хорошо знаю залив и окрестности Выборга. Для меня главное — это ваша безопасность. Со мной вы увидите много красивых мест!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дина
23 авг 2025
Замечательная водная прогулка. Доехали до Монрепо, полюбовались его берегами с водной глади, остановились у основных достопримечательных точек. Юсеф - замечательный гид и водитель. Все рассказал, показал, выдал теплые пледы. На борту его катера чувствуешь себя уверенно. Наша экскурсия попала на День города, в связи с чем место отплытия изменилось. Юсеф заблаговременно об этом проинформировал, так что все прошло по плану.
Дата посещения: 23 августа 2025
М
Марина
24 июн 2025
Очень интересно, ëмко. Катер, прогулка на на катере - всегда хорошо! Но когда продумано и содержание информации и количество остановок и их продолжительность - мероприятие становиться великолепным! Спасибо!
Дата посещения: 22 июня 2025
Елена
11 ноя 2025
Добрый день. Ноябрь выдался тёплыми и мы позволили себе прокатиться на катере до Монрепо и Сайменскому каналу. Наш капитан был-Юсеф. Энергичный, живой, с хорошим чувством юмора мужчина рассказывал чуть ли
П
Подгорная
11 ноя 2025
Отличная экскурсия, на "пятерку". Приятное общение, хорошее настроение. Час пролетел незаметно.
С
Светлана
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Юсеф-отличный экскурсовод! Видно, что увлечённый: интересные факты, исторические фото Монрепо выше всяких похвал! Он же капитан! Катер современный и то, что есть возможность сделать его закрытым - очень здорово для осенней погоды!!!!! Мы не замерзли!!!! Успехов Вам, капитан!!!! 👍👋
И
Ирина
7 ноя 2025
Просто потрясающая поездка и впечатления! В катере тепло, хотя мы были в ноябре. Юсеф отличный капитан и прекрасный рассказчик. Также подсказал нам, где сделать фотографии. А парк Монрепо с воды особенно прекрасен.
А
Александр
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Капитану Юсефу и он же экскурсовод большое спасибо!!! Нам очень повезло и на экскурсии были только мы с супругой!
Катер комфортный и с подогревом!
Поэтому в осеннюю погоду самое то. Однозначно рекомендую!!!!!
Юлия
2 ноя 2025
Прекрасное путешествие в приятной компании капитана Юсефа, невзирая на дождливую получили огромное удовольствие от путешествия! Большое спасибо! Однозначно рекомендую 👍
Оксана
2 ноя 2025
Отличный гид, отличная лодка.
Валерия
1 ноя 2025
Одна из самых красивых прогулок, на которой я была!
Мы были в Выборге уже в прохладное время, и Юсеф предлагал всем пледы и закрывал катер, чтобы не дуло и не было
А
Анна
26 окт 2025
Поездка прошла на 5+. Дети в восторге,мы тоже!
Е
Елена
25 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. При выборе экскурсии были сомнения по поводу комфорта на воде в осеннее время, но все оказалось проще - катер небольшой, уютный, отапливается. Когда проходили самые красивые места,
Д
Дембицкая
22 окт 2025
Очень интересно! Всем советую!
Л
Лариса
15 окт 2025
Замечательный водитель очень комфортабельного катера Юсеф оказался внимательным и эрудированным экскурсоводом. Кроме того, маршрут позволяет увидеть красоту парка Монрепо с непривычного ракурса, подчеркивающего его уникальность!
А
Алина
12 окт 2025
Прогулку проводил Эдуард, было очень интересно и наполнено, захватывающий маршрут, спасибо!
