3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Прогулка по скальному парку Монрепо

Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка

Денис
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Денис – представитель гидов
Фактурные гранитные скалы, тенистый сосновый лес и изящные постройки, отражающиеся в водах залива — всё это пейзажный парк Монрепо.

На прогулке вы познакомитесь с красивейшим уголком в окрестностях Выборга, встретите легендарного рунопевца, пройдете по китайскому мостику и услышите историю знаменитой семьи Николаи.
1900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 15 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в парке Монрепо
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Прогулка по скальному парку Монрепо
Прогулка по скальному парку Монрепо

Что вас ожидает

Тропами Монрепо — от рунопевца до храма Нептуна
Мы исследуем самые живописные дорожки скального парка, поднимемся на покрытые мхом валуны и вдохнем полной грудью ароматы хвои. Шаг за шагом отыщем скрытые архитектурные диковинки Монрепо, которые идеально вписываются в лесной ландшафт: уютную беседку на вершине горы и храм Нептуна, романтичный замок-часовню Людвигсбург на обрывистой скале и белоснежные китайские мостики. Вы вступите на поляну, где обнаружите каменного дракона, увидите остров Любви и остров Смерти. По извилистой лесной тропе дойдете до скульптуры героя «Калевалы», рунопевца Вяйнямёйнена с финскими гуслями «кантеле» на коленях. И, конечно, поймете, почему в Монрепо соседствуют настолько непохожие друг на друга причудливые объекты.

Романтичные истории семьи фон Николаи
Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии. Вы узнаете о поэте и писателе Людвиге Генрихе фон Николаи, который купил усадьбу в 18 веке и, очарованный лаконичной красотой северной природы, решил превратить её в английский парк. В каждом уголке Монрепо вы увидите воплощение главной цели Николаи — не подчинить, а вежливо дополнить природу «затеями», тропинками, скамейками, создавая пространство для «фантазии, искусства, чувства». А в восточной части парка, у старинного обелиска, мы поговорим о трогательной истории любви Пауля и Александрины Симплиции.

Организационные детали

  • Прогулка начнется у главного входа в Монрепо и закончится на берегу залива в «Конце Света»
  • Входные билеты в парк не включены в стоимость: взрослые — 100 руб., пенсионеры и дети от 16 до 18 лет — 50 руб., дети до 16 лет и льготные категории — бесплатно
  • Надеемся, что атмосферу экскурсии не нарушат шумные реставрационные работы, которые сейчас ведутся в парке
Прогулка по скальному парку Монрепо
Прогулка по скальному парку Монрепо
Прогулка по скальному парку Монрепо
Прогулка по скальному парку Монрепо
Прогулка по скальному парку Монрепо
Прогулка по скальному парку Монрепо
Прогулка по скальному парку Монрепо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в парке Монрепо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Добрый день! Мы Гильдия Экскурсоводов Выборга — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Экскурсия прекрасна! Гид рассказывает интересно. Спасибо!
21 февраля 2020
Прекрасная прогулка по парку Монрепо с гидом Денисом. Изумительные виды, дополненные рассказом Дениса, оставили самые приятные впечатления. Спасибо!!!
5 ноября 2019
Предлагаем начинать её на замковом мосту продвигаясь к парку дать больше истории самого места памятник петру1 оборонительные регаты памятник павшим русским воинам показать место растирелянных финской администрацией

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