3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Фактурные гранитные скалы, тенистый сосновый лес и изящные постройки, отражающиеся в водах залива — всё это пейзажный парк Монрепо. На прогулке вы познакомитесь с красивейшим уголком в окрестностях Выборга, встретите легендарного рунопевца, пройдете по китайскому мостику и услышите историю знаменитой семьи Николаи.

Описание экскурсии

Тропами Монрепо — от рунопевца до храма Нептуна

Мы исследуем самые живописные дорожки скального парка, поднимемся на покрытые мхом валуны и вдохнем полной грудью ароматы хвои. Шаг за шагом отыщем скрытые архитектурные диковинки Монрепо, которые идеально вписываются в лесной ландшафт: уютную беседку на вершине горы и храм Нептуна, романтичный замок-часовню Людвигсбург на обрывистой скале и белоснежные китайские мостики. Вы вступите на поляну, где обнаружите каменного дракона, увидите остров Любви и остров Смерти. По извилистой лесной тропе дойдете до скульптуры героя «Калевалы», рунопевца Вяйнямёйнена с финскими гуслями «кантеле» на коленях. И, конечно, поймете, почему в Монрепо соседствуют настолько непохожие друг на друга причудливые объекты.

Романтичные истории семьи фон Николаи

Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии. Вы узнаете о поэте и писателе Людвиге Генрихе фон Николаи, который купил усадьбу в 18 веке и, очарованный лаконичной красотой северной природы, решил превратить её в английский парк. В каждом уголке Монрепо вы увидите воплощение главной цели Николаи — не подчинить, а вежливо дополнить природу «затеями», тропинками, скамейками, создавая пространство для «фантазии, искусства, чувства». А в восточной части парка, у старинного обелиска, мы поговорим о трогательной истории любви Пауля и Александрины Симплиции.

Организационные детали