3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы исследуем самые живописные дорожки скального парка, поднимемся на покрытые мхом валуны и вдохнем полной грудью ароматы хвои. Шаг за шагом отыщем скрытые архитектурные диковинки Монрепо, которые идеально вписываются в лесной ландшафт: уютную беседку на вершине горы и храм Нептуна, романтичный замок-часовню Людвигсбург на обрывистой скале и белоснежные китайские мостики. Вы вступите на поляну, где обнаружите каменного дракона, увидите остров Любви и остров Смерти. По извилистой лесной тропе дойдете до скульптуры героя «Калевалы», рунопевца Вяйнямёйнена с финскими гуслями «кантеле» на коленях. И, конечно, поймете, почему в Монрепо соседствуют настолько непохожие друг на друга причудливые объекты.
Романтичные истории семьи фон Николаи
Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии. Вы узнаете о поэте и писателе Людвиге Генрихе фон Николаи, который купил усадьбу в 18 веке и, очарованный лаконичной красотой северной природы, решил превратить её в английский парк. В каждом уголке Монрепо вы увидите воплощение главной цели Николаи — не подчинить, а вежливо дополнить природу «затеями», тропинками, скамейками, создавая пространство для «фантазии, искусства, чувства». А в восточной части парка, у старинного обелиска, мы поговорим о трогательной истории любви Пауля и Александрины Симплиции.
Организационные детали
Прогулка начнется у главного входа в Монрепо и закончится на берегу залива в «Конце Света»
Входные билеты в парк не включены в стоимость: взрослые — 500 ₽, пенсионеры и дети от 16 до 18 лет — 250 ₽, дети до 16 лет и льготные категории — бесплатно
Дополнительно к стоимости билетов взимается экскурсионный сбор в размере 100 ₽/чел. для до 3-х чел., 1000 ₽ для 4-9 чел., 2000 ₽ — если больше 10 участников
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в парке Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 21773 туристов
Добрый день! Мы — содружество независимых гидов.
Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Воронкова
Супер экскурсия с замечательным гидом Ольгой. Красивый, познавательный, ни на что непохожий парк. Много от гида будет зависеть. Посещать самостоятельно не рекомендую, т. к. по грамотно составленному маршруту прогулка намного будет содержательнее
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Т
Татьяна
Нашим гидом была Лола. Заказывали экскурсию на 6 человек (4 взрослых и 2 подростка 13 лет). Понравилось всем. Изначально не ожидали многого от экскурсии - ну, парк, ну, красивый, ну, читать дальшеуменьшить
погуляем с экскурсоводом. Но получили много открытий и интересной информации. Прогулка прошла на одном дыхании. Поняли, что пару раз можно точно еще раз приехать в Монрепо - Лола показала нам маршруты для самостоятельного освоения на будущее. Хороший гид, увлеченный профессией, красивейший парк, где можно гулять не один час.
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Сергей
Экскурсия прошла выше всяких похвал. Алене большое спасибо. Получили огромное удовольствие от общения и прогулки.
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Ю
Юлия
Море впечатлений, Лола Юльевна оживила нашу прогулку по парку Монрепо - столько эмоций в ее рассказе, мы почувствовали красоту природы и насладились историческим парком на 200%. Экскурсия сопровождалась стихами, интересными читать дальшеуменьшить
рассказами, что важно - это не просто экскурсовод, а человек который любит это местечко по настоящему. С нами была дочка 6 лет тоже в восторге - мелочь но все же - Лола Юрьевна принесла орешек и дочка отдала его белочке, что надолго запомнится дочери! Огромная благодарность!!! Рекомендую!!!!
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В
Владислава
За день до экскурсии наш экскурсовод Лариса предупредила о плохой погоде и еще раз объяснила правила оплаты (то, что указано в описании). В день экскурсии 24.05.2026 встретила нас в назначенное читать дальшеуменьшить
время. Прогулка по парку в неспешном темпе сопровождалась обстоятельным рассказом об истории этого места. Понравилась поэзия, тактичность при пересказе личной жизни владельцев, а также описание недавнего прошлого парка. После захотелось вернуться погулять по восточной части парка и по неразведанным маршрутам.
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Д
Доманская
Прекрасная прогулка с замечательным гидом Зоей. Получили огромный объём информации с учетом возникающих по ходу вопросов. Легко, весело и непринуждённо. Однозначно - рекомендую.
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