Валентина проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя

Ощутить дух Средневековья на старых улочках и отведать знаменитую выпечку в усадьбе Бюргера

Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Выборга
Рыцарский замок 🏰, заснеженные пряничные фасады, ароматы горячего кренделя и доброго эля — с первых минут Выборг перенесет вас на страницы старой шведской сказки.

Мы неспешно прогуляемся от Рыночной площади к Ратушной, погружаясь в историю 📖 города.

А в усадьбе 16 века отведаем крендель и встретимся с предсказательницей из эпоса «Калевала».
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 450 ₽ за человека

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Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя

Что вас ожидает

Дух Старого города
Пара шагов от вокзала — и мы уже на средневековых улочках Выборга. Через Финскую бухту залива Большой Ковш мы прогуляемся до брусчатой Рыночной площади, где пару столетий назад кипела жизнь средневекового города. Вы увидите историческое здание рынка, рядом с которым расположилась «пряничная» боевая башня — толстая Екатерина. Мы непременно поговорим о ее истории 📖, оценим толщину стен и раскроем секрет ее названия.

За элем и кренделем — в усадьбу Бюргера
Чтобы немного согреться и подкрепиться, заглянем в усадьбу Бюргера 16 века. Здесь вы познакомитесь с работами выборгских ремесленников и попробуете вкусный символ города, ароматный крендель, который можно сопроводить выборгским элем или чашечкой чая. Еще одним сюрпризом станет встреча с героиней карело-финского эпоса «Калевала» — старушкой Лоухи, которая поможет исполнить желание и найти любовь в Новом году.

Средневековые лабиринты
Следом вас встретит колоритная Крепостная улица. Вы прогуляетесь 👣 мимо старинных домов, увидите костел Святого Гиацинта и сверите часы у подножия белоснежной Часовой башни. А после направимся в сердце города, к Ратушной площади, где вы оцените сказочный вид на Выборгский замок 🏰 и встретитесь с его легендарным основателем — Торгильсом Кнутссоном.

Организационные детали

  • Формат мини-группы до 10 человек позволит вам при необходимости свободно обратиться с вопросом к гиду и не бояться упустить интересную информацию из-за толпы туристов
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Дегустация кренделя и напитки оплачиваются отдельно — 250 рублей с человека
  • Время начала экскурсии 🧭 совпадает с прибытием из СПб на ж/д вокзал скоростной электрички «Ласточка»
  • После прогулки вы сможете самостоятельно посетить Замковый остров
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Выборга
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя
Прогулка по зимнему Выборгу с дегустацией кренделя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
Привет! Я Валентина — ваш персональный помощник в организации туристического досуга в Выборге. Я работаю с профессиональными аккредитованными гидами, которые в своем большинстве являются коренными жителями или уже много лет проживают в Выборге. Мое агентство строго относится к соблюдению стандартов сервиса и приветствует обратную связь :) Добро пожаловать!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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