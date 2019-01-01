Валентина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дух Старого города

Пара шагов от вокзала — и мы уже на средневековых улочках Выборга. Через Финскую бухту залива Большой Ковш мы прогуляемся до брусчатой Рыночной площади, где пару столетий назад кипела жизнь средневекового города. Вы увидите историческое здание рынка, рядом с которым расположилась «пряничная» боевая башня — толстая Екатерина. Мы непременно поговорим о ее истории 📖, оценим толщину стен и раскроем секрет ее названия.

За элем и кренделем — в усадьбу Бюргера

Чтобы немного согреться и подкрепиться, заглянем в усадьбу Бюргера 16 века. Здесь вы познакомитесь с работами выборгских ремесленников и попробуете вкусный символ города, ароматный крендель, который можно сопроводить выборгским элем или чашечкой чая. Еще одним сюрпризом станет встреча с героиней карело-финского эпоса «Калевала» — старушкой Лоухи, которая поможет исполнить желание и найти любовь в Новом году.

Средневековые лабиринты

Следом вас встретит колоритная Крепостная улица. Вы прогуляетесь 👣 мимо старинных домов, увидите костел Святого Гиацинта и сверите часы у подножия белоснежной Часовой башни. А после направимся в сердце города, к Ратушной площади, где вы оцените сказочный вид на Выборгский замок 🏰 и встретитесь с его легендарным основателем — Торгильсом Кнутссоном.

Организационные детали