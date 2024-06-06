Обзорные и познавательные экскурсии Выборга

Найдено 31 экскурсия в категории «Обзорные» в Выборге, цены от 450 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
420 отзывов
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
483 отзыва
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека
Выборг - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
465 отзывов
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
«Рассмотрите главные достопримечательности, услышите о местных традициях и фестивалях и узнаете, как живется в небольшом приграничном городе с богатой историей»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100 за всё до 6 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
95 отзывов
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
«Вы увидите главные достопримечательности Выборга: Ратушу, костёл Святого Гиацинта, Круглую и Часовую башни»
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700 за всё до 6 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
«Мы покажем его главные достопримечательности и поможем разобраться в особенностях местной архитектуры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
«Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни»
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Выборг: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
117 отзывов
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
«Вы увидите рыцарский замок — главное фортификационное сооружение Швеции конца XIII века»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
«Это обзорная прогулка по территории замка и городу без посещения музеев и выставок»
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
«Под музыку и голос виртуального рассказчика рассмотрите главные достопримечательности Выборга: Кафедральный собор, Круглую и Часовую башни, Купеческий дом, Ратушу и дом Конконена»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Разобраться в наследии разных эпох и уловить «заграничный дух» города поможет моя обзорная пешеходная экскурсия»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850 за всё до 15 чел.
Первый взгляд на Выборг
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
892 отзыва
Групповая экскурсия «Первый взгляд на Выборг»: история, замок, культура
Вас ждет погружение в атмосферу Выборга: от средневековых башен до уютных улочек и лавки мастеров. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
«Это обзорная прогулка по городу без посещения Выборгского замка»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 за человека
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
«Для полноценного знакомства с Выборгом вы увидите его «визитные карточки»: Выборгский замок, Рыночную площадь, Часовую башню, костёл Гиацинта»
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Выборг сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
«Я покажу вам главные достопримечательности Старого города: Ратушную и Рыночную площади, Часовую и Круглую башни, руины Кафедрального собора, Рыцарский дом и усадьбу Бюргера»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000 за всё до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
315 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«• Большая обзорная экскурсия по Старому городу Выборга • Экскурсия у Выборгского Замка Дополнительные расходы:»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«Это обзорная прогулка по территории замка и по городу без посещения музеев и выставок»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
«На обзорной аудиоэкскурсии по Выборгу вы изучите город и побываете в разных эпохах — от Средневековья до XXI века»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
«Вы увидите город трех культур, ознакомитесь с самыми интересными местами и достопримечательностями, которые сохранят в вашей памяти незабываемые впечатления»
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
«Вы увидите все основные достопримечательности города в свете фонарей:»
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
«Замок — главная достопримечательность Выборга, но здесь экскурсия ещё не заканчивается»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
«История места, архитектурные особенности, легенды и мифы – в нашей обзорной экскурсии по городу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
«Вы узнаете о Выборге и его окрестностях гораздо больше, чем на стандартных обзорных экскурсиях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
«Обзорная экскурсия для тех, кто хочет увидеть «визитные карточки» Выборга и узнать любопытные исторические факты о нем»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
«Конечно, мы увидим все основные достопримечательности Выборга»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«Вы также познакомитесь со всем разнообразием городских построек города: колоритные дома, булыжные мостовые, Замковый остров и другое»
Расписание: В любое время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
«Экскурсия обзорная, посещение объектов в неё не входит»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на
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    этот небольшой город с интересной историей. Удачное время(вечер) мало людей, свободные улицы, красивые виды. Спасибо,что есть платформа Трипстер,которая даёт возможность найти таких людей.

  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
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    то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем)

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Экскурсия проведена профессионально
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
  • И
    Иветта
    4 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Замечательная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу.
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Спасибо большое экскурсоводу Ирине за потрясающее знакомство с Выборгом! Экскурсия длилась не 2, а 3 часа 20 минут, в конце очень хотелось кушать, но вместе с тем история города очень увлекательна!
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Здравствуйте! Светлана замечательный гид! Широчайший кругозор, интересная подача материала, прекрасная проработка маршрута с учётом потребностей и интересов клиентов.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. По Выборгу на автомобиле
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  3. Выборг - путешествие во времени
  4. О Выборге - увлекательно и с душой
  5. Все краски Выборга на авто
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Обзорные" можно забронировать 31 экскурсию от 450 до 10 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3860 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Выборга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Выборге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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