1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
«Рассмотрите главные достопримечательности, услышите о местных традициях и фестивалях и узнаете, как живется в небольшом приграничном городе с богатой историей»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
«Вы увидите главные достопримечательности Выборга: Ратушу, костёл Святого Гиацинта, Круглую и Часовую башни»
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
«Мы покажем его главные достопримечательности и поможем разобраться в особенностях местной архитектуры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
«Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни»
Завтра в 11:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
«Вы увидите рыцарский замок — главное фортификационное сооружение Швеции конца XIII века»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
«Это обзорная прогулка по территории замка и городу без посещения музеев и выставок»
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
«Под музыку и голос виртуального рассказчика рассмотрите главные достопримечательности Выборга: Кафедральный собор, Круглую и Часовую башни, Купеческий дом, Ратушу и дом Конконена»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Разобраться в наследии разных эпох и уловить «заграничный дух» города поможет моя обзорная пешеходная экскурсия»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Первый взгляд на Выборг»: история, замок, культура
Вас ждет погружение в атмосферу Выборга: от средневековых башен до уютных улочек и лавки мастеров. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
«Это обзорная прогулка по городу без посещения Выборгского замка»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
«Для полноценного знакомства с Выборгом вы увидите его «визитные карточки»: Выборгский замок, Рыночную площадь, Часовую башню, костёл Гиацинта»
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
«Я покажу вам главные достопримечательности Старого города: Ратушную и Рыночную площади, Часовую и Круглую башни, руины Кафедрального собора, Рыцарский дом и усадьбу Бюргера»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«• Большая обзорная экскурсия по Старому городу Выборга • Экскурсия у Выборгского Замка Дополнительные расходы:»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«Это обзорная прогулка по территории замка и по городу без посещения музеев и выставок»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
«На обзорной аудиоэкскурсии по Выборгу вы изучите город и побываете в разных эпохах — от Средневековья до XXI века»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
«Вы увидите город трех культур, ознакомитесь с самыми интересными местами и достопримечательностями, которые сохранят в вашей памяти незабываемые впечатления»
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
«Вы увидите все основные достопримечательности города в свете фонарей:»
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
«Замок — главная достопримечательность Выборга, но здесь экскурсия ещё не заканчивается»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
«История места, архитектурные особенности, легенды и мифы – в нашей обзорной экскурсии по городу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
«Вы узнаете о Выборге и его окрестностях гораздо больше, чем на стандартных обзорных экскурсиях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
«Обзорная экскурсия для тех, кто хочет увидеть «визитные карточки» Выборга и узнать любопытные исторические факты о нем»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
«Конечно, мы увидим все основные достопримечательности Выборга»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«Вы также познакомитесь со всем разнообразием городских построек города: колоритные дома, булыжные мостовые, Замковый остров и другое»
Расписание: В любое время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
«Экскурсия обзорная, посещение объектов в неё не входит»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на
- ЖЖанна5 июня 20243,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
- ЖЖанна5 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
- ЕЕвгения5 июня 2024Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
- ССветлана5 июня 2024Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
- ВВладимир4 июня 2024Экскурсия проведена профессионально
- ММария4 июня 2024Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
- ИИветта4 июня 2024Замечательная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу.
- ООксана4 июня 2024Спасибо большое экскурсоводу Ирине за потрясающее знакомство с Выборгом! Экскурсия длилась не 2, а 3 часа 20 минут, в конце очень хотелось кушать, но вместе с тем история города очень увлекательна!
- ККсения3 июня 2024Здравствуйте! Светлана замечательный гид! Широчайший кругозор, интересная подача материала, прекрасная проработка маршрута с учётом потребностей и интересов клиентов.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Обзорные" можно забронировать 31 экскурсию от 450 до 10 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3860 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Выборга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Выборге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024