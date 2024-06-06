Ю Юлия Выборг - путешествие во времени читать дальше этот небольшой город с интересной историей. Удачное время(вечер) мало людей, свободные улицы, красивые виды. Спасибо,что есть платформа Трипстер,которая даёт возможность найти таких людей. Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на

Ж Жанна Большая обзорная прогулка по Выборгу 3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую

Ж Жанна В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)

Е Евгения По Выборгу на автомобиле читать дальше то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем) Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,

С Светлана Выборг - путешествие во времени Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова

В Владимир Первый взгляд на Выборг Экскурсия проведена профессионально

М Мария В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!

И Иветта Первый взгляд на Выборг Замечательная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу.

О Оксана Первый взгляд на Выборг Спасибо большое экскурсоводу Ирине за потрясающее знакомство с Выборгом! Экскурсия длилась не 2, а 3 часа 20 минут, в конце очень хотелось кушать, но вместе с тем история города очень увлекательна!