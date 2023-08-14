Познакомиться с историей, архитектурой, природой финской усадьбы и попробовать сваренное в ней пиво
Усадьба Киискиля — удивительное место на берегу Финского залива. Её главное здание построил в 1816 году французский архитектор.
В последующие два века оно успело побывать семейным гнездом, домом инвалидов, военным госпиталем, приютом и пионерским лагерем. Не так давно усадьба начала новую жизнь — началось её масштабное восстановление. Приглашаем вас стать частью её истории!
В последующие два века оно успело побывать семейным гнездом, домом инвалидов, военным госпиталем, приютом и пионерским лагерем. Не так давно усадьба начала новую жизнь — началось её масштабное восстановление. Приглашаем вас стать частью её истории!
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Описание
Что вас ожидает
Вы прикоснётесь к богатой истории усадьбы. Посетите 200-летнее главное здание с гранитным подвалом и изразцовыми печами. Посмотрите размещённую в нём экспозицию «Утраченные усадьбы Выборгского района». Погуляете по живописной территории, оцените Жёлтый и Синий дома, воссозданную по старинным фото беседку и усадебный пруд. По желанию, продегустируете сваренные в усадьбе пиво и квас. Вы своими глазами увидите, как происходит возрождение усадьбы, и узнаете много нового о восстановлении памятников культуры. Главное — сможете стать свидетелями того, как огромный объект возвращается к жизни силами небольшой команды энтузиастов.
Организационные детали
- Усадьба расположена в 16 км. от вокзала Выборга. Вам нужно будет добраться до неё самостоятельно: на своей машине или такси.
- Усадьба находится на территории пограничной зоны. Обязательно возьмите с собой паспорт — его проверят на контрольном пункте рядом с Выборгом.
- Дегустация усадебного пива и кваса — в подарок
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:15 и 14:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у главного входа в усадьбу
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:15 и 14:15Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Выборге
Здравствуйте! Мы команда гидов усадьбы Киискиля рядом с Выборгом. Занимаясь её реставрацией последние 6 лет, мы изучили всё об этом месте. С радостью расскажем вам, как усадьба строилась, как она достигла своего расцвета и как затем чуть не погибла. И, конечно, покажем все её самые интересные места. С нетерпением ждём вас.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
14 авг 2023
Хорошая и интересная экскурсия, особенно восхищает то, что все реставрационные работы и идеи идут от по настоящему увлеченных людей. Описывать экскурсию нет смысла - надо ехать и участвовать.
P.S. Русский имперский стаут хорош, конечно но не так, как рассказывает экскурсовод. Выпили на двоих две бутылки - ни в одном глазу)))
P.S. Русский имперский стаут хорош, конечно но не так, как рассказывает экскурсовод. Выпили на двоих две бутылки - ни в одном глазу)))
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