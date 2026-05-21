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Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение

Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Усадьба Киискиля - удивительное место на берегу Финского залива. Главное здание построено в 1816 году французским архитектором.

За два века оно было семейным гнездом, домом инвалидов, военным госпиталем, приютом и пионерским
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лагерем. Недавно началось масштабное восстановление усадьбы.

Гости смогут посетить 200-летнее здание с гранитным подвалом и изразцовыми печами, увидеть восстановленный гранитный погреб, прогуляться по живописной территории, оценить Жёлтый и Синий дома, беседку и пруд. Дегустация пива и яблочного сока из местных фруктов добавит особый шарм. Встреча с шотландскими коровами, яками и кроликами порадует детей и взрослых. Узнайте, как энтузиасты возвращают к жизни этот уникальный объект

4.7
88 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история усадьбы
  • 🏛️ Посещение старинных зданий
  • 🍺 Дегустация местного пива
  • 🌳 Прогулка по живописной территории
  • 🐮 Встреча с редкими животными

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения усадьбы Киискиля - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по живописной территории и комфортной дегустацией местного пива на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение

Что можно увидеть

  • Главное здание
  • Гранитный подвал
  • Гранитный погреб
  • Жёлтый дом
  • Синий дом
  • Беседка
  • Усадебный пруд

Описание экскурсии

Вы прикоснётесь к богатой истории усадьбы. Посетите 200-летнее главное здание с гранитным подвалом и изразцовыми печами. Увидите восстановленный старинный гранитный погреб, в котором проходит выдержку созданное в усадьбе пиво. Погуляете по живописной территории, оцените Жёлтый и Синий дома, воссозданную по старинным фото беседку и усадебный пруд. По желанию, продегустируете сваренное в усадьбе пиво, попробуете яблочный сок из местных фруктов. Познакомитесь с удивительными редкими и ласковыми мохнатыми шотландскими коровами и яками, сможете покормить кроликов, живущих в красивом доме. Вы своими глазами увидите, как происходит возрождение усадьбы, и узнаете много нового о восстановлении памятников культуры. Главное — сможете стать свидетелями того, как огромный объект возвращается к жизни силами небольшой команды энтузиастов.

Организационные детали

  • Усадьба расположена в 16 км. от вокзала Выборга. Вам нужно будет добраться до неё самостоятельно: на своей машине или такси.
  • Усадьба находится на территории пограничной зоны. Обязательно возьмите с собой паспорт — его проверят на контрольном пункте рядом с Выборгом.
  • Дегустация усадебного пива и сока — в подарок
  • В зимнее время оденьтесь потеплее. Значительную часть времени вы проведете при уличной температуре. Особое внимание уделите обуви. Не бойтесь одеться слишком тепло — помните, что температура в усадьбе обычно на 2-3 градуса ниже, чем в расположенных рядом городах. Правильный подбор одежды позволит получить максимальное удовольствие от экскурсии.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 33 раза на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в усадьбу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 906 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов усадьбы Киискиля рядом с Выборгом. Занимаясь её реставрацией последние 6 лет, мы изучили всё об этом месте. С радостью расскажем вам, как усадьба строилась, как она достигла своего расцвета и как затем чуть не погибла. И, конечно, покажем все её самые интересные места. С нетерпением ждём вас.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
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4
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2
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2
Д
удивительное место, люди там горят тем что делают. есть замечательные шотландские коровки, производят и продают вино, пиво, сидр своего производства. Покупайте не пожалеете, оно стоит своих денег на 120%. Берите
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рождественское пиво если будет, это сказка. Мы узнали о истории усадьбы, нас провели по всем местам, строится и реставрируется много всего. планируем приехать сюда ещё раз, когда достроят коллею с трамвайчиком. вам после экскурсии разрешается находится до закрытия усадьбы абсолютно весь день, советую взять с собой перекус и провести там побольше времени, очень умиротворенно, поют птички и нет шума города. Хозяин усадьбы встретился нам лично, рассказал о планах на дальнейшее заселение животных, о том как идет реставрация, очень приятный мужчина. На фотографии памятник Крону, одному из первых кто начал варить пиво в России по рецепту, в точных пропорциях. (Кстати и том как варится пиво, вам тоже расскажут) В скором времени планируют выставить его на улице(сейчас находится в подвале реконструироваемого дома). Я советую эту экскурсию всем, это место стоит посетить!
Едьте на такси, потому что дегустация алкоголя того стоит

удивительное место, люди там горят тем что делают. есть замечательные шотландские коровки, производят и продают вино,
удивительное место, люди там горят тем что делают. есть замечательные шотландские коровки, производят и продают вино,
удивительное место, люди там горят тем что делают. есть замечательные шотландские коровки, производят и продают вино,
удивительное место, люди там горят тем что делают. есть замечательные шотландские коровки, производят и продают вино,
удивительное место, люди там горят тем что делают. есть замечательные шотландские коровки, производят и продают вино,
удивительное место, люди там горят тем что делают. есть замечательные шотландские коровки, производят и продают вино,
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Ю
Очень понравилась экскурсия, если хотите прикоснуться к истории это подходит точно! Отличный экскурсовод подробно и интересно рассказывает, видно сколько всего сделано и будет сделано. Хочется вернуться, довольны полностью. Очень вкусное пиво, советую к покупке
Очень понравилась экскурсия, если хотите прикоснуться к истории это подходит точно! Отличный экскурсовод подробно и интересно
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А
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
Экскурсовод Вера провела прогулку великолепно, несмотря на непогоду в этот день, 26 апреля 2026 года
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Е
Очень рада, что удалось попасть в такое интересное место, где работают люди, которые действительно любят то, что они делают. Да, реставрация усадьбы идет и до завершения еще долго, но сейчас
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можно своими глазами увидеть, как работают профессионалы и оценить, какая масса работы уже проделана, а это ценно. К тому же, усадьба прекрасна уже сейчас, действительно живописное место. Отдельно по самой экскурсии - Светлана, наш гид, прекрасный расказчик, который не просто засыпает вас сухими фактами, вы приходите, лишь в общих чертах представляя что вас ожидает и перед вами оживает история. Волшебство! Искренне заинтересованы и увлечены были даже наши девочки - абсолютно обычные подростки 13 и 14 лет), для которых дела давно минувших дней - это что- то из школьной истории и литературы, чему не место в их бесценных летних каникулах. Думаю, мы еще будем возвращаться, чтобы видеть, как расцветает усадьба Киискиля.

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Юлия
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
Пиво отличное 😁
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
Нам понравилось, несмотря на мороз. Вернемся летом, думаю много чего еще изменится в усадьбе.
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Мария
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Хочу поделиться восторгом от посещения Усадьбы Киискиля! Это действительно удивительное и очень красивое место.
Отдельно хочется отметить замечательную экскурсию: гид рассказывал настолько интересно, что время пролетело незаметно. Но
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главное — это особая, душевная атмосфера усадьды, которая усиливается потрясающей природой вокруг. Чувствуется, что здесь всё пропитано историей и любовью.
Я однозначно рекомендую всем посетить это место и сама обязательно вернусь снова, чтобы вновь ощутить этот покой и восхититься красотой.

Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!+2
Настоящее открытие, душа отдыхает!
Настоящее открытие, душа отдыхает!
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