Усадьба Киискиля - удивительное место на берегу Финского залива. Главное здание построено в 1816 году французским архитектором.За два века оно было семейным гнездом, домом инвалидов, военным госпиталем, приютом и пионерским

лагерем. Недавно началось масштабное восстановление усадьбы. Гости смогут посетить 200-летнее здание с гранитным подвалом и изразцовыми печами, увидеть восстановленный гранитный погреб, прогуляться по живописной территории, оценить Жёлтый и Синий дома, беседку и пруд. Дегустация пива и яблочного сока из местных фруктов добавит особый шарм. Встреча с шотландскими коровами, яками и кроликами порадует детей и взрослых. Узнайте, как энтузиасты возвращают к жизни этот уникальный объект

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения усадьбы Киискиля - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по живописной территории и комфортной дегустацией местного пива на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.