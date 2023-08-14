Илья — ваша команда гидов в Выборге

Здравствуйте! Мы команда гидов усадьбы Киискиля рядом с Выборгом. Занимаясь её реставрацией последние 6 лет, мы изучили всё об этом месте. С радостью расскажем вам, как усадьба строилась, как она достигла своего расцвета и как затем чуть не погибла. И, конечно, покажем все её самые интересные места. С нетерпением ждём вас.

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