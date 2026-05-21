За два века оно было семейным гнездом, домом инвалидов, военным госпиталем, приютом и пионерским
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история усадьбы
- 🏛️ Посещение старинных зданий
- 🍺 Дегустация местного пива
- 🌳 Прогулка по живописной территории
- 🐮 Встреча с редкими животными
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Главное здание
- Гранитный подвал
- Гранитный погреб
- Жёлтый дом
- Синий дом
- Беседка
- Усадебный пруд
Описание экскурсии
Вы прикоснётесь к богатой истории усадьбы. Посетите 200-летнее главное здание с гранитным подвалом и изразцовыми печами. Увидите восстановленный старинный гранитный погреб, в котором проходит выдержку созданное в усадьбе пиво. Погуляете по живописной территории, оцените Жёлтый и Синий дома, воссозданную по старинным фото беседку и усадебный пруд. По желанию, продегустируете сваренное в усадьбе пиво, попробуете яблочный сок из местных фруктов. Познакомитесь с удивительными редкими и ласковыми мохнатыми шотландскими коровами и яками, сможете покормить кроликов, живущих в красивом доме. Вы своими глазами увидите, как происходит возрождение усадьбы, и узнаете много нового о восстановлении памятников культуры. Главное — сможете стать свидетелями того, как огромный объект возвращается к жизни силами небольшой команды энтузиастов.
Организационные детали
- Усадьба расположена в 16 км. от вокзала Выборга. Вам нужно будет добраться до неё самостоятельно: на своей машине или такси.
- Усадьба находится на территории пограничной зоны. Обязательно возьмите с собой паспорт — его проверят на контрольном пункте рядом с Выборгом.
- Дегустация усадебного пива и сока — в подарок
- В зимнее время оденьтесь потеплее. Значительную часть времени вы проведете при уличной температуре. Особое внимание уделите обуви. Не бойтесь одеться слишком тепло — помните, что температура в усадьбе обычно на 2-3 градуса ниже, чем в расположенных рядом городах. Правильный подбор одежды позволит получить максимальное удовольствие от экскурсии.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Пиво отличное 😁
Хочу поделиться восторгом от посещения Усадьбы Киискиля! Это действительно удивительное и очень красивое место.
Отдельно хочется отметить замечательную экскурсию: гид рассказывал настолько интересно, что время пролетело незаметно. Но