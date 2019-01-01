Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга

Почувствовать дух города в переплетении кулинарных секретов, старинных промыслов и преданий прошлого

Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Выборга
Выборг издавна славится мастерами.

Я расскажу о средневековых каменщиках и кузнецах, познакомлю с шедеврами северного модерна и искусными работами современников.

В гончарной мастерской вы сможете поучаствовать в создании керамики.

Кроме того, в атмосферном заведении вас угостят лучшим глёгом в городе, а в Усадьбе бюргера расскажут о легендарном кренделе.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 30002 700 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга

Что вас ожидает

Город мастеров
От Старой Ратуши вы пройдете по мощеным улочкам, рассматривая следы ремесла прошлых веков — булыжных дел мастеров, каменщиков (средневековые дома) и кузнецов (декоративные детали на домах былых эпох). Позже я покажу колоритные лавочки с изделиями современных ремесленников. Кроме того, поговорим об исторически предназначенном месте торговли мастеров всех веков — Рыночной площади. А за пределами исторического центра продолжится знакомство с шедеврами северного модерна и интересными скульптурами.

Вкусный тандем Выборга: глёг и крендель
В атмосферном ресторанчике шведской кухни 🥧 вы сможете взять с собой один из вкуснейших глёгов в Выборге, изготовленный по старинному рецепту. В лавке вкусностей увидите, что производят местные фермеры. В Усадьбе бюргера вы услышите рассказ о буднях средневекового купца и историю 📖 происхождения кулинарного символа города — Выборгского кренделя. Здесь и попробовать его можно. Кстати, у нас его пекут по разным рецептам, так как оригинальный рецепт утерян в веках!

Мастер-класс в гончарной мастерской (опционально)
Здесь завершится экскурсия ⛳. Вы погрузитесь в интереснейший процесс создания неповторимого гончарного изделия из куска обычной, на первый взгляд, глины. И унесете с собой частичку тепла и добра, которая еще долго будет откликаться в душе приятными воспоминаниями.

Организационные детали

  • В стоимость не входит крендель, глёг и мастер-класс (работа на гончарном круге: 1650 р. /человека, 2100 р. /двоих, 2750 р. /троих; лепка для группы из 4 человек — 3500 р. )
  • Мастер-класс в гончарной мастерской займет дополнительно к экскурсии 🧭 2-2, 5 часа, участие необходимо согласовать заранее
Начало и место завершения
🚩 на Ратушной площади
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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