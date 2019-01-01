Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Город мастеров

От Старой Ратуши вы пройдете по мощеным улочкам, рассматривая следы ремесла прошлых веков — булыжных дел мастеров, каменщиков (средневековые дома) и кузнецов (декоративные детали на домах былых эпох). Позже я покажу колоритные лавочки с изделиями современных ремесленников. Кроме того, поговорим об исторически предназначенном месте торговли мастеров всех веков — Рыночной площади. А за пределами исторического центра продолжится знакомство с шедеврами северного модерна и интересными скульптурами.

Вкусный тандем Выборга: глёг и крендель

В атмосферном ресторанчике шведской кухни 🥧 вы сможете взять с собой один из вкуснейших глёгов в Выборге, изготовленный по старинному рецепту. В лавке вкусностей увидите, что производят местные фермеры. В Усадьбе бюргера вы услышите рассказ о буднях средневекового купца и историю 📖 происхождения кулинарного символа города — Выборгского кренделя. Здесь и попробовать его можно. Кстати, у нас его пекут по разным рецептам, так как оригинальный рецепт утерян в веках!

Мастер-класс в гончарной мастерской (опционально)

Здесь завершится экскурсия ⛳. Вы погрузитесь в интереснейший процесс создания неповторимого гончарного изделия из куска обычной, на первый взгляд, глины. И унесете с собой частичку тепла и добра, которая еще долго будет откликаться в душе приятными воспоминаниями.

Организационные детали