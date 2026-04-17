Ирина проводит ещё 2 экскурсии

🛍️ Посещение колоритных лавочек с изделиями местных мастеров
Что можно увидеть
Старая Ратуша
Рыночная площадь
Усадьба бюргера
Описание экскурсии
Город мастеров
От Старой Ратуши вы пройдете по мощеным улочкам, рассматривая следы ремесла прошлых веков — булыжных дел мастеров, каменщиков (средневековые дома) и кузнецов (декоративные детали на домах былых эпох). Позже я покажу колоритные лавочки с изделиями современных ремесленников. Кроме того, поговорим об исторически предназначенном месте торговли мастеров всех веков — Рыночной площади. А за пределами исторического центра продолжится знакомство с шедеврами северного модерна и интересными скульптурами.
Вкусный тандем Выборга: глёг и крендель
В атмосферном ресторанчике шведской кухни вы сможете взять с собой один из вкуснейших глёгов в Выборге, изготовленный по старинному рецепту. В лавке вкусностей увидите, что производят местные фермеры. В Усадьбе бюргера вы услышите рассказ о буднях средневекового купца и историю происхождения кулинарного символа города — Выборгского кренделя. Здесь и попробовать его можно. Кстати, у нас его пекут по разным рецептам, так как оригинальный рецепт утерян в веках!
Мастер-класс в гончарной мастерской (опционально)
Здесь завершится экскурсия. Вы погрузитесь в интереснейший процесс создания неповторимого гончарного изделия из куска обычной, на первый взгляд, глины. И унесете с собой частичку тепла и добра, которая еще долго будет откликаться в душе приятными воспоминаниями.
Организационные детали
В стоимость не входит крендель, глёг и мастер-класс (работа на гончарном круге: 1800 р. /чел., 3000 р. на двоих, 3600 р. на троих; 4000 р. для 4 чел.)
Мастер-класс в гончарной мастерской займет дополнительно к экскурсии 2-2,5 часа, участие необходимо согласовать заранее
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Демьян — Организатор в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 11459 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ч
Чутчева
Дата посещения: 17 апр 2026
Спасибо, очень понравилось
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А
Алена
Спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось. Организация гибкая, учитывали все наши пожелания и поправку на погоду. было -25, ощущалось как -35, но экскурсию мы все равно не отменили и получили от нее истинное удовольствие. Очень интересный рассказ о Выборге. Глинтвейн вкусный) Мы рекомендуем!
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Е
Елена
Были на экскурсии Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга в один из дней празднования дня рождения города. Огоромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ о средневековом Выборге, его истории и традициях. читать дальшеуменьшить
Очень многое узнали о визитной карточке Выборга - кренделе и напитке глёг, после экскурсии попробовали их в рекомендованных Ириной заведениях. Все понравилось. Погуляли по старинным улочкам, услышали городские легенды, узнали как жили коренные жители города. Ирина очень увлекательно рассказывала, погружала в исторические события, отвечала на все вопросы. У нее достаточно громкий голос, все было прекрасно слышно даже если немного отойти чтобы сделать фотографии тех мест, которые мы посещали. За два с небольшим часа мы обошли территорию средневекового Выборга, экскурсия прошла легко, устать не успели. Экскурсия очень понравилась, рекомендую Ирину, как отличного знающего и любящего свой город экскурсовода.
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Ирина
Взяли данный тур «вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга» как раз на мой др в июле и ни чуточку не пожалели! Сначала у нас была прогулка по центральной части города, читать дальшеуменьшить
но так как мы были уже третий день в Выборге и предупредили об этом экскурсовода Надежду, то она очень грамотно составила маршрут, все было интересно. 2 часа прогулки, а потом она нас повела в самое сердце города на мастер -класс «средневековый обед» wkluchi - за отдельную плату 950 руб/чел: меню: грибной суп в хлебе, мясной рулет, крендель. Все было очень вкусно, Катя нас покорила своим мастерством, а организатор Татьяна своими способностями подобрать нам нужные локации: также утром она нам подготовила индивидуальную прогулку на катамаране на 7 человек. Спасибо всем! Др прошел великолепно!
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Д
Диана
Отличная экскурсия, поскольку фактически является обзорной - мы были в Выборге впервые, и смогли посмотреть все "необходимое" - плюс с тематическим уклоном, который был интересен для моего 8-летнего сына. Обязательно читать дальшеуменьшить
попробуйте гёгль и крендель, а урок в мастерской для сына стал просто окном в другой мир. Таким увлеченным я его давно не видела. Спасибо, Надежда, за Ваше терпение, выносливость (практически 3 часа по жаре) и знания! Рекомендую!
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П
Прокопенко
Лидия Александровна великолепный рассказчик! С большой любовью к городу! Это чувствуется в каждом слове и заражает этой любовью! Эмоциональная окраска всей экскурсии просто замечательная! Прекрасное знание истории города, преподносится с точки зрения темы развития ремёсел. Выражаем искреннюю благодарность Лидии Александровне! И, конечно, рекомендуем всем!
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