Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Выборг - город с богатой историей, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.Эта экскурсия позволит вам не только увидеть следы деятельности средневековых каменщиков и кузнецов, но и прикоснуться к искусству

современных мастеров. Вы посетите гончарную мастерскую, где сможете создать собственное изделие, а также попробуете лучший глёг и узнаете секреты приготовления легендарного Выборгского кренделя. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться культурой и гастрономией Выборга

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город мастеров

От Старой Ратуши вы пройдете по мощеным улочкам, рассматривая следы ремесла прошлых веков — булыжных дел мастеров, каменщиков (средневековые дома) и кузнецов (декоративные детали на домах былых эпох). Позже я покажу колоритные лавочки с изделиями современных ремесленников. Кроме того, поговорим об исторически предназначенном месте торговли мастеров всех веков — Рыночной площади. А за пределами исторического центра продолжится знакомство с шедеврами северного модерна и интересными скульптурами.

Вкусный тандем Выборга: глёг и крендель

В атмосферном ресторанчике шведской кухни вы сможете взять с собой один из вкуснейших глёгов в Выборге, изготовленный по старинному рецепту. В лавке вкусностей увидите, что производят местные фермеры. В Усадьбе бюргера вы услышите рассказ о буднях средневекового купца и историю происхождения кулинарного символа города — Выборгского кренделя. Здесь и попробовать его можно. Кстати, у нас его пекут по разным рецептам, так как оригинальный рецепт утерян в веках!

Мастер-класс в гончарной мастерской (опционально)

Здесь завершится экскурсия. Вы погрузитесь в интереснейший процесс создания неповторимого гончарного изделия из куска обычной, на первый взгляд, глины. И унесете с собой частичку тепла и добра, которая еще долго будет откликаться в душе приятными воспоминаниями.

Организационные детали