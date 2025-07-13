читать дальше

А дому то 300 лет.

В этот день у меня был день рождения и меня ждал сюрприз германский пирог со свечами. К нашему приходу уже был накрыт стол.

Все меню состояло из блюд пр рецептам 19 века. Было все очень вкусно и сытно, порой даже неожиданно.

Было два мастер класса по приготовлению скандинавского соуса из свежих жареных огурцов и это было неожиданно вкусно! А еще мы пекли праздничные скандинавские звезды и они были с разными начинками. Особенно всех нас покорило блюдо из перловки. Это была бомба. Хороша была и настоечка 19 века. Так за столом, за разговорами прошло 2 с небольшим часа.

А еще с импровизированного балкончика мы посмотрели панораму Выборга, а из окна спальни увидели часовую башню с необычного ракурса.

Огромное спасибо гостеприимным хозяевам Снежане и Михаилу, который и приготовил для нас вкусный стол.

И это было поистине гастрономическое путешествие в 19 век.

Однозначно рекомендую для посещения!