Вкусное путешествие в мир Скандинавской кухни

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальный мастер-класс
  • 🏰 Историческая атмосфера
  • 👨‍🍳 Опытный шеф-повар
  • 🎨 Кулинарные секреты
  • 🕰️ Традиции и история
  • 🌟 Персональный подход
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Старинный дом династии Валль

Описание экскурсии

В самом центре города Выборга, в старинном жилом доме денастии Валль персональный Шеф-повар Михаил Романов (стаж в профессии более 20лет, в том числе 3года в Хельсинки) с удовольствием поделится с Вами секретами Скандинавской гастрономии. Проведёт кулинарный мастер-класс по приготовлению блюда старинной кухни одной из стран Скандинавии. А процесс приготовления будет сопровождаться увлекательным рассказом Вашего личного гида о традициях кулинарной культуры Скандинавии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида услуги персонального Шефа бахилы и одноразовые тапочки кулинарный /nмастер-класс расширенное меню в Сканди стиле.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
13 июл 2025
12.07.2025.
Посещение дома Валли было больше похоже на то, как будто мы зашли в гости к знакомым. Хозяйка встретила нас во дворе, познакомила с историей дома династии Валли и его хозяевах.
читать дальше

А дому то 300 лет.
В этот день у меня был день рождения и меня ждал сюрприз германский пирог со свечами. К нашему приходу уже был накрыт стол.
Все меню состояло из блюд пр рецептам 19 века. Было все очень вкусно и сытно, порой даже неожиданно.
Было два мастер класса по приготовлению скандинавского соуса из свежих жареных огурцов и это было неожиданно вкусно! А еще мы пекли праздничные скандинавские звезды и они были с разными начинками. Особенно всех нас покорило блюдо из перловки. Это была бомба. Хороша была и настоечка 19 века. Так за столом, за разговорами прошло 2 с небольшим часа.
А еще с импровизированного балкончика мы посмотрели панораму Выборга, а из окна спальни увидели часовую башню с необычного ракурса.
Огромное спасибо гостеприимным хозяевам Снежане и Михаилу, который и приготовил для нас вкусный стол.
И это было поистине гастрономическое путешествие в 19 век.
Однозначно рекомендую для посещения!

