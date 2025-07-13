6 причин купить эту экскурсию
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Старинный дом династии Валль
Описание экскурсииВ самом центре города Выборга, в старинном жилом доме денастии Валль персональный Шеф-повар Михаил Романов (стаж в профессии более 20лет, в том числе 3года в Хельсинки) с удовольствием поделится с Вами секретами Скандинавской гастрономии. Проведёт кулинарный мастер-класс по приготовлению блюда старинной кухни одной из стран Скандинавии. А процесс приготовления будет сопровождаться увлекательным рассказом Вашего личного гида о традициях кулинарной культуры Скандинавии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида услуги персонального Шефа бахилы и одноразовые тапочки кулинарный /nмастер-класс расширенное меню в Сканди стиле.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
13 июл 2025
12.07.2025.
Посещение дома Валли было больше похоже на то, как будто мы зашли в гости к знакомым. Хозяйка встретила нас во дворе, познакомила с историей дома династии Валли и его хозяевах.
