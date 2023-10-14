Погулять по скальному парку, увидеть его главные места и погрузиться в атмосферу усадебной жизни
Приглашаю вас на берег Выборгского залива, в прекрасный парк Монрепо! Вы попадёте в сказочный мир с отвесными скалами над морем, гротами, вековыми соснами и заповедными тропинками.
Я расскажу, кому принадлежала расположенная здесь усадьба, какие знаменитые люди её посещали и как мастерам удалось вписать в ландшафт изящную архитектуру.
Я расскажу, кому принадлежала расположенная здесь усадьба, какие знаменитые люди её посещали и как мастерам удалось вписать в ландшафт изящную архитектуру.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2,5 часа экскурсии по Монрепо вы:
- Погуляете по извилистым тропинкам и прямым тенистым аллеям, наслаждаясь ароматами хвои и моря
- Полюбуетесь заросшими мхом скальными громадами
- Увидите самые романтичные места парка: Елисейские поля, Падающий камень, грот Желаний и остров Любви
- Услышите весёлые и грустные истории о жизни бывших владельцев Монрепо
- Раскроете, как проводил балы в парке принц Вюртембергский и кого на них приглашал
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или моя мама Ольга, тоже профессиональный гид
- Входные билеты в парк не включены в стоимость: взрослые — 200 руб., дети 16-18 лет и пенсионеры — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле кассы парка Монрепо
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 1957 туристов
Здравствуйте! Нас зовут Олег и Ольга, мы мама и сын, живём в Выборге почти всю жизнь. Вдохновлённые его обликом и историей, более 10 лет назад решили начать знакомить с городом наших гостей. Показывать все его грани как изнутри, так и со стороны: с гранитных скал и холмов. С радостью проведём для вас экскурсию в любое время года.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
14 окт 2023
Благодарю Ольгу за прекрасную экскурсию!
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