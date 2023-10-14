Монрепо сквозь времена и судьбы

Погулять по скальному парку, увидеть его главные места и погрузиться в атмосферу усадебной жизни

5
1 отзыв
Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Приглашаю вас на берег Выборгского залива, в прекрасный парк Монрепо! Вы попадёте в сказочный мир с отвесными скалами над морем, гротами, вековыми соснами и заповедными тропинками.

Я расскажу, кому принадлежала расположенная здесь усадьба, какие знаменитые люди её посещали и как мастерам удалось вписать в ландшафт изящную архитектуру.
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Монрепо сквозь времена и судьбы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа экскурсии по Монрепо вы:

  • Погуляете по извилистым тропинкам и прямым тенистым аллеям, наслаждаясь ароматами хвои и моря
  • Полюбуетесь заросшими мхом скальными громадами
  • Увидите самые романтичные места парка: Елисейские поля, Падающий камень, грот Желаний и остров Любви
  • Услышите весёлые и грустные истории о жизни бывших владельцев Монрепо
  • Раскроете, как проводил балы в парке принц Вюртембергский и кого на них приглашал

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя мама Ольга, тоже профессиональный гид
  • Входные билеты в парк не включены в стоимость: взрослые — 200 руб., дети 16-18 лет и пенсионеры — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле кассы парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
В
14 окт 2023
Благодарю Ольгу за прекрасную экскурсию!

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Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
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