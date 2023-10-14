Олег — ваша команда гидов в Выборге

Провели экскурсии для 1957 туристов

Здравствуйте! Нас зовут Олег и Ольга, мы мама и сын, живём в Выборге почти всю жизнь. Вдохновлённые его обликом и историей, более 10 лет назад решили начать знакомить с городом наших гостей. Показывать все его грани как изнутри, так и со стороны: с гранитных скал и холмов. С радостью проведём для вас экскурсию в любое время года.

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