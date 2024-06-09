Выборг славился кренделями и калитками, имбирными пряниками и шафрановыми булочками, ароматным глёгом, можжевеловым квасом и тминной настойкой, пекарнями и кофейнями.
Наш город помнит величие королевских пиров, шедевры ресторатора 17 века, ароматы русских кухмистерских и кулинарные оттенки финского периода. Богатое наследие Выборга раскроется для вас в истории гастрономии и вкусах былых эпох.
Наш город помнит величие королевских пиров, шедевры ресторатора 17 века, ароматы русских кухмистерских и кулинарные оттенки финского периода. Богатое наследие Выборга раскроется для вас в истории гастрономии и вкусах былых эпох.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Шведский Выборг, основанный рыцарями-крестоносцами в 1293 году, изначально был знаменит обилием различных товаров, продуктов, специй, которые «приплывали» в город из самых разных стран. Вы узнаете, как развивалась кухня в эпоху средневекового Выборга.
- Попробуете пышку в знаменитом доме купца Маркелова, погружаясь в развитие русских кухмистерских: вспомним историю суворовской каши и сибирского пельменя.
- А завершим нашу вкусную прогулку финским обедом в очаровательной частичке Великого княжества Финляндского в составе Российской империи, уютно разместившейся на территории пивзавода 19 века.
Дегустационный сет
- шведская кухня — тост «Скаген»; безалкогольный глёг, летом — домашний лимонад.
- кухня Российской империи — пышка, кофе.
- финская кухня — полноценный обед: салат из капусты кале, винограда и сыра; уха по-фински; мясная запеканка с картофелем хассельбак; хлеб; безалкогольный глёг.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: дегустационный сет — 1500 руб. с человека.
- Мы можем организовать экскурсию для большего количества участников — стоимость за группу от 6 до 15 человек — 8000 руб.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Демьян — Организатор в Выборге
Провёл экскурсии для 6747 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.Задать вопрос
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