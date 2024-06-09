Демьян — Организатор в Выборге

Провёл экскурсии для 6747 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.