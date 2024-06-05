1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
«А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
«А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Дегустация усадебного пива и сока — в подарок»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
«В стоимость входит лекция + 1-2 блюда, десерт и кофе/чай (по выбору участника)»
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
«В атмосферном ресторанчике шведской кухни вы сможете взять с собой один из вкуснейших глёгов в Выборге, изготовленный по старинному рецепту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кулинарный мастер-класс «Выборгский крендель»: пеките историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга, узнайте традиции и приготовьте крендель, который стал символом города
Начало: В районе Рыночной площади
«Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту»
12 июня в 12:00
14 июня в 13:00
от 6 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких сортов крафтового пива»
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
«В завершение экскурсии вас ждет дегустация выборгского кренделя с кофе, чаем или глёгом (оплачивается отдельно)»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: вкусы разных эпох и культур
Совершить гастрономическое путешествие во времени и отведать блюда шведской, русской и финской кухни
Начало: На Ратушной площади
«Богатое наследие Выборга раскроется для вас в истории гастрономии и вкусах былых эпох»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Хотим сказать СПАСИБО нашей ведущей Хельге. Доброжелательна, с подходом к детской аудитории. Время пролетело не заметно, а с собой унесли
- ЖЖанна5 июня 20243,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
- ЕЕлена4 июня 202418 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
- ТТАТЬЯНА2 июня 2024Экскурсия была 25.05, пешая. С погодой повезло. Время пролетело незаметно. Все знаковые и интересные места экскурсия охватывает. Обошли все улочки, рекомендую.
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
- ААлёна31 мая 2024Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
- LLiudmila31 мая 2024Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
- ССветлана11 мая 2024Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
- ЕЕлена21 апреля 2024Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 600 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 935 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Выборга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024