Гастрономические экскурсии Выборга

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Выборге, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
483 отзыва
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
«А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
«А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Дегустация усадебного пива и сока — в подарок»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
«В стоимость входит лекция + 1-2 блюда, десерт и кофе/чай (по выбору участника)»
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550 за человека
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
«В атмосферном ресторанчике шведской кухни вы сможете взять с собой один из вкуснейших глёгов в Выборге, изготовленный по старинному рецепту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100 за всё до 6 чел.
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Индивидуальная
1.5 часа
43 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Выборгский крендель»: пеките историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга, узнайте традиции и приготовьте крендель, который стал символом города
Начало: В районе Рыночной площади
«Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту»
12 июня в 12:00
14 июня в 13:00
от 6 800 за всё до 6 чел.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких сортов крафтового пива»
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Вкусный Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
«В завершение экскурсии вас ждет дегустация выборгского кренделя с кофе, чаем или глёгом (оплачивается отдельно)»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Выборг: вкусы разных эпох и культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: вкусы разных эпох и культур
Совершить гастрономическое путешествие во времени и отведать блюда шведской, русской и финской кухни
Начало: На Ратушной площади
«Богатое наследие Выборга раскроется для вас в истории гастрономии и вкусах былых эпох»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
    Хотим сказать СПАСИБО нашей ведущей Хельге. Доброжелательна, с подходом к детской аудитории. Время пролетело не заметно, а с собой унесли
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    целый пакет вкусностей собственного приготовления! Очень к месту была организация чаепития, часть кренделей съели, как говорится," с пылу, с жару". Будем рекомендовать друзьям)

  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    18 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
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    в город. Спасибо Жанне за глубокое знание материала и любовь к своему делу. Спасибо за интересные факты и истории, за позитивный настрой и живое общение,за интересные подробности о Выборге. РЕКОМЕНДУЮ эту экскурсию при первом посещении города Выборг.

  • Т
    ТАТЬЯНА
    2 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    Экскурсия была 25.05, пешая. С погодой повезло. Время пролетело незаметно. Все знаковые и интересные места экскурсия охватывает. Обошли все улочки, рекомендую.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
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    выстроен маршрут, очень логично. Рассказ гида воспринимается очень легко, Владимир интересно и доступно рассказывает историю сложного приграничного города в разные непростые времена. Надеемся еще вернуться в город.

  • А
    Алёна
    31 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции
  • L
    Liudmila
    31 мая 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
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    все прекрасно подготовить. Экскурсия очень интересная, в формате квеста и дегустация в конце. В подземельях действительно очень холодно, но Гид раздал нам пледы в начале, что очень помогло) Не затянуто, разнообразно и познавательно!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
    Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летомВсе отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Гастрономические»

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  1. Большая обзорная прогулка по Выборгу
  2. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
  3. Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
  4. Арт-завтрак «Выборг и кофе»
  5. Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 600 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 935 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Выборга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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