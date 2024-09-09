Потому
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 10 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе.
Отъезд на Карельский перешеек. Путевая информация.
Прибытие в Выборг.
Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову с осмотром символа города – средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни в настоящее время невозможен, башня на реконструкции).
В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».
Обед в кафе.
Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Размещение в гостинице "Дружба" 3* (номера улучшенные).
Свободное время.
Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов происходящих в книжном доме.
Мастер-класс по выпеканию настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).
Обед в кафе.
Программа "Усадебный театр" в усадьбе Бюргера (дегустация + театр).
Посещение Усадьбы Бюргера, включает в себя:
- рассказ об истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
- дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского напитка на травах со специями и пряностями;
- средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, покупки сувениров.
Кронштадт. Парк «Остров фортов»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд в Кронштадт.
Наш путь лежит по северному берегу Финского залива. Здесь когда-то располагались дачные поселки.
Кронштадт.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»). Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли», а также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.
Обед в кафе.
Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
Экскурсия в Музей-макет Фортов Кронштадта.
Уникальные форты Кронштадтской крепости оживут и расскажут Вам свою 300-летнюю историю. Полное погружение с исторической точностью. Для нас с точностью воссоздали форты Кронштадта по старинным чертежам, масштаб экспонатов 1:87. С помощью точечной подсветки экспонатов 3D mapping, все макеты оживут.
Возвращение в Петербург.
Свободное время для ужина.
Отъезд в Москву.
Приезд в Москву
Прибытие в Москву утром к ст. м. ВДНХ (не ранее открытия метро, после 05:30 утра).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Дружба 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Улучшенные номера
25.07 - 29.07.2024
15.08 – 19.08.2024
|25500
|24650
|31250
Варианты проживания
Дружба 3* Выборг
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
- Проживание в гостинице
- Питание (3 завтрака, 3 поздних обеда)
- Экскурсии по программе и входные билеты, услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Очень поздно начинаются экскурсии
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