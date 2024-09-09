Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы

Летнее путешествие в Русскую Финляндию
Понятие «Русская Финляндия» осталось только в памяти и на бумаге, осколки этой исчезнувшей «страны» разбросаны среди лесов и озер Курортного района Петербурга и Ленинградской области. Но побывать там все-таки можно.

Потому
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что «Русская Финляндия» – это не только историко-географическая реальность, но и определенная атмосфера, дух беспечной дачной жизни, который сохранился и сегодня.

Чтобы окунуться в эту атмосферу, можно воспользоваться собственным воображением и нашим предложением совершить такое путешествие.

4.67
3 отзыва
Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 10 часов, ~700 км).

Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).

2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе.

Отъезд на Карельский перешеек. Путевая информация.

Прибытие в Выборг.

Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову с осмотром символа города – средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни в настоящее время невозможен, башня на реконструкции).

В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».

Обед в кафе.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Размещение в гостинице "Дружба" 3* (номера улучшенные).

Свободное время.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо
3 день

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов происходящих в книжном доме.

Мастер-класс по выпеканию настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).

Обед в кафе.

Программа "Усадебный театр" в усадьбе Бюргера (дегустация + театр).

Посещение Усадьбы Бюргера, включает в себя:

  • рассказ об истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
  • дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского напитка на травах со специями и пряностями;
  • средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, покупки сувениров.

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)
4 день

Кронштадт. Парк «Остров фортов»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отъезд в Кронштадт.

Наш путь лежит по северному берегу Финского залива. Здесь когда-то располагались дачные поселки.

Кронштадт.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»). Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли», а также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.

Обед в кафе.

Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Экскурсия в Музей-макет Фортов Кронштадта.

Уникальные форты Кронштадтской крепости оживут и расскажут Вам свою 300-летнюю историю. Полное погружение с исторической точностью. Для нас с точностью воссоздали форты Кронштадта по старинным чертежам, масштаб экспонатов 1:87. С помощью точечной подсветки экспонатов 3D mapping, все макеты оживут.

Возвращение в Петербург.

Свободное время для ужина.

Отъезд в Москву.

Кронштадт. Парк «Остров фортов»Кронштадт. Парк «Остров фортов»Кронштадт. Парк «Остров фортов»
5 день

Приезд в Москву

Прибытие в Москву утром к ст. м. ВДНХ (не ранее открытия метро, после 05:30 утра).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Дружба 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Улучшенные номера

25.07 - 29.07.2024

15.08 – 19.08.2024

255002465031250

Варианты проживания

Дружба 3* Выборг

2 ночи

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Дружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* Выборг

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
  • Проживание в гостинице
  • Питание (3 завтрака, 3 поздних обеда)
  • Экскурсии по программе и входные билеты, услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Л
9 сен 2024
Мы посетили тур в сентябре 2024 года "Классический Петербург". Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождал гид Пристенская Галина Николаевна, которая очень интересно рассказывала об истории Петербурга. Автобусы всегда были комфортабельные, все экскурсии четко по времени без опозданий. Благодарим организаторов тура за отлично проведенное время в Петербурге!!!
Мы посетили тур в сентябре 2024 года &quot;Классический Петербург&quot;. Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождалМы посетили тур в сентябре 2024 года &quot;Классический Петербург&quot;. Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождал
Ф
8 сен 2024
Очень мало времени уделяется экскурсии по городу
Очень поздно начинаются экскурсии
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Флора!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
7 сен 2024
Спасибо за организацию тура!
Спасибо за организацию тура!Спасибо за организацию тура!Спасибо за организацию тура!

Тур входит в следующие категории Выборга

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