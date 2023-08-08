Три дня: открой свой Выборг

Групповой тур в Выборге
5
3 отзыва
Успейте за два дня посетить 8 экскурсий, 2 интерактива, а в свободный день открыть свой Выборг, прогулявшись по его улочкам или даже самостоятельно совершив путешествие в Карелию.

Второй день тура мы оставили свободным для наших гостей: каждый из которых сможет открыть свой собственный Выборг, каким ему быть – решать вам.
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Ближайшие даты:
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Крендель своими руками
Крендель своими руками
Поучаствуете в процессе изготовления средневекового кренделя по аутентичному рецепту
Дегустация глёга
Дегустация глёга
Посетите усадьбу Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы
Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург

Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей).

15:30 Размещение.

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина:«Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией
2 день

Свободный день

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.

В этот день вы можете подробнее изучить Старый Выборг, поучаствовать в городских мероприятиях: это может быть рыцарский турнир, фестиваль байкеров, музыкальный или кинофестиваль, парусная регата.

Рекомендуем посетить:

  • Выставку «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
  • Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.
  • Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
  • Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
  • Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
  • Городской рынок, который работает до 18:00 и приобрести там сувениры.
  • Расписание электрички Выборг – Сортавала: 07:25. Сортавала – Выборг 18:45, 20:37.
Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».

09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».

09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».

09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей)

16:00 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтандарт плюсУлучшенный
14.06.24-16.08.24 (завтрак)1340016900140001280018000155001370021000
14.06.24-16.08.24 (завтрак + обед)1520018700158001460019800173001550022800

Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенныйУлучшенный с видом на залив
14.06.24-16.08.24 (завтрак)146001380019000155001440020900168001530023500
14.06.24-16.08.24 (завтрак+обед)164001560020800173001620022700173001620022700

Виктория 4* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПолулюкс
14.06.24-16.08.24 (завтрак)18300247001830022500199003592022500
14.06.24-16.08.24 (завтрак+обед)20100265002010024300217003772024300

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Варианты проживания

Выборг 3

2 ночи

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Дружба 3

2 ночи

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

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Виктория 4

2 ночи

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, в гостинице "Дружба" в стоимость входит утренняя сауна, в гостинице "Виктория" в стоимость входит посещение фитнес-центра
  • Завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда - 1800 рублей (за 2 обеда в 1 и 3 день) - рекомендуем заказывать заранее, на месте может не быть мест
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
8 авг 2023
Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг). Очень порадовал 1 свободный день. Только до сих пор не понятно, зачем в большинство туров по Выборгу добавляют Кронштадт. По-моему мнению, он тут лишний.
Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг).
Т
11 июля 2023
Все было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за тур
Все было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за тур
И
10 мая 2023
Получила огромное удовольствие от поездки! Всё было замечательно организовано: комфортабельный автобус, уютная гостиница с отличным питанием, а также интересное сопровождение экскурсоводов. Обязательно воспользуюсь услугами этой турфирмы ещё! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Выборга

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