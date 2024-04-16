Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Тур признан Национальным Туристским Маршрутом России.
Программа тура по дням
Встреча. Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.
Переезд в Кронштадт.
Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.
13:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион).
14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия.
16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок —символ города.
18:30 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.
19:30 Размещение.
Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
- 09:20 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
- 09:30 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион)
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.
Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
17:00-18:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Важно: В праздничные дни очередность музеев может быть изменена.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Экскурсионный пакет без проживания и без питания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Выборг» или «Дружба» - указывать при бронировании): 7700 руб. до 13.10 / 8200 руб. с 26.10.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3*, завтрак "шведский стол":
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|21.09.24 (завтрак)
|9900
|11650
|10200
|9600
|12200
|12.10.24 (завтрак)
|9700
|11200
|10050
|9500
|11900
|03.11.24 (завтрак)
|10200
|11700
|10550
|10000
|12400
|03.01-06.01.25 (завтрак) цены предварительные
|10400
|12150
|10700
|10100
|12700
|21.09.24 (завтрак + обед)
|11700
|13450
|12000
|11400
|14000
|12.10.24 (завтрак + обед)
|11500
|13000
|11850
|11300
|13700
|03.11.24 (завтрак +обед)
|13400
|14900
|13750
|13200
|15600
|03.01-06.01.25 (завтрак + обед) цены предварительные
|12300
|14050
|12600
|12000
|14600
Дружба 3*, завтрак "шведский стол":
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|Улучшенный с видом на залив
|21.09.24 (завтрак)
|10500
|10100
|12700
|10950
|10400
|13650
|11600
|10850
|14950
|12.10.24 (завтрак)
|10100
|9850
|12100
|10550
|10150
|12800
|10900
|10400
|13550
|03.11.24 (завтрак)
|10600
|10350
|12600
|11050
|10650
|13300
|запрос
|запрос
|запрос
|03.01-06.01.25 (завтрак)
|11000
|10600
|13200
|11450
|10900
|14150
|запрос
|запрос
|запрос
|21.09.24 (завтрак + обед)
|12300
|11900
|14100
|12750
|12200
|15050
|13400
|12650
|16750
|12.10.24 (завтрак + обед)
|11900
|11650
|13900
|12350
|11950
|14600
|12700
|12200
|15350
|03.11.24 (завтрак + обед)
|12500
|12250
|14500
|12950
|12550
|15200
|запрос
|запрос
|запрос
|03.01-06.01.25 (завтрак + обед)
|12900
|12500
|15100
|13350
|12800
|16050
|запрос
|запрос
|запрос
Скидка детям до 16 лет: 300 руб. до 13.10 / 400 руб. с 26.10.
Скидка пенсионерам: 250 руб. до 13.10 / 300 руб. с 26.10.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: завтрак «шведский стол» и 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (завтрак + обед)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- 2 обеда для тех, кто не заказал полупансион (1800 руб. до 13.10/1900 руб. с 26.10 за 2 обеда)
- Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 300 руб. до 13.10 / 400 руб. с 26.10.
Скидка пенсионерам: 250 руб. до 13.10 / 300 руб. с 26.10.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.