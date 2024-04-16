Выборгский крендель – туры в Выборге

Найдено 4 тура в категории «Выборгский крендель» в Выборге, цены от 9 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 9 700 за человека
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Начало: Россия, Санкт-Петербург
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
6 июля в 10:00
от 11 600 за человека
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 22 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский крендель»

Самые популярные туры этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
  2. Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
  3. Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
  4. Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Сколько стоит тур в Выборге в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выборгский крендель" можно забронировать 4 тура от 9 700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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