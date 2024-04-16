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2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 9 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Начало: Россия, Санкт-Петербург
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
6 июля в 10:00
от 11 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 22 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский крендель»
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Сколько стоит тур в Выборге в июне 2024
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