Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: около Администрации города на Красной Площади
11 дек в 09:30
15 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
- ССергей21 сентября 2025Елена - замечательный экскурсовод. Налицо великолепное владение материалом, обширнейшая эрудиция, талант повествователя. В её компании полностью исчезает чувство времени, настолько
- ССветлана26 августа 2025Потрясающий гид, показавшая нам за 3 часа душу и сердце Выксы. Спасибо!!!
- ООльга15 декабря 2024Одна из лучших экскурсий за много лет путешествий. Елена- блестящий краевед и рассказчик с энциклопедическими знаниями, очень увлеченный специалист, прекрасная
- ЯЯна23 июля 2024Очень содержательно, интересно!
Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца.
Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.
- ЕЕлизавета11 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном.
- ААндрей4 января 2023Елена - необычный гид! Она знает историю города Выкса и городские легенды столь глубоко, что слушаешь ее с огромным интересом и хочешь, чтобы ее экскурсия ещё долго не заканчивалась!
- CCофья8 августа 2022Спасибо большое Елене за экскурсию, понравилось!
- ААлексей25 сентября 2021Мы очень довольны! Елена шикарно провела экскурсию, громадное спасибо!
- ЕЕлена6 сентября 2021Спасибо, все понравилось
- ААндрей31 августа 2021С нашей группой Елене Владимировне было непросто - одна половина тяготела рассмотреть церкви и храмы, а другая требовала выложить всю
- ГГалия8 марта 2021Отлично, спасибо за экскурсию
