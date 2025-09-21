Мои заказы

Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: около Администрации города на Красной Площади
11 дек в 09:30
15 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
На автобусе
3 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека

  • С
    Сергей
    21 сентября 2025
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Елена - замечательный экскурсовод. Налицо великолепное владение материалом, обширнейшая эрудиция, талант повествователя. В её компании полностью исчезает чувство времени, настолько
    интересно всё то, о чём она говорит. Считаем, что нам очень повезло, что мы имели возможность взаимодействовать с таким замечательным гидом.

  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Потрясающий гид, показавшая нам за 3 часа душу и сердце Выксы. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    15 декабря 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Одна из лучших экскурсий за много лет путешествий. Елена- блестящий краевед и рассказчик с энциклопедическими знаниями, очень увлеченный специалист, прекрасная
    речь. Браво! Узнали массу интересной информации, на любой вопрос получали грамотный подробный ответ. Экскурсия проходит и по историческим местам, и по парку, музею, Иверскому монастырю. Везде необыкновенно увлекательный рассказ, отличный маршрут, улица чередовалась с помещением, что актуально зимой. Пока ехали по городу в монастырь, было чувство, что Елена может рассказать историю о каждом здании на любой улице. По мнению ее коллег(!), это один из лучших гидов в городе. Елена, огромная благодарность от всей нашей группы! Очень рады, что записались именно к Вам!

  • Я
    Яна
    23 июля 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Очень содержательно, интересно!
    Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца.
    Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.
    Очень содержательно, интересно!
  • Е
    Елизавета
    11 июля 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном.
    Музей ВМЗ может похвастаться прекрасными артефактами чугунно-литейной промышленности и не только, хорошо представлена вся история в лицах и событиях. Елена сама в определенной степени создатель и хранитель этого прекрасного музейно-исторического наследия. Город оставил очень приятные впечатления, много интересных общественных пространств, продолжает благоустраиваться и развиваться.

  • А
    Андрей
    4 января 2023
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Елена - необычный гид! Она знает историю города Выкса и городские легенды столь глубоко, что слушаешь ее с огромным интересом и хочешь, чтобы ее экскурсия ещё долго не заканчивалась!
  • C
    Cофья
    8 августа 2022
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Спасибо большое Елене за экскурсию, понравилось!
  • А
    Алексей
    25 сентября 2021
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Мы очень довольны! Елена шикарно провела экскурсию, громадное спасибо!
  • Е
    Елена
    6 сентября 2021
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Спасибо, все понравилось
  • А
    Андрей
    31 августа 2021
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    С нашей группой Елене Владимировне было непросто - одна половина тяготела рассмотреть церкви и храмы, а другая требовала выложить всю
    историю империи Баташовых.
    Как ни странно но наш экскурсовод справился со всеми потребностями туристов.
    Нам удалось запечатлеть факт реставрации главного храма Выксы и полюбоваться необычно красивыми иконами и росписями церквей, и в то же время Елена Владимировна договорилась с служителями домашней церкви Баташовых о посещении нашей группы фамильного склепа.
    Интересно, а другие экскурсоводы выполняют такие капризы туристов?
    Лично меня, как инженера хорошо знакомого с технологиями плавки, удивили глубокие знания Елены организации заводов и производства металлов. Вообще-то Елена Владимировна по образованию гуманитарий, но так захватывающе рассказывала о крупнейшем производстве железа в России семьёй Баташовых, что на следующий день мы поехали разыскивать остатки заводов и плотины в Гусь-Железный. До этой экскурсии у меня было впечатление, что в петровские времена чугун лили только на Урале и в Туле, ну, может быть в Курске-Липецке.
    Гуляя по Выксе она постоянно подмечала небольшие местные артефакты, мимо которых,мы, скорее всего прошли бы мимо. Приятно было заметить как экскурсовод радуется за возрождение памятников родного города. ДУШЕВНО.

  • Г
    Галия
    8 марта 2021
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Отлично, спасибо за экскурсию

