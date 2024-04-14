1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
Начало: у дома №1 на Красной Площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город
Начало: На площади Металлургов
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
5 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город Железной Розы
Начало: Г. Выкса, Красная площадь, 1
Расписание: по заявке
11 июня в 18:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Сложить альтернативную историю города и приоткрыть его старинные тайны на ночной экскурсии
Начало: У ТИЦ в Выксе
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на транспорте туристов «Маленькие города - большие люди»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина14 апреля 2024Спасибо за теплый приём. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод - профессионал своего дела. Планируем к вам вернуться летом.
- ИИгорь29 февраля 2024Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше.
- ППолина3 января 2024Однажды в студеную зимнюю пору мы гуляли по Выксе, был сильный мороз (-22градуса)… В такой мороз пешеходно-автомобильный формат экскурсии был
- ААндрей4 января 2023Елена - необычный гид! Она знает историю города Выкса и городские легенды столь глубоко, что слушаешь ее с огромным интересом и хочешь, чтобы ее экскурсия ещё долго не заканчивалась!
- CCофья8 августа 2022Спасибо большое Елене за экскурсию, понравилось!
- ЮЮлия16 июля 2022Выражаем огромную благодарность Александру за удивительную экскурсию по Выксе. Александр удивительным образом объединяет историческую составляющую с современными реалиями и сегодняшним обликом города. Мы получили несказанное удовольствие от экскурсии. СПАСИБО!!!
- ААлексей25 сентября 2021Мы очень довольны! Елена шикарно провела экскурсию, громадное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Индивидуальные»
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