Выксу называют Городом Железной Розы. А еще Меленькой Венецией. И одним из центров российского стрит-арта.
Хотите услышать легенды и предания выксунской земли, увидеть голубое ожерелье прудов и узнать, как фестиваль современного искусства изменил облик города? Как строились заводы, богатели и разорялись их хозяева, какое значение имел выксунский оперный театр и парк? Как город 🏙️ Железной Розы стал центром современного искусства? Почему здесь пороходит фестиваль ананасов? Тогда вам в Выксу!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
билеты в музеи
Начало
🚩 г. Выкса, Красная площадь, 1
Место завершения
🏁 г. Выкса, якрасная площадь, 1
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.