Выксу называют Городом Железной Розы. А еще Меленькой Венецией. И одним из центров российского стрит-арта.

Хотите услышать легенды и предания выксунской земли, увидеть голубое ожерелье прудов и узнать, как фестиваль современного искусства изменил облик города? Как строились заводы, богатели и разорялись их хозяева, какое значение имел выксунский оперный театр и парк? Как город 🏙️ Железной Розы стал центром современного искусства? Почему здесь пороходит фестиваль ананасов? Тогда вам в Выксу!