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Город Железной Розы

Александр Б.
Александр Б. – Гид из Выксы
Город Железной Розы
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Город Железной Розы
Город Железной Розы

Что вы увидите

  • Плотину и набережную Верхнего пруда
  • Христорождественский кафедральный собор
  • усадьба Баташевых-Шепелевых
  • парк
  • стрит-арт
  • первую в России скульптуру из металла
  • выполненную 3D-печатью
  • одну из крупнейших уличных мозаик в мире!
Выксу называют Городом Железной Розы. А еще Меленькой Венецией. И одним из центров российского стрит-арта.
Хотите услышать легенды и предания выксунской земли, увидеть голубое ожерелье прудов и узнать, как фестиваль современного искусства изменил облик города? Как строились заводы, богатели и разорялись их хозяева, какое значение имел выксунский оперный театр и парк? Как город 🏙️ Железной Розы стал центром современного искусства? Почему здесь пороходит фестиваль ананасов? Тогда вам в Выксу!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • билеты в музеи
Начало
🚩 г. Выкса, Красная площадь, 1
Место завершения
🏁 г. Выкса, якрасная площадь, 1
Город Железной Розы
Город Железной Розы
Город Железной Розы
Город Железной Розы
Город Железной Розы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Б.
Александр Б.
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Александр Б. проводит ещё 1 экскурсию

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