Выкса - родина главных чугунных шедевров Москвы: знаменитого фонтана ⛲ Витали и литых деталей триумфальной арки. Кроме чугунного кружева здесь первыми в России стали выращивать ананасы и завели провинциальный оперный театр. Гениальный Шухов проектировал для Выксы. Блестящий Сухово-Кобылин писал на Выксе. Уникальные "бородачевские" игрушки из Выксы получали медали на всемирных выставках.
Сегодня "город с вежливым названием" (потому что ВЫкса - город 🏙️ на "Вы") весьма известен как столица ⭐️ уличного искусства. Здесь возрождается некогда знаменитый Иверский монастырь, основанный преподобным Варнавой Гефсиманским. Здесь соседствует великолепное прошлое с громким настоящим. Хотите удивиться - приезжайте в Выксу!
Заложили нашу Выксу "вторые Демидовы" - Баташевы, создавшие на средней Оке свою металлургическую империю. Сколько за 260 лет накопилось интересных историй про Владимирских мономахов и их потомков! Почему их так прозвали? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии:
Как и где создавались знаковые чугунные шедевры для Москвы
О главной победе генерала Дмитрия Шепелева и о том, как была разработана нашумевшая операция
Что общего между городом Рим, художником Перовым и Выксой
Кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
Что такое "дудка"
Как выглядела аккумуляторная батарея XVIII в.
В летний сезон берите купальные костюмы: у нас лучший пляж 🏖️ в России! В зимнее время обязательно посетите местный музей!
Приезжайте в Выксу!
Что входит
услуги гида
Что не входит
транспорт (если необходим)
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.