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Незабываемая Выкса

Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Выксы
Незабываемая Выкса
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Незабываемая Выкса
Незабываемая Выкса

Что вы увидите

  • Парк
  • Иверский монастырь
  • усадьба Баташевых
  • каскад прудов
  • арт-объекты
Выкса - родина главных чугунных шедевров Москвы: знаменитого фонтана ⛲ Витали и литых деталей триумфальной арки. Кроме чугунного кружева здесь первыми в России стали выращивать ананасы и завели провинциальный оперный театр. Гениальный Шухов проектировал для Выксы. Блестящий Сухово-Кобылин писал на Выксе. Уникальные "бородачевские" игрушки из Выксы получали медали на всемирных выставках.
Сегодня "город с вежливым названием" (потому что ВЫкса - город 🏙️ на "Вы") весьма известен как столица ⭐️ уличного искусства. Здесь возрождается некогда знаменитый Иверский монастырь, основанный преподобным Варнавой Гефсиманским. Здесь соседствует великолепное прошлое с громким настоящим. Хотите удивиться - приезжайте в Выксу!

Заложили нашу Выксу "вторые Демидовы" - Баташевы, создавшие на средней Оке свою металлургическую империю. Сколько за 260 лет накопилось интересных историй про Владимирских мономахов и их потомков! Почему их так прозвали? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии:

  • Как и где создавались знаковые чугунные шедевры для Москвы
  • О главной победе генерала Дмитрия Шепелева и о том, как была разработана нашумевшая операция
  • Что общего между городом Рим, художником Перовым и Выксой
  • Кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
  • Что такое "дудка"
  • Как выглядела аккумуляторная батарея XVIII в.
В летний сезон берите купальные костюмы: у нас лучший пляж 🏖️ в России! В зимнее время обязательно посетите местный музей!
Приезжайте в Выксу!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт (если необходим)
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Незабываемая Выкса
Незабываемая Выкса
Незабываемая Выкса
Незабываемая Выкса
Незабываемая Выкса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
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