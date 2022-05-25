Выксу заслуженно называют металлургической столицей России. На его территории работает крупнейший в стране завод по изготовлению сварных труб, основанный еще в 1757 году. Во время экскурсии по центральным улицам и площадям вы сможете познакомиться с богатым промышленным прошлым города, а также увидеть множество достопримечательностей – от величественных храмов до музеев и парков.

Прогулка по Выксе начнется с Красной площади, где возвышается оригинальный арт-объект «Про. Ёлка». Все необычные скульптуры в городе создаются участниками фестиваля «Арт-Овраг», который проводится в городе 2011 году. В ходе экскурсии вы сможете увидеть множество других подобных работ, которые кардинально отличаются от старинной городской архитектуры.

От «Про. Ёлки» мы направимся к площади Металлургов, где располагается одно из главных украшений города – дом-музей Баташевых. Его коллекция посвящена братьям Баташевым, которые являются основателями Выксы и создателями местного завода. При посещении площади Металлургов вы сможете осмотреть здания их усадьбы, увидеть Музей Выксунского металлургического завода и остатки стен литейного корпуса. Здесь же находятся памятник основателям завода, скульптура «Выксунь вверх!» и еще один арт-объект – «Маленькие города, большие люди».

Следующим пунктом экскурсии станет Советская площадь, на которой располагаются церковь Варнавы Гефсиманского и собор Рождества Христова. Мы полюбуемся храмовой архитектурой, а затем направимся в городской Парк культуры, который привлекает внимание своими скульптурами, граффити Nootk и символом Выксы – изящной «железной розой», созданной на городском заводе.

В завершение мы побываем на площади Октябрьской революции, где размещаются памятники в честь воинов ВОВ. На ее территории можно увидеть мемориал Великой Отечественной войны и Аллею славы, на которой установлены 13 монументов с именами героев СССР. Рядом с площадью располагается арт-объект «Все это не сон», созданный екатеринбургским художником Тимофеем Радя в 2018 году.