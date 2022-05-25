Пешеходная экскурсия по центру Выксы

Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Пешеходная экскурсия по центру Выксы

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Арт-объект «Про. Ёлка»
  • Площадь Металлургов
  • Дом-музей Баташевых
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • Скульптура «Выксунь вверх!»
  • Арт-объект – «Маленькие города, большие люди»
  • Советская площадь
  • Церковь Варнавы Гефсиманского
  • Собор Рождества Христова
  • Городской Парк культуры
  • Площадь Октябрьской революции
Выксу заслуженно называют металлургической столицей России. На его территории работает крупнейший в стране завод по изготовлению сварных труб, основанный еще в 1757 году. Во время экскурсии по центральным улицам и площадям вы сможете познакомиться с богатым промышленным прошлым города, а также увидеть множество достопримечательностей – от величественных храмов до музеев и парков.
Прогулка по Выксе начнется с Красной площади, где возвышается оригинальный арт-объект «Про. Ёлка». Все необычные скульптуры в городе создаются участниками фестиваля «Арт-Овраг», который проводится в городе 2011 году. В ходе экскурсии вы сможете увидеть множество других подобных работ, которые кардинально отличаются от старинной городской архитектуры.
От «Про. Ёлки» мы направимся к площади Металлургов, где располагается одно из главных украшений города – дом-музей Баташевых. Его коллекция посвящена братьям Баташевым, которые являются основателями Выксы и создателями местного завода. При посещении площади Металлургов вы сможете осмотреть здания их усадьбы, увидеть Музей Выксунского металлургического завода и остатки стен литейного корпуса. Здесь же находятся памятник основателям завода, скульптура «Выксунь вверх!» и еще один арт-объект – «Маленькие города, большие люди».
Следующим пунктом экскурсии станет Советская площадь, на которой располагаются церковь Варнавы Гефсиманского и собор Рождества Христова. Мы полюбуемся храмовой архитектурой, а затем направимся в городской Парк культуры, который привлекает внимание своими скульптурами, граффити Nootk и символом Выксы – изящной «железной розой», созданной на городском заводе.
В завершение мы побываем на площади Октябрьской революции, где размещаются памятники в честь воинов ВОВ. На ее территории можно увидеть мемориал Великой Отечественной войны и Аллею славы, на которой установлены 13 монументов с именами героев СССР. Рядом с площадью располагается арт-объект «Все это не сон», созданный екатеринбургским художником Тимофеем Радя в 2018 году.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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