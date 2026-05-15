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Пешеходная экскурсия по центру Выксы

Узнайте о богатом промышленном прошлом Выксы и насладитесь уникальными арт-объектами на улицах города. Погружение в историю и искусство
Выкса, известная как металлургическая столица России, предлагает уникальную пешеходную экскурсию. Начав с Красной площади и арт-объекта "Про. Ёлка", гости увидят плоды фестиваля "Арт-Овраг". Площадь Металлургов удивит домом-музеем Баташевых и скульптурой "Выксунь вверх!".

На Советской площади вас ждут величественные храмы, а городской Парк культуры порадует скульптурами и "железной розой". Завершает маршрут площадь Октябрьской революции с мемориалом и арт-объектом Тимофея Радя
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные арт-объекты
  • 🏛 Богатая история города
  • 🖼 Фестиваль «Арт-Овраг»
  • 🏞 Прогулка по паркам
  • 🕍 Величественные храмы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время также проходит фестиваль «Арт-Овраг», что добавляет ярких впечатлений. В октябре и апреле погода может быть прохладной, но все еще подходящей для прогулок. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать холодные температуры и снег.
Сейчас август — это идеальное время.
Пешеходная экскурсия по центру Выксы

Что можно увидеть

  • Красная площадь
  • Про. Ёлка
  • Площадь Металлургов
  • Дом-музей Баташевых
  • Советская площадь
  • Парк культуры
  • Площадь Октябрьской революции

Описание экскурсии

Выкса – металлургическая столица России

Выксу действительно можно назвать выдающимся центром металлургической промышленности страны. На его территории расположен крупнейший завод по производству сварных труб, который начал свою историю в 1757 году.

Увлекательная экскурсия по городу

Во время экскурсии по центральным улицам и площадям Выксы вы сможете погрузиться в историю города и ознакомиться с его богатым промышленным прошлым. Город предлагает множество достопримечательностей:

  • величественные храмы
  • интересные музеи
  • прекрасные парки

Начало путешествия на Красной площади

Ваш маршрут стартует с Красной площади, где можно увидеть необычный арт-объект «Про. Ёлка». Все креативные скульптуры в городе созданы участниками фестиваля «Арт-Овраг», который проводился здесь с 2011 года. Вам повстречаются яркие работы, которые контрастируют с исторической архитектурой.

Площадь Металлургов и ее сокровища

Вы продолжите свое путешествие на площадь Металлургов, где находится знаменитый дом-музей Баташевых. Здесь представлена коллекция, посвященная братьям Баташевым — основателям Выксы и создателям местного завода. Вы сможете увидеть:

  • усадебные здания братьев
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • остатки стен литейного корпуса
  • памятник основателям завода
  • скульптуру «Выксунь вверх!»
  • арт-объект «Маленькие города, большие люди»

Советская и Октябрьская площади

Следующим пунктом будет Советская площадь, на которой расположены церковь Варнавы Гефсиманского и собор Рождества Христова. Здесь вы можете насладиться великолепной архитектурой храмов.

После этого вы отправитесь в городской Парк культуры, известный своими необычными скульптурами, граффити Nootk и символом Выксы — «железной розой», выполненной на заводе.

На завершение вашей экскурсии вы посетите площадь Октябрьской революции. Здесь размещены памятники в честь воинов Великой Отечественной войны, мемориал и Аллея славы с именами героев СССР. Вы также увидите арт-объект «Все это не сон», созданный известным художником Тимофеем Радем в 2018 году.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная площадь
  • Арт-объект «Про. Ёлка»
  • Площадь Металлургов
  • Дом-музей Баташевых
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • Скульптура «Выксунь вверх!»
  • Арт-объект - «Маленькие города, большие люди»
  • Советская площадь
  • Церковь Варнавы Гефсиманского
  • Собор Рождества Христова
  • Городской Парк культуры
  • Площадь Октябрьской революции
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Экскурсия очень понравилась, интересная история и современность, рассказ о городе с душой и любовью. Спасибо Елене за классную экскурсию.
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С
Очень понравилась набережная, парк и храм Рождества Христова. Панорамы очень красивые. Вокруг много оригинальных арт-объектов. Елена рассказывала обо всем живо и интересно. Рекомендую.
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