На Советской площади вас ждут величественные храмы, а городской Парк культуры порадует скульптурами и "железной розой". Завершает маршрут площадь Октябрьской революции с мемориалом и арт-объектом Тимофея Радя
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные арт-объекты
- 🏛 Богатая история города
- 🖼 Фестиваль «Арт-Овраг»
- 🏞 Прогулка по паркам
- 🕍 Величественные храмы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Про. Ёлка
- Площадь Металлургов
- Дом-музей Баташевых
- Советская площадь
- Парк культуры
- Площадь Октябрьской революции
Описание экскурсии
Выкса – металлургическая столица России
Выксу действительно можно назвать выдающимся центром металлургической промышленности страны. На его территории расположен крупнейший завод по производству сварных труб, который начал свою историю в 1757 году.
Увлекательная экскурсия по городу
Во время экскурсии по центральным улицам и площадям Выксы вы сможете погрузиться в историю города и ознакомиться с его богатым промышленным прошлым. Город предлагает множество достопримечательностей:
- величественные храмы
- интересные музеи
- прекрасные парки
Начало путешествия на Красной площади
Ваш маршрут стартует с Красной площади, где можно увидеть необычный арт-объект «Про. Ёлка». Все креативные скульптуры в городе созданы участниками фестиваля «Арт-Овраг», который проводился здесь с 2011 года. Вам повстречаются яркие работы, которые контрастируют с исторической архитектурой.
Площадь Металлургов и ее сокровища
Вы продолжите свое путешествие на площадь Металлургов, где находится знаменитый дом-музей Баташевых. Здесь представлена коллекция, посвященная братьям Баташевым — основателям Выксы и создателям местного завода. Вы сможете увидеть:
- усадебные здания братьев
- Музей Выксунского металлургического завода
- остатки стен литейного корпуса
- памятник основателям завода
- скульптуру «Выксунь вверх!»
- арт-объект «Маленькие города, большие люди»
Советская и Октябрьская площади
Следующим пунктом будет Советская площадь, на которой расположены церковь Варнавы Гефсиманского и собор Рождества Христова. Здесь вы можете насладиться великолепной архитектурой храмов.
После этого вы отправитесь в городской Парк культуры, известный своими необычными скульптурами, граффити Nootk и символом Выксы — «железной розой», выполненной на заводе.
На завершение вашей экскурсии вы посетите площадь Октябрьской революции. Здесь размещены памятники в честь воинов Великой Отечественной войны, мемориал и Аллея славы с именами героев СССР. Вы также увидите арт-объект «Все это не сон», созданный известным художником Тимофеем Радем в 2018 году.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Арт-объект «Про. Ёлка»
- Площадь Металлургов
- Дом-музей Баташевых
- Музей Выксунского металлургического завода
- Скульптура «Выксунь вверх!»
- Арт-объект - «Маленькие города, большие люди»
- Советская площадь
- Церковь Варнавы Гефсиманского
- Собор Рождества Христова
- Городской Парк культуры
- Площадь Октябрьской революции
Что включено
- Экскурсионное обслуживание