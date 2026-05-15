Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время также проходит фестиваль «Арт-Овраг», что добавляет ярких впечатлений. В октябре и апреле погода может быть прохладной, но все еще подходящей для прогулок. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать холодные температуры и снег.

Выкса, известная как металлургическая столица России, предлагает уникальную пешеходную экскурсию. Начав с Красной площади и арт-объекта "Про. Ёлка", гости увидят плоды фестиваля "Арт-Овраг". Площадь Металлургов удивит домом-музеем Баташевых и скульптурой "Выксунь вверх!". На Советской площади вас ждут величественные храмы, а городской Парк культуры порадует скульптурами и "железной розой". Завершает маршрут площадь Октябрьской революции с мемориалом и арт-объектом Тимофея Радя

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выкса – металлургическая столица России

Выксу действительно можно назвать выдающимся центром металлургической промышленности страны. На его территории расположен крупнейший завод по производству сварных труб, который начал свою историю в 1757 году.

Увлекательная экскурсия по городу

Во время экскурсии по центральным улицам и площадям Выксы вы сможете погрузиться в историю города и ознакомиться с его богатым промышленным прошлым. Город предлагает множество достопримечательностей:

величественные храмы

интересные музеи

прекрасные парки

Начало путешествия на Красной площади

Ваш маршрут стартует с Красной площади, где можно увидеть необычный арт-объект «Про. Ёлка». Все креативные скульптуры в городе созданы участниками фестиваля «Арт-Овраг», который проводился здесь с 2011 года. Вам повстречаются яркие работы, которые контрастируют с исторической архитектурой.

Площадь Металлургов и ее сокровища

Вы продолжите свое путешествие на площадь Металлургов, где находится знаменитый дом-музей Баташевых. Здесь представлена коллекция, посвященная братьям Баташевым — основателям Выксы и создателям местного завода. Вы сможете увидеть:

усадебные здания братьев

Музей Выксунского металлургического завода

остатки стен литейного корпуса

памятник основателям завода

скульптуру «Выксунь вверх!»

арт-объект «Маленькие города, большие люди»

Советская и Октябрьская площади

Следующим пунктом будет Советская площадь, на которой расположены церковь Варнавы Гефсиманского и собор Рождества Христова. Здесь вы можете насладиться великолепной архитектурой храмов.

После этого вы отправитесь в городской Парк культуры, известный своими необычными скульптурами, граффити Nootk и символом Выксы — «железной розой», выполненной на заводе.

На завершение вашей экскурсии вы посетите площадь Октябрьской революции. Здесь размещены памятники в честь воинов Великой Отечественной войны, мемориал и Аллея славы с именами героев СССР. Вы также увидите арт-объект «Все это не сон», созданный известным художником Тимофеем Радем в 2018 году.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.