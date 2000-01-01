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Удивительная Выкса

Елена С.
Елена С. – Гид из Выксы
Дорогие друзья! Приглашаю на экскурсию ⛳ в Выксу - город 🏙️, расположенный в Нижегородской области на правом берегу Оки.

У Выксы - колоритное историческое прошлое, интересное и позитивное настоящее.
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Удивительная Выкса
Удивительная Выкса

Что вы увидите

  • Завод Баташевых
  • Скульптурные изображения владельцев выксунских заводов
  • Главный усадебный дом Баташевых, флигели
  • Пейзажный усадебный парк
  • Церковь Рождества Христова
  • Иверский Выксунский женский монастырь
  • Памятник Преподобному Варнаве Гефсиманскому
  • Площадь Революции
  • Памятник братьям Баташевым
  • Водонапорную башню гениального инженера-конструктора В. Г. Шухова
  • Храм Иоанна Богослова
Дорогие друзья! Приглашаю на экскурсию ⛳ в Выксу - город 🏙️, расположенный в
Нижегородской области на правом берегу Оки. У Выксы - колоритное
историческое прошлое, интересное и позитивное настоящее.
Город знаменит металлургическим производством. Здесь в восемнадцатом веке, на местных рудах, заработали "железные" заводы легендарных братьев Андрея и Ивана Баташевых. Вы познакомитесь с преданиями и легендами выксунской земли. Мы обязательно постоим на плотине рукотворного Верхнего пруда и ощутим красоту старинного господского парка, побываем в кафедральном соборе Рождества Христова.
На территории города расположен Иверский Выксунский женский монастырь. Он основан в 1864 году Преподобным Варнавой Гефсиманским. Вас ждет встреча с святынями монастыря, его храмами и памятниками: здесь, в Успенском храме, находится чудотворный образ Иверской Божией Матери, ковчег с частицей мощей Варнавы Гефсиманского, икона Николая Чудотворца с частицей мощей.
Выкса - это город, где воплощал в жизнь свои гениальные проекты русский инженер Владимир Шухов (1853-1939). Здесь ежегодно проходит фестиваль уличной культуры "Арт-Овраг". Его объекты, расположенные на территории города, также входят в экскурсионный маршрут. Экскурсия рассчитана на самые разные возрастные категории. В Выксе есть музей 🖼 истории 📖 Акционерного общества «Выксунский металлургический завод», один из лучших провинциальных музеев Нижегородской области, который можно посетить опционально
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • для удобства вместо пешеходной экскурсии можно провести экскурсию на транспорте заказчика или заказать такси
  • покупка билетов в музей и экскурсионное обслуживание в музее (в, соответствии с прейскурантом цен музея. В среднем – от 100 до 250 рублей с человека. Экскурсионное сопровождение группы - 500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 улица Ленина, 7
Удивительная Выкса
Удивительная Выкса
Удивительная Выкса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена С.
Елена С.
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