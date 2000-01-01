Дорогие друзья! Приглашаю на экскурсию ⛳ в Выксу - город 🏙️, расположенный в

Нижегородской области на правом берегу Оки. У Выксы - колоритное

историческое прошлое, интересное и позитивное настоящее.

Город знаменит металлургическим производством. Здесь в восемнадцатом веке, на местных рудах, заработали "железные" заводы легендарных братьев Андрея и Ивана Баташевых. Вы познакомитесь с преданиями и легендами выксунской земли. Мы обязательно постоим на плотине рукотворного Верхнего пруда и ощутим красоту старинного господского парка, побываем в кафедральном соборе Рождества Христова.

На территории города расположен Иверский Выксунский женский монастырь. Он основан в 1864 году Преподобным Варнавой Гефсиманским. Вас ждет встреча с святынями монастыря, его храмами и памятниками: здесь, в Успенском храме, находится чудотворный образ Иверской Божией Матери, ковчег с частицей мощей Варнавы Гефсиманского, икона Николая Чудотворца с частицей мощей.

Выкса - это город, где воплощал в жизнь свои гениальные проекты русский инженер Владимир Шухов (1853-1939). Здесь ежегодно проходит фестиваль уличной культуры "Арт-Овраг". Его объекты, расположенные на территории города, также входят в экскурсионный маршрут. Экскурсия рассчитана на самые разные возрастные категории. В Выксе есть музей 🖼 истории 📖 Акционерного общества «Выксунский металлургический завод», один из лучших провинциальных музеев Нижегородской области, который можно посетить опционально