Прибытие в Якутск рано утром.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение в двухместных номерах, завтрак, отдых.
Трансфер до этнографического комплекса «Чочур-Муран».
Знакомство с якутской лайкой, катание на собачьих упряжках по озеру Ытык-Кюель (макс.3 упряжки).
Обед в ресторане комплекса «Чочур–Муран».
Посещение подземной ледяной галереи «Царство Вечной Мерзлоты».
Царство Вечной Мерзлоты – обустроенный внутри горы комплекс, в котором находится тронный зал, где восседает Властелин Холода Чысхаан, резиденция Деда Мороза из Великого Устюга, есть комната Хозяина Севера.
Можно посетить уникальный выставочный зал первого летнего конкурса ледовых скульптур «Планета Якутия» (здесь выставлены напоказ ледяная копия картины Пикассо «Герника», скульптура Венеры Милоской и прочие шедевры всемирной культуры).
Рекомендуем также посетить Музей вечной мерзлоты, где находится небольшая экспозиция по палеонтологии; еще к Вашим услугам ледяная горка и Ледяной бар.
Участие в обряде благословления в этнографическом комплексе Ус Кут.
Трансфер в гостиницу, ужин в ресторане гостиницы.
Выезд по маршруту: Якутск – п.Хандыга (460 км), на микроавтобусе Toyota Hiacе.
Время в движении приблизительно 8 – 10 часов.
В начале пути (Таттинский улус), где-то в 12 – 14 часов дня, возможна остановка в музейном комплексе Черкех.
Обед по дороге в придорожном кафе.
Вечером прибытие в Хандыгу, размещение в гостинице (2-х, 3-х местное), ужин в ресторане, отдых.
Завтрак в гостинице, трансфер до Оймякона (520 км).
Время в движении приблизительно 12 – 14 часов, маршрут лежит через Верхоянские горные хребты, по Колымскому Тракту – «Дорогу на костях», уникальную дорогу, построенную заключенными ГУЛАГА в период Сталинской эры.
В районе метеостанции Восточная – обед в машине.
Приезд в Оймякон поздно вечером, размещение 2-х, 3-х местное гостинице семейного типа, ужин, отдых.
Обзорная экскурсия, фотографирование стелы «Полюс Холода», вручение сертификата.
Обряд Алгыс (благословение).
10:00 Выезд в п.Томтор, участие в фестивале.
11:00 Открытие фестиваля
Экскурсионная программа:
Туристический комплекс «Ледовая Резиденция Чысхаана – Хранителя Холода» – ледник в вечной мерзлоте с ледяной галереей, тронным залом Хранителя Холода Чысхаана, залами ледовых композиций, с ледовым Хранилищем Зимы – Символа холода.
Для туристов организуется дегустация холодных блюд.
Мастерская Чысхаана (Дом Чысхаана) – выставка продажа изделий народных мастеров.
Посещение литературно-краеведческого музея.
Экспозиции о писателях, узников лагерей ГУЛУАГ.
Культурно-спортивная программа: театрализованная постановка «Оймяконье – урочище Чысхаана, Хранителя Холода» и церемония хранения символа холода в Ледовой резиденции Чысхаана с участием девушки Зимы.
Фотовыставка туристов – экстремалов.
Конкурс красоты «Мисс Полюс холода».
Вечером возвращение в п.Оймякон, ужин в гостинице, отдых.
9:00 Выезд на праздник Оленевода в Томтор.
Праздник оленеводов – это яркое увлекательное зрелище, основанное на древних самобытных традициях и обычаях коренного малочисленного эвенского народа.
Особый колорит вносят олени с нартами и в традиционных украшениях, оленеводы в национальных одеждах.
Творчество эвенов песни и пляски, выставка изделий мастериц, национальная кухня – основные составляющие яркого зрелища.
Гонки на оленьих упряжках, традиционные северные состязания, где оленеводы продемонстрируют силу и ловкость, являются ключевым событием на празднике оленеводов.
Программа праздника:
Возвращение в Оймякон.
Выезд в п. Хандыга (550 км.), 2-х, 3-х местное размещение в гостинице семейного типа.
Выезд в г. Якутск (430 км.), трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах, отдых.
Трансфер в аэропорт, вылет из Якутска.
Тур предусматривает проживание в гостиницах г.Якутск, с.Оймякон, п. Хандыга.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
|Количество человек в группе
|Стоимость
|4-11 человек
|125 000
|2-3 человек
|185 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.