В Оймяконском районе в поселке Томтор во время фестиваля проходят торжественные представления, выставка-ярмарка национальной одежды, праздник оленеводов, гонки на оленьих упряжках, метание маута, прыжки через нарты, спортивные состязания, подледный лов для любителей рыбалки, а в импровизированном эвенском стойбище гости смогут познакомиться с самобытной культурой и национальными блюдами эвенского народа. Постоянными гостями фестиваля являются Санта Клаус из Лапландии и Дед Мороз из Великого Устюга. В Оймяконе происходит их встреча с Чысхааном – якутским Повелителем Холода.

Станем участниками яркого увлекательного зрелища, основанного на древних самобытных традициях и обычаях коренного малочисленного эвенского народа

На фестивале познакомимся с главным героем Якутии, продегустируем холодные блюда, увидим театрализованную постановку

Проедем по уникальной дороге, построенной заключенными ГУЛАГа в период Сталинской эры

Познакомимся с якутской лайкой и прокатимся по озеру Ытык-Кюель

Программа тура по дням

1 день «Чочур-Муран», катание на собачьих упряжках, ледяная галерея

Прибытие в Якутск рано утром. Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение в двухместных номерах, завтрак, отдых. Трансфер до этнографического комплекса «Чочур-Муран». Знакомство с якутской лайкой, катание на собачьих упряжках по озеру Ытык-Кюель (макс.3 упряжки). Обед в ресторане комплекса «Чочур–Муран». Посещение подземной ледяной галереи «Царство Вечной Мерзлоты». Царство Вечной Мерзлоты – обустроенный внутри горы комплекс, в котором находится тронный зал, где восседает Властелин Холода Чысхаан, резиденция Деда Мороза из Великого Устюга, есть комната Хозяина Севера. Можно посетить уникальный выставочный зал первого летнего конкурса ледовых скульптур «Планета Якутия» (здесь выставлены напоказ ледяная копия картины Пикассо «Герника», скульптура Венеры Милоской и прочие шедевры всемирной культуры). Рекомендуем также посетить Музей вечной мерзлоты, где находится небольшая экспозиция по палеонтологии; еще к Вашим услугам ледяная горка и Ледяной бар. Участие в обряде благословления в этнографическом комплексе Ус Кут. Трансфер в гостиницу, ужин в ресторане гостиницы.

2 день Маршруту: Якутск – п.Хандыга (460 км)

Выезд по маршруту: Якутск – п.Хандыга (460 км), на микроавтобусе Toyota Hiacе. Время в движении приблизительно 8 – 10 часов. В начале пути (Таттинский улус), где-то в 12 – 14 часов дня, возможна остановка в музейном комплексе Черкех. Обед по дороге в придорожном кафе. Вечером прибытие в Хандыгу, размещение в гостинице (2-х, 3-х местное), ужин в ресторане, отдых.

3 день Трансфер до Оймякона (520 км)

Завтрак в гостинице, трансфер до Оймякона (520 км). Время в движении приблизительно 12 – 14 часов, маршрут лежит через Верхоянские горные хребты, по Колымскому Тракту – «Дорогу на костях», уникальную дорогу, построенную заключенными ГУЛАГА в период Сталинской эры. В районе метеостанции Восточная – обед в машине. Приезд в Оймякон поздно вечером, размещение 2-х, 3-х местное гостинице семейного типа, ужин, отдых.

4 день Оймякон, фестиваль "Полюс Холода"

Обзорная экскурсия, фотографирование стелы «Полюс Холода», вручение сертификата. Обряд Алгыс (благословение). 10:00 Выезд в п.Томтор, участие в фестивале. 11:00 Открытие фестиваля Экскурсионная программа: Туристический комплекс «Ледовая Резиденция Чысхаана – Хранителя Холода» – ледник в вечной мерзлоте с ледяной галереей, тронным залом Хранителя Холода Чысхаана, залами ледовых композиций, с ледовым Хранилищем Зимы – Символа холода. Для туристов организуется дегустация холодных блюд. Мастерская Чысхаана (Дом Чысхаана) – выставка продажа изделий народных мастеров. Посещение литературно-краеведческого музея. Экспозиции о писателях, узников лагерей ГУЛУАГ. Культурно-спортивная программа: театрализованная постановка «Оймяконье – урочище Чысхаана, Хранителя Холода» и церемония хранения символа холода в Ледовой резиденции Чысхаана с участием девушки Зимы. Фотовыставка туристов – экстремалов. Конкурс красоты «Мисс Полюс холода». Вечером возвращение в п.Оймякон, ужин в гостинице, отдых.

5 день Праздник Оленевода в Томтор.

9:00 Выезд на праздник Оленевода в Томтор. Праздник оленеводов – это яркое увлекательное зрелище, основанное на древних самобытных традициях и обычаях коренного малочисленного эвенского народа. Особый колорит вносят олени с нартами и в традиционных украшениях, оленеводы в национальных одеждах. Творчество эвенов песни и пляски, выставка изделий мастериц, национальная кухня – основные составляющие яркого зрелища. Гонки на оленьих упряжках, традиционные северные состязания, где оленеводы продемонстрируют силу и ловкость, являются ключевым событием на празднике оленеводов. Программа праздника: выступления национальных творческих групп;

конкурс хозяйки эвенского чума;

национальная кухня и изделия народного творчества;

гонки на оленьих упряжках, состязание оленеводов. Возвращение в Оймякон.

6 день Переезд в п. Хандыга

Выезд в п. Хандыга (550 км.), 2-х, 3-х местное размещение в гостинице семейного типа.

7 день Переезд в г. Якутск

Выезд в г. Якутск (430 км.), трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах, отдых.

8 день Отъезд