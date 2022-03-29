Вам предстоит настоящее приключение: ведь чтобы добраться до Ленских столбов, нужно проехать на машине не только по асфальтированной дороге, но и по льду сибирской реки Лены, а после пересесть на снегоход и отправиться на противоположный берег.
Утром мы выдвинемся в сторону села Батамай в Хангаласском районе. По дороге вы узнаете о местных достопримечательностях и исторических точках, посетите место празднования Ысыах, где познакомитесь с традицией главного фестивального праздника Якутии и культе Солнца. А в древних пещерах рассмотрите первобытные рисунки и узнаете о древних поселениях, обнаруженных вдоль Лены.
Приближаясь к могучим монументам, вы поймете, почему им дали столько величественных имен: «Исполины Якутии», «Заколдованные великаны»… Вас ждут чарующие пейзажи массива, растянувшегося вдоль реки на многие километры, покрытого сияющим кварцитом и окруженного бескрайними таежными лесами.
Вы услышите легенды о «горах восставших богов», драконе и обитающем здесь снежном человеке. Познакомитесь с геологической историей Сибирской платформы. И конечно, узнаете о потрясающих археологических находках, позволивших выдвинуть гипотезу о колыбели человечества. Поговорим о найденных здесь орудиях — одних из древнейших на планете — и других следах присутствия древнего человека.
Тайминг (указанное время — приблизительное, так как зависит от погоды и других факторов)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.