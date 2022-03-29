Что вас ожидает

Путешествие-экспедиция

Вам предстоит настоящее приключение: ведь чтобы добраться до Ленских столбов, нужно проехать на машине не только по асфальтированной дороге, но и по льду сибирской реки Лены, а после пересесть на снегоход и отправиться на противоположный берег.

О древней культуре Якутии по пути

Утром мы выдвинемся в сторону села Батамай в Хангаласском районе. По дороге вы узнаете о местных достопримечательностях и исторических точках, посетите место празднования Ысыах, где познакомитесь с традицией главного фестивального праздника Якутии и культе Солнца. А в древних пещерах рассмотрите первобытные рисунки и узнаете о древних поселениях, обнаруженных вдоль Лены.

Туруук Хайалара — природа и легенды Ленских столбов

Приближаясь к могучим монументам, вы поймете, почему им дали столько величественных имен: «Исполины Якутии», «Заколдованные великаны»… Вас ждут чарующие пейзажи массива, растянувшегося вдоль реки на многие километры, покрытого сияющим кварцитом и окруженного бескрайними таежными лесами.

Вы услышите легенды о «горах восставших богов», драконе и обитающем здесь снежном человеке. Познакомитесь с геологической историей Сибирской платформы. И конечно, узнаете о потрясающих археологических находках, позволивших выдвинуть гипотезу о колыбели человечества. Поговорим о найденных здесь орудиях — одних из древнейших на планете — и других следах присутствия древнего человека.

Организационные детали

Тайминг (указанное время — приблизительное, так как зависит от погоды и других факторов)

8:00 — выезд в село Батамай

13:30-15:30 — посещение Ленских столбов

20:00 — прибытие в Якутск

Уточнения к поездке

Трансфер и входные билеты в национальный парк входят в стоимость экскурсии

Мы можем провести экскурсию для группы от 8 до 16 человек на микроавтобусе — цена составит 6000 руб. /участника

С конца февраля на противоположный берег Лены можно проехать без снегохода на авто

По пути возможна остановка на обед в кафе, но лучше взять перекус с собой

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.