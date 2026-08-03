В 200 км от Якутска, на берегу реки Лена, расположен уникальный памятник природы - Ленские Столбы.Эти величественные скалы, включенные в список ЮНЕСКО, издавна считались священными у коренных народов.В ходе экскурсии

вы услышите легенды о шаманах и древних богах, познакомитесь с историей и культурой Якутии, а также увидите потрясающие пейзажи, растянувшиеся на многие километры. Путешествие включает поездку на авто, снегоходе и моторной лодке, что делает его настоящим приключением. Экскурсия идеально подходит для любителей природы и истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие-экспедиция

Вам предстоит настоящее приключение: ведь чтобы добраться до Ленских столбов, нужно проделать путь не только по асфальтированной дороге, но и по реке Лене. Летом добираться на противоположный берег будем по воде, зимой — по льду на снегоходе.

Туруук Хайалара — природа и легенды Ленских столбов

Приближаясь к могучим монументам, вы поймёте, почему им дали столько величественных имен: «Исполины Якутии», «Заколдованные великаны»… Вас ждут чарующие пейзажи массива, растянувшегося вдоль реки на многие километры, покрытого сияющим кварцитом и окруженного бескрайними таёжными лесами.

Организационные детали

Как проходит поездка

В зимнее время (с 15 ноября по 15 апреля) — на авто по автозимнику реки Лены, обычно с декабря по февраль часть пути проходит на снегоходе (3 км)

В летнее время (с 26 мая по 1 октября) — на авто из Якутска до посёлка Тит Ары (175 км), далее на моторной лодке по реке Лена на Ленские Столбы (30 км)

Ежегодно примерно с 15 октября по 15 ноября дорога закрывается на время ледостава, в этот период экскурсия не проводится, так как нет возможности доехать до Столбов

Тайминг (указанное время — приблизительное, так как зависит от погоды и других факторов)

8:00 Выезд в природный парк «Ленские Столбы» по маршруту: Якутск — пос. «Тиит Арыы» на авто (175 км)

12:30-13:00 Отплытие на мотолодках с пос. Тит Арыы. Переплываем реку Лена на мотолодках к Ленским Столбам (местность «Лабыдьа») (30 км)

13:00-14:30 Обед (питание с собой)

14:30-16:30 Восхождение на Ленские столбы; экскурсия, фотографирование

16:30 Свободное время

18:00-23:00 Выезд по маршруту «Лабыдьа» — пос. Тит-Ары — Якутск (190 км)

23:00 Прибытие в Якутск

Уточнения к поездке

Трансфер и входные билеты в национальный парк входят в стоимость экскурсии

Мы можем провести экскурсию для группы от 8 до 40 человек на автобусе/микроавтобусе — цену уточним в комментариях

С конца февраля на противоположный берег Лены можно проехать без снегохода на авто

По пути возможна остановка на обед в кафе, но лучше взять перекус с собой

Часть трансфера по программе организует для вас местный житель на своём транспорте (моторной лодке).