Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии

Яркое путешествие в край наскальных рисунков, легенд о восставших богах и идеальной экосистемы

Индивидуальная
В 200 км от Якутска, на берегу великой Лены находится необыкновенный памятник природы, включенный в список ЮНЕСКО.

Для коренных народов скалы были священными — приближаться к ним могли только сильнейшие шаманы.

А многие ученые считают это место колыбелью человечества! В поездке вы услышите предания Якутии и прикоснетесь к ее заповедной красоте. Древней. Загадочной. Неприступной.
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
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Что вас ожидает

Путешествие-экспедиция

Вам предстоит настоящее приключение: ведь чтобы добраться до Ленских столбов, нужно проехать на машине не только по асфальтированной дороге, но и по льду сибирской реки Лены, а после пересесть на снегоход и отправиться на противоположный берег.

О древней культуре Якутии по пути

Утром мы выдвинемся в сторону села Батамай в Хангаласском районе. По дороге вы узнаете о местных достопримечательностях и исторических точках, посетите место празднования Ысыах, где познакомитесь с традицией главного фестивального праздника Якутии и культе Солнца. А в древних пещерах рассмотрите первобытные рисунки и узнаете о древних поселениях, обнаруженных вдоль Лены.

Туруук Хайалара — природа и легенды Ленских столбов

Приближаясь к могучим монументам, вы поймете, почему им дали столько величественных имен: «Исполины Якутии», «Заколдованные великаны»… Вас ждут чарующие пейзажи массива, растянувшегося вдоль реки на многие километры, покрытого сияющим кварцитом и окруженного бескрайними таежными лесами.

Вы услышите легенды о «горах восставших богов», драконе и обитающем здесь снежном человеке. Познакомитесь с геологической историей Сибирской платформы. И конечно, узнаете о потрясающих археологических находках, позволивших выдвинуть гипотезу о колыбели человечества. Поговорим о найденных здесь орудиях — одних из древнейших на планете — и других следах присутствия древнего человека.

Организационные детали

Тайминг (указанное время — приблизительное, так как зависит от погоды и других факторов)

  • 8:00 — выезд в село Батамай
  • 13:30-15:30 — посещение Ленских столбов
  • 20:00 — прибытие в Якутск

Уточнения к поездке

  • Трансфер и входные билеты в национальный парк входят в стоимость экскурсии
  • Мы можем провести экскурсию для группы от 8 до 16 человек на микроавтобусе — цена составит 6000 руб. /участника
  • С конца февраля на противоположный берег Лены можно проехать без снегохода на авто
  • По пути возможна остановка на обед в кафе, но лучше взять перекус с собой

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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