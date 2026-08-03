Вам предстоит настоящее приключение: ведь чтобы добраться до Ленских столбов, нужно проделать путь не только по асфальтированной дороге, но и по реке Лене. Летом добираться на противоположный берег будем по воде, зимой — по льду на снегоходе.
Туруук Хайалара — природа и легенды Ленских столбов
Приближаясь к могучим монументам, вы поймёте, почему им дали столько величественных имен: «Исполины Якутии», «Заколдованные великаны»… Вас ждут чарующие пейзажи массива, растянувшегося вдоль реки на многие километры, покрытого сияющим кварцитом и окруженного бескрайними таёжными лесами.
Организационные детали
Как проходит поездка
В зимнее время (с 15 ноября по 15 апреля) — на авто по автозимнику реки Лены, обычно с декабря по февраль часть пути проходит на снегоходе (3 км)
В летнее время (с 26 мая по 1 октября) — на авто из Якутска до посёлка Тит Ары (175 км), далее на моторной лодке по реке Лена на Ленские Столбы (30 км)
Ежегодно примерно с 15 октября по 15 ноября дорога закрывается на время ледостава, в этот период экскурсия не проводится, так как нет возможности доехать до Столбов
Тайминг (указанное время — приблизительное, так как зависит от погоды и других факторов) 8:00 Выезд в природный парк «Ленские Столбы» по маршруту: Якутск — пос. «Тиит Арыы» на авто (175 км) 12:30-13:00 Отплытие на мотолодках с пос. Тит Арыы. Переплываем реку Лена на мотолодках к Ленским Столбам (местность «Лабыдьа») (30 км) 13:00-14:30 Обед (питание с собой) 14:30-16:30 Восхождение на Ленские столбы; экскурсия, фотографирование 16:30 Свободное время 18:00-23:00 Выезд по маршруту «Лабыдьа» — пос. Тит-Ары — Якутск (190 км) 23:00 Прибытие в Якутск
Уточнения к поездке
Трансфер и входные билеты в национальный парк входят в стоимость экскурсии
Мы можем провести экскурсию для группы от 8 до 40 человек на автобусе/микроавтобусе — цену уточним в комментариях
С конца февраля на противоположный берег Лены можно проехать без снегохода на авто
По пути возможна остановка на обед в кафе, но лучше взять перекус с собой
Часть трансфера по программе организует для вас местный житель на своём транспорте (моторной лодке).
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница в Якутске (уточнить)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Якутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 121 туриста
Наша команда представляет региональный туристический центр. Мы занимаемся организацией экскурсий, активного отдыха, экспедиций, охоты и рыбалки в Республике Саха. Мы работаем в сфере туризма более 7 лет, за это время мы накопили достаточный опыт в своем деле и будем рады познакомить вас с самыми разными гранями Якутии.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антон
Все отлично, все понравилось! Хорошая организация, интересная поездка. Спасибо!
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Е
Екатерина
Великолепный тур, прекрасный гид Максим - все очень понравилось! Захватывающие виды, мороз, свежайший воздух - все было супер!
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Анна
Невероятное место, подъем преодолели с трудом,но оно того стоило)) отличный гид - Прокопий сделал все для нашего комфорта)
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Рустем
Гид экскурсовод Прокопий. Отличная экскурсия, завораживающие виды, рекомендую всем, не пожалеете. Организаторам большое спасибо ещё раз.
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Маргарита
Отличная экскурсия. Летела в Якутию с двумя целями: увидеть Ленские столбы и кимберлитовую трубку в Мирном. Обе задачи выполнены. Ленские столбы это конечно что-то. ГИД был Прокопий! Спасибо ему. Учел и пожелания моей неожиданно появившейся попутчицы и мы посмотрели еще и древние петроглифы. Заодно и проехали на катере по Лене подольше. Красота одним словом!
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Т
Татьяна
Незабываемая поездка! Столь уникальное место! Несмотря на моросящий дождь в дороге вид на столбы с воды заставил забыть о холоде. Сама территория парка очень чистая, удобные дорожки, тишина и невероятные виды.
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