2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Якутска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, но могут быть прохладнее. В остальное время года можно наслаждаться зимними видами, но стоит быть готовым к суровым морозам и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Башня острога
Старый город
Преображенский храм
Этноцентр
Купеческие дома XIX века
Памятник губернатору
Академия наук
Институт Геологии
Описание экскурсии
Якутск — от острога до наших дней
В начале прогулки я покажу копию сгоревшей башни острога, воссозданную после пожара по обмерным чертежам Окладникова. Вы увидите новодельный Старый город с Преображенским храмом, Этноцентром и копиями купеческих домов XIX века. Далее погуляете по настоящему историческому центру и рассмотрите сохранившиеся дома местных казаков и мещан. Пройдете места, где находились первые каменные здания города, впечатлитесь деревянной резьбой и найдете точку основания Якутска.
Предания и знаменитые люди Якутска
Я покажу памятник известному губернатору, при котором в Якутске в XX веке появилась электростанция, здания Академии наук и Казначейства, институт Геологии с образцами пород. Расскажу о развитии науки, полярных исследователях, вечной мерзлоте, минералах и драгметаллах, языческих обрядах и христианских деятелях города.
«Вещественная» прогулка
Чтобы вы не только услышали, но и почувствовали Якутск, я возьму с собой черно-белые фото старых домов, копии которых вы увидите, карты города XVIII-XIX веков и даже шкурку соболя. А еще вы зайдете в магазин якутских ножей и ювелирных изделий и подержите в руках изделия местных умельцев.
Кому подойдет экскурсия
Программа рассчитана на школьников от 9-10 лет. Но она понравится и взрослым! Даже местные жители, приходя на экскурсию с детьми, признаются, что не знали, что живут в таком необычном и интересном месте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национального художественного музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Якутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 947 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы читать дальшеуменьшить
любим беседовать, а не вещать «этозданиебылопостроено»), большие портфели экскурсовода (набитые артефактами и снимками, репродукциями и билетами, картами и конфетами). Мы почти не говорим о пилонах и портиках, старательно избегаем штампов и канцеляризмов, но хотим, чтобы за многопудьем бронзовых памятников и непонятными названиями улиц встали истории живших и живущих здесь людей. Мы ищем такие истории, удивляемся, восхищаемся, иногда плачем — и добавляем к нашим прогулкам. Даты забудутся, а то, что восхитило и потрясло — никогда!. . Ещё мы любим дарить что-нибудь на память о том городе, где принимаем гостей, и выпускаем свои открытки.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
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Иван
Спасибо гиду Марине за экскурсию и погружение в историю и культуру Саха (Якутия) и прогулку по центру Якутска с занимательным рассказом про достопримечательности и историю города. Благодарим за помощь в бронировании экскурсий! группа из СанктПетербурга 10.08.2026.
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М
Маргарита
Отличная экскурсия, живой рассказ, не перегруженный датами. Легкая подача информации. Под звуки хумуса подвязали ленточки на удачу, потом сделали фото в украшениях- очень приятный бонус к прогулке. Дополнительно показали несколько интересных мест для покупки местных продуктов и сувениров. Так что получилась польза и для ума, и для отдыха.
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Я
Яна
Заказали индивидуальную пешеходную экскурсию по городу Якутску. Наш гид Галина прекрасно провела экскурсию и про этом учла возраст детей (5 и 12 лет). Детям было интересно, и дети получили не читать дальшеуменьшить
только интересные знания, но и подарки! При этом гид отвечала на вопросы взрослых и углублялась в исторические факты. Экскурсия идеальна для семьей с детьми. Спасибо экскурсоводу за такт и умение работать со смешанной аудиторией.
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Екатерина
отличная экскурсия!! экскурсовод Марина - очень знающий и любящий свой город человек, экскурсия прошла на одном дыхании!
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А
Александр
Отличная экскурсия! Рекомендую.
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Егор
хочу выразить искреннюю благодарность за организацию лучшего тура как по мне по городу Якутск. дорога от 1632 Якутска до 2025 Якутска — это не просто путешествие, а целая вселенная. здесь время читать дальшеуменьшить
течет по своим законам, а расстояния измеряются не километрами, а историями. особенно хочу отметить работу гида Марины, которая стала настоящим проводником в этот удивительный мир. ее рассказы и расположение к себе как гид к туристу сделало мое путешествие незабываемым! я узнал множество интересных историй о жизни этого северного края. как житель федерации медведей г. Петропавловка - Камчатского, я никогда не думала, что смогу погрузиться в погоду -46° в Якутске! это было просто невероятно! моя мечта сбылась! а в месте под названием «Махтал», которое мне посоветовала Марина я отведал вкуснейшей жеребятины. так - же мне показали быт и обычаи Якутского народа и мы заглянули, полюбившиеся морозилку всеми туристами г. Якутска «крестьянский рынок». эта поездка стала одной из самых эмоциональных и вдохновляющих в моей жизни. смело могу рекомендовать организатора всем, кто стремится к настоящим познаниям северного народа)!
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