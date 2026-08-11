2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Якутск для детей и взрослых

Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Экскурсия в Якутске откроет вам историю города, возникшего в затопляемой долине и ставшего крупнейшим научным и культурным центром Дальнего Востока.

Вы узнаете, как строился Якутск, кто двигал его историю и какие
читать дальшеуменьшить

уникальные артефакты сохранились до наших дней.

Прогулка начнется с копии сгоревшей башни острога и новодельного Старого города с Преображенским храмом и Этноцентром.

Далее вы увидите исторический центр с домами казаков и мещан, а также узнаете о знаменитых людях и научных достижениях Якутска.

Экскурсия включает посещение магазина якутских ножей и ювелирных изделий, где можно подержать в руках изделия местных умельцев

4.8
60 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная история города
  • 📜 Знаменитые люди и события
  • ✨ Самобытные артефакты
  • 🗺️ Исторические карты и фото
  • 🔪 Магазин якутских ножей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Якутска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, но могут быть прохладнее. В остальное время года можно наслаждаться зимними видами, но стоит быть готовым к суровым морозам и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Якутск для детей и взрослых
Якутск для детей и взрослых
Якутск для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Башня острога
  • Старый город
  • Преображенский храм
  • Этноцентр
  • Купеческие дома XIX века
  • Памятник губернатору
  • Академия наук
  • Институт Геологии

Описание экскурсии

Якутск — от острога до наших дней

В начале прогулки я покажу копию сгоревшей башни острога, воссозданную после пожара по обмерным чертежам Окладникова. Вы увидите новодельный Старый город с Преображенским храмом, Этноцентром и копиями купеческих домов XIX века. Далее погуляете по настоящему историческому центру и рассмотрите сохранившиеся дома местных казаков и мещан. Пройдете места, где находились первые каменные здания города, впечатлитесь деревянной резьбой и найдете точку основания Якутска.

Предания и знаменитые люди Якутска

Я покажу памятник известному губернатору, при котором в Якутске в XX веке появилась электростанция, здания Академии наук и Казначейства, институт Геологии с образцами пород. Расскажу о развитии науки, полярных исследователях, вечной мерзлоте, минералах и драгметаллах, языческих обрядах и христианских деятелях города.

«Вещественная» прогулка

Чтобы вы не только услышали, но и почувствовали Якутск, я возьму с собой черно-белые фото старых домов, копии которых вы увидите, карты города XVIII-XIX веков и даже шкурку соболя. А еще вы зайдете в магазин якутских ножей и ювелирных изделий и подержите в руках изделия местных умельцев.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на школьников от 9-10 лет. Но она понравится и взрослым! Даже местные жители, приходя на экскурсию с детьми, признаются, что не знали, что живут в таком необычном и интересном месте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Национального художественного музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Якутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 947 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы
читать дальшеуменьшить

любим беседовать, а не вещать «этозданиебылопостроено»), большие портфели экскурсовода (набитые артефактами и снимками, репродукциями и билетами, картами и конфетами). Мы почти не говорим о пилонах и портиках, старательно избегаем штампов и канцеляризмов, но хотим, чтобы за многопудьем бронзовых памятников и непонятными названиями улиц встали истории живших и живущих здесь людей. Мы ищем такие истории, удивляемся, восхищаемся, иногда плачем — и добавляем к нашим прогулкам. Даты забудутся, а то, что восхитило и потрясло — никогда!. . Ещё мы любим дарить что-нибудь на память о том городе, где принимаем гостей, и выпускаем свои открытки.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
3
2
2
1
1
Иван
Спасибо гиду Марине за экскурсию и погружение в историю и культуру Саха (Якутия) и прогулку по центру Якутска с занимательным рассказом про достопримечательности и историю города. Благодарим за помощь в бронировании экскурсий! группа из СанктПетербурга 10.08.2026.
Спасибо гиду Марине за экскурсию и погружение в историю и культуру Саха (Якутия) и прогулку по
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия, живой рассказ, не перегруженный датами. Легкая подача информации. Под звуки хумуса подвязали ленточки на удачу, потом сделали фото в украшениях- очень приятный бонус к прогулке. Дополнительно показали несколько интересных мест для покупки местных продуктов и сувениров. Так что получилась польза и для ума, и для отдыха.
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Заказали индивидуальную пешеходную экскурсию по городу Якутску. Наш гид Галина прекрасно провела экскурсию и про этом учла возраст детей (5 и 12 лет). Детям было интересно, и дети получили не
читать дальшеуменьшить

только интересные знания, но и подарки!
При этом гид отвечала на вопросы взрослых и углублялась в исторические факты.
Экскурсия идеальна для семьей с детьми.
Спасибо экскурсоводу за такт и умение работать со смешанной аудиторией.

Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
отличная экскурсия!! экскурсовод Марина - очень знающий и любящий свой город человек, экскурсия прошла на одном дыхании!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия! Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Егор
хочу выразить искреннюю благодарность за организацию лучшего тура как по мне по городу Якутск.
дорога от 1632 Якутска до 2025 Якутска — это не просто путешествие, а целая вселенная. здесь время
читать дальшеуменьшить

течет по своим законам, а расстояния измеряются не километрами, а историями. особенно хочу отметить работу гида Марины, которая стала настоящим проводником в этот удивительный мир. ее рассказы и расположение к себе как гид к туристу сделало мое путешествие незабываемым!
я узнал множество интересных историй о жизни этого северного края. как житель федерации медведей г. Петропавловка - Камчатского, я никогда не думала, что смогу погрузиться в погоду -46° в Якутске! это было просто невероятно! моя мечта сбылась! а в месте под названием «Махтал», которое мне посоветовала Марина я отведал вкуснейшей жеребятины.
так - же мне показали быт и обычаи Якутского народа и мы заглянули, полюбившиеся морозилку всеми туристами г. Якутска «крестьянский рынок».
эта поездка стала одной из самых эмоциональных и вдохновляющих в моей жизни. смело могу рекомендовать организатора всем, кто стремится к настоящим познаниям северного народа)!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Якутска

Похожие экскурсии на «Якутск для детей и взрослых»

Якутия в лицах
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Якутия в лицах
Прогуляйтесь по местам «Здесь был!»: истории ссыльных, учёных и писателей, плюс возможность оставить подпись у арт-объекта
Начало: В Храме Богородицы
Похожа по смыслу: индивидуальная прогулка по Якутску с упором на людей и историю города, но с другим фокусом - биографии и судьбы
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Якутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Якутске
от 8268 ₽ за экскурсию