2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Якутска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, но могут быть прохладнее. В остальное время года можно наслаждаться зимними видами, но стоит быть готовым к суровым морозам и снежным условиям.

Экскурсия в Якутске откроет вам историю города, возникшего в затопляемой долине и ставшего крупнейшим научным и культурным центром Дальнего Востока.Вы узнаете, как строился Якутск, кто двигал его историю и какие

уникальные артефакты сохранились до наших дней. Прогулка начнется с копии сгоревшей башни острога и новодельного Старого города с Преображенским храмом и Этноцентром. Далее вы увидите исторический центр с домами казаков и мещан, а также узнаете о знаменитых людях и научных достижениях Якутска. Экскурсия включает посещение магазина якутских ножей и ювелирных изделий, где можно подержать в руках изделия местных умельцев

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Якутск — от острога до наших дней

В начале прогулки я покажу копию сгоревшей башни острога, воссозданную после пожара по обмерным чертежам Окладникова. Вы увидите новодельный Старый город с Преображенским храмом, Этноцентром и копиями купеческих домов XIX века. Далее погуляете по настоящему историческому центру и рассмотрите сохранившиеся дома местных казаков и мещан. Пройдете места, где находились первые каменные здания города, впечатлитесь деревянной резьбой и найдете точку основания Якутска.

Предания и знаменитые люди Якутска

Я покажу памятник известному губернатору, при котором в Якутске в XX веке появилась электростанция, здания Академии наук и Казначейства, институт Геологии с образцами пород. Расскажу о развитии науки, полярных исследователях, вечной мерзлоте, минералах и драгметаллах, языческих обрядах и христианских деятелях города.

«Вещественная» прогулка

Чтобы вы не только услышали, но и почувствовали Якутск, я возьму с собой черно-белые фото старых домов, копии которых вы увидите, карты города XVIII-XIX веков и даже шкурку соболя. А еще вы зайдете в магазин якутских ножей и ювелирных изделий и подержите в руках изделия местных умельцев.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на школьников от 9-10 лет. Но она понравится и взрослым! Даже местные жители, приходя на экскурсию с детьми, признаются, что не знали, что живут в таком необычном и интересном месте.