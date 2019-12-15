2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места

Lada
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Lada – ваш гид
Вы узнаете, как в затопляемой долине возник город и почему он стал крупнейшим научным и культурным центром Дальнего Востока.

Я расскажу, как строился Якутск, какие люди двигали его историю и какие самобытные артефакты ему удалось сохранить.
2000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Национального художественного музея
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Якутск для детей и взрослых
Якутск для детей и взрослых

Что вас ожидает

Якутск — от острога до наших дней
В начале прогулки я покажу копию сгоревшей башни острога, воссозданную после пожара по обмерным чертежам Окладникова. Вы увидите новодельный Старый город с Преображенским храмом, Этноцентром и копиями купеческих домов XIX века. Далее погуляете по настоящему историческому центру и рассмотрите сохранившиеся дома местных казаков и мещан. Пройдете места, где находились первые каменные здания города, впечатлитесь деревянной резьбой и найдете точку основания Якутска.

Предания и знаменитые люди Якутска
Я покажу памятник известному губернатору, при котором в Якутске в XX веке появилась электростанция, здания Академии наук и Казначейства, институт Геологии с образцами пород. Расскажу о развитии науки, полярных исследователях, вечной мерзлоте, минералах и драгметаллах, языческих обрядах и христианских деятелях города.

«Вещественная» прогулка
Чтобы вы не только услышали, но и почувствовали Якутск, я возьму с собой черно-белые фото старых домов, копии которых вы увидите, карты города XVIII-XIX веков и даже шкурку соболя. А еще вы зайдете в магазин якутских ножей и ювелирных изделий и подержите в руках изделия местных умельцев.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на школьников от 9-10 лет. Но она понравится и взрослым! Даже местные жители, приходя на экскурсию с детьми, признаются, что не знали, что живут в таком необычном и интересном месте.

Якутск для детей и взрослых
Якутск для детей и взрослых
Якутск для детей и взрослых
Якутск для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Национального художественного музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lada
Lada
Меня зовут Лада, я мама пятерых мальчиков. Провожу краеведческие познавательные прогулки и программы для школьников: открытые уроки, географические диктанты, настольные игры, фотоквесты и викторины, связанные с прошлым и настоящим города.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 декабря 2019
Очень рекомендую экскурсию всем приезжим! Если у вас мало времени в городе, эта двухчасовая прогулка даст общее понимание о городе.
Зимой будете регулярно забегать погреться в тёплые места.
Очень здорово!
24 августа 2019
Была на экскурсии 23 августа. Очень довольна. Лада - прекрасный рассказчик, хорошо знающий Якутию, ее историю, быт и любящий Якутию. Помимо этого, Лада обладает позитивной энергетикой и общаться с ней было очень приятно. Благодаря этой экскурсии от Якутска остались прекрасные впечатления и желание вернуться и познакомиться поближе с Якутией и ее традициями. Всем рекомендую гида и желаю Ладе успехов!

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