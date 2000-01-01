Lada проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

«Хождение встречь солнцу»

Мы начнем экскурсию ⛳ в Сквере ямщиков — через это место проезжал всякий, кого в Якутск несли сани. Вы пройдете дорогами писателя Гончарова и дипломата Резанова, увидите, как выглядел город 🏙️ сто лет назад, и посетите место захоронения фрейлины Бестужевой (да, той самой, из «Гардемаринов»). Я расскажу, как попали к нам Хабаров и Дежнев, Лаптевы и Беринг, Толль и Обручев и когда приезжали полюбившие просторы Лены и Якутии Евтушенко, Глазков и Бродский.

«Здесь был!.. »

За два часа мы побываем в местах, связанных с адмиралом Колчаком и писателем Бестужевым-Марлинским, начальником трассы Аляска-Сибирь Мазуруком и автором песни «Славное море 🌊, священный Байкал» Давыдовым, святителем Иннокентием Камчатским и геологом Яном Черским и многими другими. В завершение подойдем к новой стеле, на которой вы найдете цитаты уже знакомых героев и увидите их автографы. А после оставите и свою подпись в специальном альбоме «Здесь был!.. » в Историческом Парке 🌳 — интерактивном музее.

Организационные детали