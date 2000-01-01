Lada проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Якутия в лицах

Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных

Lada
Lada – представитель из Якутска
6 ноября в Якутске открыли арт-объект «Здесь был!» по моей идее — рассказать об известных людях, бывавших в нашем городе.

Многие попали сюда принудительно, как ссыльные Короленко и Чернышевский, но немало было и тех, кого гнала на Север и Дальний Восток неутолимая жажда исследований.

Я поделюсь их интересными историями и познакомлю с биографией нашего города.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 25002 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

    Заказать экскурсию
Якутия в лицах
Якутия в лицах

Что вас ожидает

«Хождение встречь солнцу»
Мы начнем экскурсию ⛳ в Сквере ямщиков — через это место проезжал всякий, кого в Якутск несли сани. Вы пройдете дорогами писателя Гончарова и дипломата Резанова, увидите, как выглядел город 🏙️ сто лет назад, и посетите место захоронения фрейлины Бестужевой (да, той самой, из «Гардемаринов»). Я расскажу, как попали к нам Хабаров и Дежнев, Лаптевы и Беринг, Толль и Обручев и когда приезжали полюбившие просторы Лены и Якутии Евтушенко, Глазков и Бродский.

«Здесь был!.. »
За два часа мы побываем в местах, связанных с адмиралом Колчаком и писателем Бестужевым-Марлинским, начальником трассы Аляска-Сибирь Мазуруком и автором песни «Славное море 🌊, священный Байкал» Давыдовым, святителем Иннокентием Камчатским и геологом Яном Черским и многими другими. В завершение подойдем к новой стеле, на которой вы найдете цитаты уже знакомых героев и увидите их автографы. А после оставите и свою подпись в специальном альбоме «Здесь был!.. » в Историческом Парке 🌳 — интерактивном музее.

Организационные детали

  • Трансфер от Сквера ямщиков до исторического парка включен в стоимость экскурсии
  • Оденьтесь по погоде — половина тура проходит под открытым небом
Начало и место завершения
🚩 в Храме Богородицы
Якутия в лицах
Якутия в лицах
Якутия в лицах
Якутия в лицах
Якутия в лицах
Якутия в лицах
Якутия в лицах
Якутия в лицах
Якутия в лицах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lada
Lada
Мы — команда историков и краеведов, работаем в Историческом Парке «Россия — моя история». Проводим краеведческие познавательные прогулки и программы для школьников: открытые уроки, географические диктанты, фото-квесты и викторины, связанные с прошлым и настоящим города.
Напишите мне

Lada проводит ещё 1 экскурсию

Якутск для детей и взрослых
2 480
2 часа
Якутск для детей и взрослых
5 отзывов
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места

Еще несколько необычных экскурсий в Якутске

Увлекательная ферма
2 400
3 часа
Увлекательная ферма
Знакомство с животными и особенностями производства продуктов на сельскохозяйственной ферме и пасеке