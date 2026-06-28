Lada проводит ещё 1 экскурсию

Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Экскурсия "Якутия в лицах" предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых людях, посещавших Якутск. Начнем в Сквере ямщиков, где проходили многие известные личности, такие как Гончаров и Резанов. Посетим место захоронения читать дальшеуменьшить
фрейлины Бестужевой и узнаем истории Хабарова, Дежнева, Лаптевых и других. Побываем в местах, связанных с Колчаком, Бестужевым-Марлинским, Мазуруком и Давыдовым.
Завершим экскурсию у новой стелы с цитатами и автографами героев, а также оставим свою подпись в альбоме "Здесь был!" в Историческом Парке
Лучшее время для экскурсии в Якутске - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и теплом. В мае и сентябре также можно насладиться туром, но стоит быть готовым к прохладным дням и возможным осадкам. В остальное время года экскурсия тоже возможна, но зимние холода и снежные условия могут создать дополнительные трудности для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сквер ямщиков
Место захоронения фрейлины Бестужевой
Исторический Парк
Описание экскурсии
«Хождение встречь солнцу»
Мы начнем экскурсию в Сквере ямщиков — через это место проезжал всякий, кого в Якутск несли сани. Вы пройдете дорогами писателя Гончарова и дипломата Резанова, увидите, как выглядел город сто лет назад, и посетите место захоронения фрейлины Бестужевой (да, той самой, из «Гардемаринов»). Я расскажу, как попали к нам Хабаров и Дежнев, Лаптевы и Беринг, Толль и Обручев и когда приезжали полюбившие просторы Лены и Якутии Евтушенко, Глазков и Бродский.
«Здесь был!. .»
За два часа мы побываем в местах, связанных с адмиралом Колчаком и писателем Бестужевым-Марлинским, начальником трассы Аляска-Сибирь Мазуруком и автором песни «Славное море, священный Байкал» Давыдовым, святителем Иннокентием Камчатским и геологом Яном Черским и многими другими. В завершение подойдем к новой стеле, на которой вы найдете цитаты уже знакомых героев и увидите их автографы. А после оставите и свою подпись в специальном альбоме «Здесь был!. .» в Историческом Парке — интерактивном музее.
Организационные детали
Трансфер от Сквера ямщиков до исторического парка включен в стоимость экскурсии
Оденьтесь по погоде — половина тура проходит под открытым небом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4100 ₽
Дети до 18 лет
3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Храме Богородицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Якутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 947 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы читать дальшеуменьшить
любим беседовать, а не вещать «этозданиебылопостроено»), большие портфели экскурсовода (набитые артефактами и снимками, репродукциями и билетами, картами и конфетами). Мы почти не говорим о пилонах и портиках, старательно избегаем штампов и канцеляризмов, но хотим, чтобы за многопудьем бронзовых памятников и непонятными названиями улиц встали истории живших и живущих здесь людей. Мы ищем такие истории, удивляемся, восхищаемся, иногда плачем — и добавляем к нашим прогулкам. Даты забудутся, а то, что восхитило и потрясло — никогда!. . Ещё мы любим дарить что-нибудь на память о том городе, где принимаем гостей, и выпускаем свои открытки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Раиса
Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Наталье! 19 июня она провела с нами целый день, гуляли по городу, показывала нам достопримечательности города и рассказывала об истории города и культуре, традициях народа читать дальшеуменьшить
Саха, а также о тесных исторических взаимосвязях с русским народом, о вкладе декабристов в развитие образования и культуры северных народов и т. д. Благодаря такой экскурсии мы с коллегой лучше узнавали Якутию, что означает, что мы стали еще ближе к братскому тюркскому народу. Наталья - сильный историк, знаток своего края, может рассказать историю любой улицы, дома города Якутска. Она и достойная дочь своего народа, по тому, как она с уважением и вниманием относилась к нам, гостям города, видно, что она сама и есть частичка истории и современности своего края и своего народа. Моя благодарность и уважение Наталье, как настоящему профессионалу и человеку, любящему свою родину. Только такой специалист может знакомить и заинтересовать гостей, чтобы они хотели возвращаться в Якутию снова и снова!
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Л
Лебедиков
Экскурсия просто отличная! Экскурсовод Марина очень грамотная, хорошо разбирается в материале. Интересно и доступно подает информацию. Угостила национальным напитком. Было комфортно и легко общаться. Обязательно порекомендую эт экскурсию друзьям и знакомым. Бываю в Якутске регулярно в командировках и впервые так полно узнала про историю города. Огромная благодарность Марине!!! Понравились все места, которые мы посетили.
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Н
Надежда
В конце июня в Якутске проводился форум "Татарстан-Якутия", и наш город посетила большая делегация из Татарстана. В составе делегации были мои знакомые, заботу о которых в выходной день я взяла читать дальшеуменьшить
на себя. Надо сказать, что казанские гости – люди высокой культуры, широкого кругозора, образованные и любознательные. Что интересного можно показать и рассказать им о Якутске? Оказывается, много, если знать, какие интереснейшие люди различных эпох Российской истории приезжали в наш город по своей или чужой воле, жили здесь долго ли коротко ли, а некоторые из них находили здесь своё последнее пристанище. Всё это нам рассказывала Евсеева Лада на экскурсии «Якутия в лицах» необычайно доверительно, с множеством фактов и незатейливых деталей, которые делали рассказ абсолютно достоверным. Привычные глазу осевшие деревянные дома в Залоге как будто бы приосанивались, их дворы наполнялись жившими когда-то здесь людьми: зажиточными купцами, деятельными путешественниками-исследователями или бывшими царедворцами в опале. Наши гости существенно пополнили свой багаж исторических знаний на непродолжительном маршруте от Храма Рождества Богородицы до шахты Шергина и были совершенно очарованы экскурсоводом Ладой. Проход по кварталу научных учреждений удивил и меня интересными фактами зарождения и становления школы научных исследований в нашем небольшом северном городе. Приношу большую благодарность Ладе и молодому историку Сергею, который сопровождал нас во вторую половину дня, за интереснейшее и познавательное повествование об истории нашего города, о людях живших и живущих здесь.
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Ф
Фёдор
Экскурсия разделилась для меня на две части.
Первую из них в формате пешей прогулки по центральной части города проводила Лада. За два часа я получил исчерпывающую информацию от настоящего энтузиаста своего читать дальшеуменьшить
дела. Не могу сказать, что я безумно впечатлился самим городом, но Лада при этом сделала всё, чтобы преподнести его в лучшем свете.
Вторая часть была полностью кастомизированной. За неё уже отвечала «группа поддержки» Лады в лице Айсена и Раисы. Меня вывезли за город и познакомили с видами тайги и Лены. Поездка была комфортной, а объём знаний Айсена в целой куче областей - история, география, этнография,, культура - поразил меня до глубины души. Wow!
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К
Кирилл
Нам очень Все очень понравилось! Рекомендую!
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А
Анна
Ирина - супер гид, за короткое время экскурсии ей удалось раскрыть историю Якутии и народа саха, дать представление о природе, национальных и культурных традициях, национальной кухне и ее истоках. Ирина помогла в организации интереснейших экскурсий с замечательными людьми. Маршрут и тайминг экскурсии хорошо продуман и оптимален. Внимательнейшее отношение к туристам, высокий профессионализм.