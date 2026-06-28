Lada проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия "Якутия в лицах" предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых людях, посещавших Якутск. Начнем в Сквере ямщиков, где проходили многие известные личности, такие как Гончаров и Резанов. Посетим место захоронения

фрейлины Бестужевой и узнаем истории Хабарова, Дежнева, Лаптевых и других. Побываем в местах, связанных с Колчаком, Бестужевым-Марлинским, Мазуруком и Давыдовым. Завершим экскурсию у новой стелы с цитатами и автографами героев, а также оставим свою подпись в альбоме "Здесь был!" в Историческом Парке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Якутске - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и теплом. В мае и сентябре также можно насладиться туром, но стоит быть готовым к прохладным дням и возможным осадкам. В остальное время года экскурсия тоже возможна, но зимние холода и снежные условия могут создать дополнительные трудности для прогулок на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.