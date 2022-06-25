Новый Год на Полюсе Холода

Сделайте самый Главный Праздник Года сказочным! Окунуться на время в Мир Сказки - это реально

Сделайте самый Главный Праздник Года сказочным! Окунуться на время в Мир Сказки – это реально.

Оймякон – место, где зафиксирована температура воздуха минус 67,7 градусов по Цельсию (неофициально -71,2), место, где живет Повелитель Холода – Чысхан.
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Новый Год на Полюсе Холода
Ближайшие даты:
29
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • необычный способ отметить праздник – проводим уходящий год и встретим новый год на самой холодном месте, где живет человек;
  • сертификат о встрече Нового Года в Полюсе Холода мы получим из рук самого Чысхана;
  • автопоездка по знаменитой дороге "Колыма" – проедем по дороге "на костях", построенной узниками ГУЛАГа.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.Хандыга

Прилет до 09:00 ч.

Встреча в аэропорту, если Вы прилетели в день начала тура.

Трансфер до п. Хандыга (по пути остановки на завтра и на обед в придорожных кафе).

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю НюргунуБотуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.

Посещение возможно если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии.

По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Поселок Хандыга – это центр промышленного Томпонского улуса.

С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостевом доме поселка, ужин.

Протяженность автомаршрута: 432 км., 8-9 часов в пути.

Встреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.Хандыга
2 день
Путь до Оймякона

Подъем, завтрак и продолжения движения по автотрассе «Колыма» до поселка Оймякон – одного из самых холодных мест на нашей планете (по пути остановка на обед в придорожном кафе).

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.

В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км.располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.

В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.

Ночь и ужин в гостевом доме п.Оймякон.

Протяженность автомаршрута: 521 км., 12-14 часов в пути.

Путь до ОймяконаПуть до ОймяконаПуть до ОймяконаПуть до Оймякона
3 день
Подготовка к празднику, встреча Нового Года

Подъем, завтрак.

Подготовка к празднику.

Праздничная программа.

Посещение Праздника Встречи Нового Года в поселковом клубе.

Праздничный ужин в гостевом доме.

Встреча Нового Года на Стелле Полюс Холода с Повелителем Холода Чысхааном.

Праздничный фейерверк.

Подготовка к празднику, встреча Нового ГодаПодготовка к празднику, встреча Нового ГодаПодготовка к празднику, встреча Нового ГодаПодготовка к празднику, встреча Нового Года
4 день
Экскурсионный день в Оймяконе

Экскурсионный день в Оймяконе, встреча с Повелителем Холода Чысханом, получение сертификата посещения Полюса Холода, программа Фишки Холода.

Посещение Новогоднего Праздника в поселке Берег Юрдя (7 км с Оймякона).

Концертные программы, новогодняя дискотека.

Ночевка в гостевом доме в поселке поселка Оймякон.

Экскурсионный день в ОймяконеЭкскурсионный день в ОймяконеЭкскурсионный день в ОймяконеЭкскурсионный день в Оймяконе
5 день
Трансфер п.Оймякон – п.Хандыга

Выезд в 10:00 часов.

Трансфер п.Оймякон – п.Хандыга. 

По пути экскурсия в Ледовой Резиденции Чысхана (п.Томтор), остановки для фотографирования.

Ночевка в гостинице поселка Хандыга.

Дополнительно: катание на оленьих упряжках.

Трансфер п.Оймякон – п.ХандыгаТрансфер п.Оймякон – п.ХандыгаТрансфер п.Оймякон – п.ХандыгаТрансфер п.Оймякон – п.Хандыга
6 день
Трансфер п.Хандыга – г.Якутск

Трансфер п.Хандыга – г.Якутск. 

Время в пути 6 часов.

Трансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.Якутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах и в гостиницах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
Количество человек в группе Стоимость
4 человек 153 000
5 человек 136 000
6 человек 125 000
7 человек 115 000
8 человек 106 000
9 человек 100 000
10 человек 95 000

При размере группы от четырех до шести человек – туристы переезжают на автомобиле "Тойота-Хайс", при размере группы от семи до десяти человек – "Ивеко", "Форд".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Страхование финансовой ответственности тура
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Все трансферы связанные с туром
  • Все экскурсии, ночевки в гостевых домах и в гостиницах
  • Питание в гостевых домах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор
  • Услуги гида-проводника
  • Праздничная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Размещение в гостиницах г. Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Аренда мужского или женского костюма (куртка и штаны до минус 40 градусов) – 2 000 руб.
  • Аренда валенок – 500 руб.
  • Все, что не входит в стоимость тура
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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