Прилет до 09:00 ч.

Встреча в аэропорту, если Вы прилетели в день начала тура.

Трансфер до п. Хандыга (по пути остановки на завтра и на обед в придорожных кафе).

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю НюргунуБотуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.

Посещение возможно если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии.

По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Поселок Хандыга – это центр промышленного Томпонского улуса.

С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостевом доме поселка, ужин.

Протяженность автомаршрута: 432 км., 8-9 часов в пути.