Преимущества этого путешествия:
Прилет до 09:00 ч.
Встреча в аэропорту, если Вы прилетели в день начала тура.
Трансфер до п. Хандыга (по пути остановки на завтра и на обед в придорожных кафе).
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".
В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).
Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю НюргунуБотуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.
Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.
Посещение возможно если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии.
По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.
Поселок Хандыга – это центр промышленного Томпонского улуса.
С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».
Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.
На ночь вы разместитесь в гостевом доме поселка, ужин.
Протяженность автомаршрута: 432 км., 8-9 часов в пути.
Подъем, завтрак и продолжения движения по автотрассе «Колыма» до поселка Оймякон – одного из самых холодных мест на нашей планете (по пути остановка на обед в придорожном кафе).
С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.
В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км.располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.
В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.
Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.
Ночь и ужин в гостевом доме п.Оймякон.
Протяженность автомаршрута: 521 км., 12-14 часов в пути.
Подъем, завтрак.
Подготовка к празднику.
Праздничная программа.
Посещение Праздника Встречи Нового Года в поселковом клубе.
Праздничный ужин в гостевом доме.
Встреча Нового Года на Стелле Полюс Холода с Повелителем Холода Чысхааном.
Праздничный фейерверк.
Экскурсионный день в Оймяконе, встреча с Повелителем Холода Чысханом, получение сертификата посещения Полюса Холода, программа Фишки Холода.
Посещение Новогоднего Праздника в поселке Берег Юрдя (7 км с Оймякона).
Концертные программы, новогодняя дискотека.
Ночевка в гостевом доме в поселке поселка Оймякон.
Выезд в 10:00 часов.
Трансфер п.Оймякон – п.Хандыга.
По пути экскурсия в Ледовой Резиденции Чысхана (п.Томтор), остановки для фотографирования.
Ночевка в гостинице поселка Хандыга.
Дополнительно: катание на оленьих упряжках.
Трансфер п.Хандыга – г.Якутск.
Время в пути 6 часов.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и в гостиницах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
|Количество человек в группе
|Стоимость
|4 человек
|153 000
|5 человек
|136 000
|6 человек
|125 000
|7 человек
|115 000
|8 человек
|106 000
|9 человек
|100 000
|10 человек
|95 000
При размере группы от четырех до шести человек – туристы переезжают на автомобиле "Тойота-Хайс", при размере группы от семи до десяти человек – "Ивеко", "Форд".
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.