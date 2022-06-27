Новый Год на реке Синяя и Синских столбах

Желаете сделать встречу Нового Года сказочным

Желаете сделать встречу Нового Года сказочным? Волшебство всегда где-то рядом и нужно только захотеть прикоснуться к нему! Начните Новый Год с необычного и тогда весь год будет полон приятными событиями!
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Новый Год на реке Синяя и Синских столбах
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • Синские Столбы – узнаем много нового и интересного об этих скальных образованиях, высота которых доходит до 120 метров над уровнем реки, сложенных кембрийскими известняками;
  • мы увидим 10-11 групп скал, пройдем пешком под скалами и поднимемся на группу скал «Скала Любви» («ТапталТааhа»);
  • перемещаться мы будем с удобством и комфортом на внедорожниках Трэкол.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового года

10:00 Выезд из города.

Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Акварели").

Трансфер до с. Бердигестях на автобусе, обед в кафе.

Трансфер до базы Уораннах, р.Синяя на внедорожнике Трэкол, по приезду размещение.

Подготовка к празднику.

Праздничный стол.

Выезд на Синские Столбы.

Феерверк, фотографирование.

Встреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового года
2 день
Экскурсия по Синским Столбам, отъезд

09:00 Завтрак в турбазе.

10:00 Выезд на Синские Столбы.

Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая одно восхождение.

14.00 Возвращение в турбазу, обед.

15:00 Трансфер в Якутск.

Экскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Трансфер г. Якутск – р. Синяя, р. Синяя – г. Якутск
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Горячее питание на турбазе
  • Стоимость посещения природных парков «Ленские Столбы», «Синяя»
  • Экскурсии
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Размещение в гостиницах г. Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Аренда мужского или женского костюма (куртка и штаны до минус 40 градусов) – 2 000 руб.
  • Аренда валенок – 500 руб.
  • Все, что не входит в стоимость тура
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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