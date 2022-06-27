Преимущества этого путешествия:
10:00 Выезд из города.
Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Акварели").
Трансфер до с. Бердигестях на автобусе, обед в кафе.
Трансфер до базы Уораннах, р.Синяя на внедорожнике Трэкол, по приезду размещение.
Подготовка к празднику.
Праздничный стол.
Выезд на Синские Столбы.
Феерверк, фотографирование.
09:00 Завтрак в турбазе.
10:00 Выезд на Синские Столбы.
Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая одно восхождение.
14.00 Возвращение в турбазу, обед.
15:00 Трансфер в Якутск.
Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.