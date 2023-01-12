Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия — это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50… -60°C, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.