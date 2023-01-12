Зимние Ленские Столбы

Групповой тур в Якутске
5
3 отзыва
Приглашаем Вас в самый популярный в Якутии маршрут — тур на зимние Ленские Столбы! Вы посетите пещеры и гроты левобережья реки Лены и увидите наскальные рисунки — писаницы древних людей.
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Ближайшие даты:
2
янв
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Ленские Столбы
Ленские Столбы
Во время экскурсии увидим удивительное явление природы в зимнем одеянии
Наскальная живопись
Наскальная живопись
Прикоснемся к рисункам древних людей, каждый из которых несет свой особый смысл
Зимняя Якутия
Зимняя Якутия
Вдохнем зимний морозный воздух одного из регионов Крайнего Севера

Программа тура по дням

1 день

Наскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские Писаницы

08:00 Выезд на Ленские Столбы.

Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка художника»), улица Октябрьская, 24в.

Транспорт: микроавтобус Тойота-Хайс или автобус ПАЗ в зависимости от количества туристов.

В пути остановки у наскальных рисунках Эмэгэттэх.

Наскальные рисунки находятся на левом берегу реки Лены. Это писаницы людей, живших здесь в бронзовую эпоху.

12:30 Приезд на турбазу Батамай.

Обед в кафе турбазы (не входит в стоимость тура, предварительный заказ обеда).

С кафе открывается отличный панорамный вид на Ленские Столбы.

13:30 Переправа через Лену, прибытие к Ленским Столбам.

Экскурсия на Ленских Столбах.

Дополнительно: обзорная экскурсия на снегоходах. Стоимость 5 000 рублей на группу из 5 человек.

16:30 Выезд к Петровским Писаницам.

Петровские писаницы — самые знаменитые наскальные рисунки реки Лены.

18:00 Начало обратной дороги в Якутск.

Приезд в Якутск к 22:00.

По приезде в Якутск маршрут движения автобуса: ул. Автодорожная — ул. Кулаковского — ул. Чернышевского — ул. Ярославского — ул. Чиряева — ул. Дзержинского — ул. Лермонтова — Автовокзал.

Иногородних туристов подвозим до гостиницы.

Наскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские ПисаницыНаскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские ПисаницыНаскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские ПисаницыНаскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские ПисаницыНаскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские ПисаницыНаскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские ПисаницыНаскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские Писаницы

Проживание

Тур однодневный, поэтому проживание не предусмотрено. Но для вашего удобства мы рекомендуем самостоятельно остановиться в гостинице в Якутске в ночь до и после тура.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все групповые трансферы
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Посещение природного парка «Ленские Столбы»
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если турист прилетает не в день начала тура
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Питание в кафе и ресторанах в г. Якутске
  • Обзорная экскурсия на снегоходах - 5 000 рублей на группу из 5 человек
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия — это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50… -60°C, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе — это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки — войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега вовнутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
12 янв 2023
Было здорово
С
10 янв 2023
Сколько же радости принесло это небольшое, но столь насыщенное и интересное путешествие! Тем более, что выпало оно на канун Рождества. За один день мы не только посетили Ленские столбы, но и побывали в гостях у смотрителя этого заповедника, который угощал нас бульоном и чаем. Погрелись у печки перед и после восхождения на Столбы, познакомились с его ласковой помощницей-собакой. Незабываемое впечатление оставила поездка по зимнику на микроавтобусе и, конечно, пересечение Лены на снегоходе. Большое спасибо, Большая страна!
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение

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