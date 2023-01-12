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Программа тура по дням
Наскальные рисунки Эмэгэттэх. Экскурсия на Ленских Столбах. Петровские Писаницы
08:00 Выезд на Ленские Столбы.
Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка художника»), улица Октябрьская, 24в.
Транспорт: микроавтобус Тойота-Хайс или автобус ПАЗ в зависимости от количества туристов.
В пути остановки у наскальных рисунках Эмэгэттэх.
Наскальные рисунки находятся на левом берегу реки Лены. Это писаницы людей, живших здесь в бронзовую эпоху.
12:30 Приезд на турбазу Батамай.
Обед в кафе турбазы (не входит в стоимость тура, предварительный заказ обеда).
С кафе открывается отличный панорамный вид на Ленские Столбы.
13:30 Переправа через Лену, прибытие к Ленским Столбам.
Экскурсия на Ленских Столбах.
Дополнительно: обзорная экскурсия на снегоходах. Стоимость 5 000 рублей на группу из 5 человек.
16:30 Выезд к Петровским Писаницам.
Петровские писаницы — самые знаменитые наскальные рисунки реки Лены.
18:00 Начало обратной дороги в Якутск.
Приезд в Якутск к 22:00.
По приезде в Якутск маршрут движения автобуса: ул. Автодорожная — ул. Кулаковского — ул. Чернышевского — ул. Ярославского — ул. Чиряева — ул. Дзержинского — ул. Лермонтова — Автовокзал.
Иногородних туристов подвозим до гостиницы.
Проживание
Тур однодневный, поэтому проживание не предусмотрено. Но для вашего удобства мы рекомендуем самостоятельно остановиться в гостинице в Якутске в ночь до и после тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все групповые трансферы
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Посещение природного парка «Ленские Столбы»
- Услуги гида-проводника
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если турист прилетает не в день начала тура
- Трансфер от гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Питание в кафе и ресторанах в г. Якутске
- Обзорная экскурсия на снегоходах - 5 000 рублей на группу из 5 человек
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия — это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50… -60°C, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
- пуховик. Главное требование при выборе — это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
- теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
- перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
- балаклава из плотного материала;
- теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки — войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
- теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
- термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
- кружка, ложка, нож;
- рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
- для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега вовнутрь;
- для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.