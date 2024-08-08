Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск

По правому берегу Лены, словно безмолвные стражи, возвышаются над водной гладью Ленские столбы.

В 2012 году они были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как одно из удивительнейших мест на планете с идеальной экосистемой, нетронутой человеком.
5
3 отзыва
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление теплохода из Якутска

Отправление из речного порта г. Якутска:

  • 19:00 Михаил Светлов.
  • 20:00 Демьян Бедный.

Приветствие гостей, информация о каютах, жилетах, корабле.

До 21:15 ужин в ресторане по сменам.

21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.

22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.

23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.

01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.

Питание оплачивается дополнительно.

Отправление теплохода из ЯкутскаОтправление теплохода из ЯкутскаОтправление теплохода из ЯкутскаОтправление теплохода из Якутска
2 день

Ленские столбы

08:00–10:15 Завтрак по сменам.

09:00–10:00 Показ мультфильмов в кинозале.

10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).

11:00 Прибытие на стоянку «Ленские столбы».

11:00–13:00 Обряд очищения «Алгыс», восхождение на вершину Ленских столбов.

13:00–15:15 Обед в ресторане по сменам.

15:15–17:15 Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).

17:15–19:00 Свободная программа на берегу.

19:00 Отход от стоянки «Ленские столбы».

19:00–21:15 Ужин в ресторане по сменам.

21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.

22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.

23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.

01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.

Питание оплачивается дополнительно.

Ленские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбы
3 день

Прибытие в Якутск

07:00–08:00 Прибытие в г. Якутск.

Прибытие в ЯкутскПрибытие в Якутск

Проживание

Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный» и теплоход «Михаил Светлов».

Стоимость круиза с датами 05.06–26.06, 12.08, 14.08, руб:

Каюта4-местная3/2-местная1-местная с доп. местомполулюкслюкс
Размещение4 места3 места2 места2 места1 место
Стоимость каюты48 20038 85029 10026 20013 78037 03057 200
Стоимость места12 05012 95014 55013 100

Стоимость круиза с датами 01.07–07.08, руб:

Каюта4-местная3/2-местная1-местная с доп. местомполулюкслюкс
Размещение4 места3 места2 места2 места1 место
Стоимость каюты53 02042 09032 50028 35017 23040 65064 550
Стоимость места13 25514 03016 25014 175

Стоимость круиза с датами 19.08–25.09, руб:

Каюта4-местная3/2-местная1-местная с доп. местомполулюкслюкс
Размещение4 места3 места2 места2 места1 место
Стоимость каюты42 00033 00026 20022 10014 35031 70048 070
Стоимость места10 50011 00013 10011 050

Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).

Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.

Продажи тура на август и сентябрь откроются после 17 июня.

Варианты проживания

Круизный теплоход «Демьян Бедный»

2 ночи

Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.

Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.

Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»

Круизный теплоход «Михаил Светлов»

2 ночи

Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.

Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.

Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.

Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Посещение природного парка «Ленские столбы»
  • Развлекательная программа
  • Дискотека
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Якутска и обратно
  • Трансфер в порт к месту начала круиза
  • Питание
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько стоит питание на теплоходе?
Вид питанияВзрослые и
дети с 12 лет		Дети 2–11 летДети до 2 лет
Завтрак1 100780бесплатно
Обед (Ужин)1 5501 100бесплатно
Комплекс (4 приема пищи) при оплате вместе с туром4 8503 300бесплатно
Комплекс (4 приема пищи) — стоимость на борту5 7504 080бесплатно
Есть ли скидки?

Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).

Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 210 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
8 авг 2024
Организация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницы после прибытия в Якутск. Всем спасибо и всем советуем!
Организация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницы
В
7 авг 2024
Организатор круиза сообщество тур-операторов "Большая Страна" всю информацию по оформлению путевки предоставляло своевременно и в полном объёме - мой менеджер Алла Солодовник.
О
4 авг 2024
Отличный тур! Это стоит увидеть своими глазами. Спасибо организаторам.
Отличный тур! Это стоит увидеть своими глазами. Спасибо организаторам.

Тур входит в следующие категории Якутска

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