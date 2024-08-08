В 2012 году они были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как одно из удивительнейших мест на планете с идеальной экосистемой, нетронутой человеком.
Программа тура по дням
Отправление теплохода из Якутска
Отправление из речного порта г. Якутска:
- 19:00 Михаил Светлов.
- 20:00 Демьян Бедный.
Приветствие гостей, информация о каютах, жилетах, корабле.
До 21:15 ужин в ресторане по сменам.
21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.
22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.
23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.
01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.
Питание оплачивается дополнительно.
Ленские столбы
08:00–10:15 Завтрак по сменам.
09:00–10:00 Показ мультфильмов в кинозале.
10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).
11:00 Прибытие на стоянку «Ленские столбы».
11:00–13:00 Обряд очищения «Алгыс», восхождение на вершину Ленских столбов.
13:00–15:15 Обед в ресторане по сменам.
15:15–17:15 Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).
17:15–19:00 Свободная программа на берегу.
19:00 Отход от стоянки «Ленские столбы».
19:00–21:15 Ужин в ресторане по сменам.
21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.
22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.
23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.
01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.
Питание оплачивается дополнительно.
Прибытие в Якутск
07:00–08:00 Прибытие в г. Якутск.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный» и теплоход «Михаил Светлов».
Стоимость круиза с датами 05.06–26.06, 12.08, 14.08, руб:
|Каюта
|4-местная
|3/2-местная
|1-местная с доп. местом
|полулюкс
|люкс
|Размещение
|4 места
|3 места
|2 места
|2 места
|1 место
|Стоимость каюты
|48 200
|38 850
|29 100
|26 200
|13 780
|37 030
|57 200
|Стоимость места
|12 050
|12 950
|14 550
|13 100
Стоимость круиза с датами 01.07–07.08, руб:
|Каюта
|4-местная
|3/2-местная
|1-местная с доп. местом
|полулюкс
|люкс
|Размещение
|4 места
|3 места
|2 места
|2 места
|1 место
|Стоимость каюты
|53 020
|42 090
|32 500
|28 350
|17 230
|40 650
|64 550
|Стоимость места
|13 255
|14 030
|16 250
|14 175
Стоимость круиза с датами 19.08–25.09, руб:
|Каюта
|4-местная
|3/2-местная
|1-местная с доп. местом
|полулюкс
|люкс
|Размещение
|4 места
|3 места
|2 места
|2 места
|1 место
|Стоимость каюты
|42 000
|33 000
|26 200
|22 100
|14 350
|31 700
|48 070
|Стоимость места
|10 500
|11 000
|13 100
|11 050
Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).
Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.
Продажи тура на август и сентябрь откроются после 17 июня.
Варианты проживания
Круизный теплоход «Демьян Бедный»
Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.
Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Круизный теплоход «Михаил Светлов»
Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.
Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.
Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение природного парка «Ленские столбы»
- Развлекательная программа
- Дискотека
- Страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Якутска и обратно
- Трансфер в порт к месту начала круиза
- Питание
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько стоит питание на теплоходе?
|Вид питания
|Взрослые и
дети с 12 лет
|Дети 2–11 лет
|Дети до 2 лет
|Завтрак
|1 100
|780
|бесплатно
|Обед (Ужин)
|1 550
|1 100
|бесплатно
|Комплекс (4 приема пищи) при оплате вместе с туром
|4 850
|3 300
|бесплатно
|Комплекс (4 приема пищи) — стоимость на борту
|5 750
|4 080
|бесплатно
Есть ли скидки?
Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).
Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.