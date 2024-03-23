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Авторский тур
8 дней
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Сплав и рыбалка на реке АмгаВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Сплав и рыбалка на реке АмгаНадежно, качественно, безопасно!
- NNikita13 августа 2023Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
- NNikita13 августа 2023Новый Год на реке СиняяПринимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ГГалина11 августа 2023Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
- ВВалерий11 августа 2023Все прошло замечательно. Спасибо
- ТТкаченко25 июня 2023Новый Год на реке СиняяОчень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
- ЕЕлена24 июня 2023В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное, на местах остановок хромали гиды, но оно и понятно, экскурсионные группы к ним приезжают редко, но они старались как могли.
- ТТэш12 января 2023Новый Год на реке СиняяВсё понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Можно с детьми»
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