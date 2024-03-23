Семейные развлекательные туры Якутска

Найдено 4 тура в категории «Можно с детьми» в Якутске, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500 за человека
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на реке Амга
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на реке Амга
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Новый Год на реке Синяя
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
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    высокий ранг. Очень хотелось бы, что бы в зимний период прошла реновация и количество люксов увеличили. Очень многие туристы готовы были доплатить за более комфортные условия проживания, а это соответственно увеличило бы прибыль компании, тем более что наполняемость тура всего 50%. Второй минус это транспорт в Тикси. Прекрасно понимаем ситуацию, но те кто сел в машины увидел намного больше, чем те кто попал в автобус. Здесь однозначно недоработка. В целом очень хорошо организованный и продуманный тур.

  • В
    Валерий
    11 августа 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    Все прошло замечательно. Спасибо
    Все прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. Спасибо
  • Т
    Ткаченко
    25 июня 2023
    Новый Год на реке Синяя
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное, на местах остановок хромали гиды, но оно и понятно, экскурсионные группы к ним приезжают редко, но они старались как могли.
    В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Новый Год на реке Синяя
    Всё понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Можно с детьми»

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  1. Золотые скалы реки Синяя. Сплав
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  3. Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
  4. Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 10 500 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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