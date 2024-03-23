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Авторский тур
8 дней
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«На устье речки круглогодично стоит рыба, а в жаркие летние дни это место полна ленками и хариусами, что привлекает крупных хищных рыб»
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
20 дней
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Водный рыболовный поход по горной реке Алгама 3-й категории сложности»
18 авг в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Один из лучших рыболовных маршрутов Якутии»
18 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«В первый вечер любуемся закатом и удим рыбку»
5 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
«Сюда на охоту или рыбалку иногда поднимаются люди с поселков, расположенных ниже по течению»
1 авг в 10:00
от 95 000₽ за человека
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
«Нас ждёт экскурсия по Якутску, посещение Ленских столбов, подлёдная рыбалка и путешествие в Оймякон — самый холодный населённый пункт на Земле»
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
«Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых трасс, встреча с якутскими лошадьми, подлёдная рыбалка и путешествие в Оймякон — Полюс Холода, самый холодный населённый пункт на Земле»
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 147000125 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экспедиция к Полюсу Холода
Начало: г. Якутск
«Возможность личного участия и получения навыков подледной ловли рыбы, разделке рыбы»
3 янв в 10:00
от 150 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«И, наконец, вы сможете насладиться купанием и рыбалкой, а также отдыхом на уютной турбазе»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ССергей13 марта 2024Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
- ННаталья27 февраля 2024Дух Севера. Тропы хребта Сунтар ХаятаВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ММарина27 февраля 2024Все было замечательно
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ЕЕвгений26 февраля 2024Дух Севера. Тропы хребта Сунтар ХаятаНадежно, качественно, безопасно!
- ЕЕкатерина17 января 2024Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
- NNikita13 августа 2023Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
- NNikita13 августа 2023Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Рыбалка" можно забронировать 23 тура от 19 900 до 150 000 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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