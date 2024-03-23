Рыбалка в Якутске

Найдено 23 тура в категории «Рыбалка» в Якутске, цены от 19 900 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«На устье речки круглогодично стоит рыба, а в жаркие летние дни это место полна ленками и хариусами, что привлекает крупных хищных рыб»
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Авторский тур
20 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Водный рыболовный поход по горной реке Алгама 3-й категории сложности»
18 авг в 10:00
от 145 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Один из лучших рыболовных маршрутов Якутии»
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«В первый вечер любуемся закатом и удим рыбку»
5 июля в 10:00
от 19 900 за человека
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
«Сюда на охоту или рыбалку иногда поднимаются люди с поселков, расположенных ниже по течению»
1 авг в 10:00
от 95 000 за человека
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
🚌 На автобусе
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
«Нас ждёт экскурсия по Якутску, посещение Ленских столбов, подлёдная рыбалка и путешествие в Оймякон — самый холодный населённый пункт на Земле»
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000 за человека
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
«Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых трасс, встреча с якутскими лошадьми, подлёдная рыбалка и путешествие в Оймякон — Полюс Холода, самый холодный населённый пункт на Земле»
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 147000125 000 за человека
Экспедиция к Полюсу Холода
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экспедиция к Полюсу Холода
Начало: г. Якутск
«Возможность личного участия и получения навыков подледной ловли рыбы, разделке рыбы»
3 янв в 10:00
от 150 000 за человека
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«И, наконец, вы сможете насладиться купанием и рыбалкой, а также отдыхом на уютной турбазе»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
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    мероприятия были интересно преподнесены и спланированы. Дорога до Оймякона и обратно не была в тягость). Везде нас встречали радушно и гостеприимно! Спасибо большое за отдых!!!

    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
    Все было замечательно
    Все было замечательноВсе было замечательноВсе было замечательноВсе было замечательно
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
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    одни сплошные плюсы. Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать))) В общем, оценка тура: 10 из 5)))

  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
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    (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Рыбалка»

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  1. Золотые скалы реки Синяя. Сплав
  2. Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
  3. Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
  4. Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
  5. Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Рыбалка" можно забронировать 23 тура от 19 900 до 150 000 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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